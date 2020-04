Réduire le gaspillage durant le confinement

En cette période de confinement, on nous suggère de faire notre épicerie qu’une fois par semaine (mieux encore, aux deux semaines). Et lorsqu’on décide d’y aller, on achète de plus grosses quantités d’aliments, mais comment réduire au minimum le gaspillage de ces bons aliments? Voici des trucs qui vous aideront à utiliser pleinement chaque aliment.

1. Pendant les prochaines semaines, notez les aliments que vous jetez régulièrement à la poubelle. Cela vous donnera une bonne idée de ce que vous achetez en trop grandes quantités.

2. Planifiez votre menu, dressez votre liste d’épicerie et suivez-là à la lettre!

3. Vérifiez les dates de péremption sur les emballages. C’est tout bête, mais si on fait les courses en ne tenant pas compte de ces dates, vos aliments risquent d’être périmés au moment où vous voudrez les cuisiner.

4. Veillez à ne pas vous laisser avoir par les «promos-monstres»! Si vous êtes seul, est-il vraiment économique que vous achetiez le sac de pommes terre de 30 lb, cela, même s’il est en rabais?

5. Observez le principe du PEPS, c’est-à-dire, «premier entré, premier sorti». Placez les nouveaux achats au fond du frigo de façon à utiliser d’abord les aliments que vous aviez déjà.

6. Ne jetez pas les aliments seulement parce qu’ils ont l’air «moches». Au contraire, transformez-les en de savoureux chefs-d’œuvre culinaires. Les carottes, le céleri, les poireaux et les courgettes flétris peuvent être transformés en une délicieuse sauce à spaghetti, et les clémentines et les fraises un peu défraichies serviront à concocter un savoureux smoothie.

7. Il n’y a pas que les aliments périmés que l’on jette trop souvent à la poubelle, mais aussi les délicieux restes qui ont été poussés au fond du frigo! Si vous croyez ne pas avoir le temps ou l’envie de les manger, placez-les au congélateur plutôt qu’au frigo.

8. Entreposez vos aliments dans des contenants transparents; ainsi, vous pourrez voir leur contenu d’un seul coup d’œil.

9. C’est bien de vouloir goûter à de nouveaux ingrédients, mais encore faut-il que vous les cuisiniez! Autrement, vous les retrouverez flétris au fond du frigo.

10. Assurez-vous que le nombre de portions indiqué sur les recettes que vous comptez cuisiner correspond aux besoins de votre famille. Un trop grand nombre de portions engendrera du gaspillage, à moins que vous souhaitiez les congeler.

11. Redonnez une deuxième vie aux restes de table. Un reste de légumes cuits peut servir demain à concocter une délicieuse omelette!

12. Notez les dates d’ouverture sur les produits réfrigérés (yogourt, crème sûre, etc.). Cela vous évitera de vous demander «depuis quand il est ouvert».

13. Affichez l’inventaire des produits «périssables» sur la porte de votre frigo. Cela vous permettra de savoir quand vous devrez les cuisiner ou du moins, les congeler pour une utilisation ultérieure.

14. Vous voulez profiter des bas prix de la semaine et acheter des surplus? Bonne idée, sauf que vous devrez les cuisiner. Si le temps vous manque, congelez les excédents.

15. Si vous croyez ne pas consommer assez rapidement légumes et fruits frais, optez pour les versions surgelées ou en conserve (sans sel, ni sucre ajouté.).

16. Pour ne rien perdre, référez-vous au document «Thermoguide» de la MAPAQ. Vous y trouverez de l’information très intéressante au sujet de l’entreposage des aliments.

17. Avant de jeter un aliment, consultez le document «Meilleur avant, bon après?» de la MAPAQ.

18. Cherchez des recettes vide-frigo sur le site internet «Sauve ta bouffe». Vous y trouverez des recettes du genre «Touski» (Source: Top 10 des recettes vide-frigo!)

19. Et si cela est nécessaire, donnez une deuxième vie aux aliments: compostez-les!

Enfin, on ne le répètera jamais assez: très important de vous laver les mains à l’eau chaude et savonneuse! De même, lavez vos sacs réutilisables!

Continuons nos bonnes habitudes et restons en santé!