Chronique à vau-l’eau

J’ai passé une partie de la nuit au palais de Buckingham où la reine m’avait lancé le défi de disputer une sorte de partie de «tennis» avec elle. La raquette n’avait pas de cadre: un carré de cuir mou remplaçait les cordes. Comme une tapette à mouches!

Elle m’a lancé une balle, légère comme une balle de ping-pong, mais deux fois plus petite. La balle a rebondi, pour disparaître dans les arcanes du palais. La reine n’était pas contente et m’a demandé de la chercher avec ses valets. Puis, elle m’a reproché de ne pas laver la vaisselle assez souvent!

Dieu merci, je me suis réveillé juste à temps pour éviter cette corvée.

***

Je me suis aussitôt rendormi pour me réveiller, une heure trente minutes plus tard, au moment précis où je m’affairais, la broue dans le toupette, à organiser un party de Noël pour célébrer l’ouverture des pépinières et l’arrivée des fleurs d’été! J’étais entouré d’une galerie de personnages disparates, dont mon ex-propriétaire, une ancienne collègue du Matin jamais revue depuis, mon frère récemment décédé et un voisin «confiné» entouré de trois motards!

On peut être un peu sonné au sortir d’un rêve, notre conscience hésitant à s’arracher – un peu comme un papillon s’extirpe de son cocon – à cet univers surréaliste. Ces aventures abracadabrantes nous déchargent du poids du réel éveillé, probablement. Magie des rêves!

Dès l’aurore, après cette courte nuit chargée de péripéties carnavalesques, j’ai sauté hors du lit, et me voici, encore imprégné de cette évasion onirique.

***

Depuis quelques années, je rêve très souvent. Je devrais plutôt dire que très souvent je me réveille immédiatement après avoir rêvé. Je vis vraiment des aventures picaresques, tellement hors du quotidien que ça en devient cinématographique.

J’ai rêvé, il y a quelques mois, que j’étais dans le coin de Rimouski, devant une gigantesque coulée de boue que je devais traverser. Mais je ne voulais pas. Alors, je ne sais pas d’où ça m’est venu, mais je me suis dit: «tu peux t’envoler!».

Et me voici parti en vol plané de Rimouski à Montréal, un peu comme un drone, mais à très grande vitesse. Je voyais défiler, au-dessous de moi, l’autoroute, la forêt, les localités. Et je me suis posé, freinant avec mes talons, sur une rue du village gay de Montréal, en me demandant où je trouverais un taxi!

***

Ce matin, sur le plancher des vaches, devant mon ordi, les oreilles encore bourdonnantes de mon party de Noël en mai, la vie reprend son cours. Je fais ma revue de presse: les nouvelles parlent toujours du satané virus. Oui, je suis bel et bien réveillé…

Mais j’ai pris congé aujourd’hui. Ils diront ce qu’ils veulent, ils feront ce qu’ils peuvent, je m’en balance. Je fais la grève du mozusse de virus!

Soudainement, je me sens révolutionnaire, je veux bouleverser l’ordre des choses, je veux créer le chaos pour y remettre de l’ordre, comme dans mon ancienne jeunesse, début vingtaine, quand j’étais animateur social et que je croyais que des comités de citoyens pouvaient ébranler l’immuable machine bureaucratique des gouvernements!

On ne parlait pas de mondialisation à cette époque. On parlait des riches et des pauvres. Pas de mieux nantis et de classe moyenne. On appelait les choses par leur nom. Il y avait des riches et des pauvres.

Il y avait aussi des aveugles, des nains, des gros, des fifes. Aujourd’hui, ils sont devenus des malvoyants, des personnes de petite taille, des obèses, des elgébétés. Des noms qui – supposément – sont plus zinclusifs. Font-ils moins peur? Font-ils moins mal?

Est-ce qu’en changeant la couleur du crémage d’un gâteau au chocolat, il devient un gâteau aux bananes?

Finalement, la révolution ne sera pas pour aujourd’hui! Je vais me taper du Netflix en espagnol, ça va me faire oublier ma nostalgie du bon vieux temps.

***

Cependant, et je me sens presque un devoir de le dire, ce que j’apprécie dans ce temps-ci, c’est l’engagement sérieux de la plupart des gouvernements à tout faire pour venir à bout de ce mozusse de virus planétaire.

J’aime bien les critiquer, les gouvernements. Parce qu’un citoyen le moindrement éclairé n’a pas à accepter pour du cash tout ce qui en émane. Et nos râlements publics, les miens comme les vôtres, finissent en fin de compte par les influencer.

Mais cette fois, je dois reconnaître que les gouvernements (fédéral et québécois, entre autres) n’ont pas lésiné sur les mesures visant à amortir le choc que provoque l’irruption de ce virus dans nos vies et, surtout, ses conséquences.

***

Je prends même plaisir à constater combien d’argent les gouvernements sont soudainement prêts à avancer pour endiguer ce fléau. Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça!

C’est à se demander comment il se fait que ces gouvernements ne pouvaient a-b-s-o-l-u-m-e-n-t pas trouver 30 millions de plus l’an dernier pour sauver les Jeux de la Francophonie qui devaient être présentés à Moncton-Dieppe l’an prochain, alors que présentement, les milliards leur sortent par les narines! Ma foi, on croit rêver!

N’étant pas un spécialiste de l’économie, je me contenterai de poser la question, à charge pour plus compétent que moi d’y répondre!

***

Bon, comme vous pouvez le constater, ma chronique est un peu échevelée ce matin. De toute façon, ce n’est pas la première fois que je m’en vais à hue et à dia en même temps. Ça fera 19 ans la semaine prochaine!

J’ai commencé ici en mai 2001, au tout début du siècle, avant les odieux événements du 11-Septembre, la légalisation du mariage gay, Charlie-Hebdo, YouTube, le téléphone intelligent, et l’élection du Besson de Higgs, ou quelque chose du genre.

Mais j’ai beau essayer de me concentrer, je vois encore la reine… la REINE!!!… me pourchasser dans le palais de Buckingham avec sa grosse tapette à mouche en cuir pour que je retrouve sa balle et que j’aille faire la vaisselle!

C’t’épouvantabe!

Han, Madame?