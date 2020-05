Blaine le rêveur

Le premier ministre Blaine Higgs fait parfois preuve d’un optimisme débordant qui frôle la naïveté la plus sidérante. Il nous en a donné deux bons exemples cette semaine qui ont pu s’avérer très inspirants ou tout à fait déconcertants selon le niveau de cynisme de chacun.

Le choix de M. Higgs cette semaine de refuser l’entrée au Nouveau-Brunswick à quelques 600 travailleurs étrangers temporaires est la première décision du premier ministre qui suscite véritablement la controverse depuis le début de la pandémie. Afin de remplacer ces travailleurs, M. Higgs a formulé le souhait que les chômeurs et les étudiants prennent la relève dans les champs et dans les usines de transformation des produits de la mer. Pour certains, comme le premier ministre, la solution tombe sous le sens. Pour d’autres, M. Higgs rêve tout simplement en couleur.

Blaine Higgs fait preuve du même idéalisme lorsqu’il est question du comité spécial du cabinet sur la COVID-19 avec les chefs des partis d’opposition. Le premier ministre ne cache pas son désir de continuer à gouverner ainsi le plus longtemps possible tant que la pandémie ne sera pas définitivement derrière nous.

L’approche non partisane du comité lui plaît beaucoup. Le secret qui entoure les travaux du comité et qui empêche les chefs de critiquer ouvertement ce qui s’y fait explique cependant pourquoi cela ne peut pas durer éternellement. On peut d’ailleurs se demander si M. Higgs serait aussi enchanté par le comité s’il était chef de l’opposition officielle et qu’un premier ministre libéral était à la tête d’un gouvernement minoritaire.

Parmi tous les politiciens qui promettent à tout vent depuis plusieurs années de faire de la politique différemment, Blaine Higgs est sans doute celui qui s’approche le plus du but. C’est d’ailleurs parfois de là que vient son optimisme sans borne et il est alors difficile de lui en vouloir. Il serait cependant dommage que cet optimisme commence à lui servir d’œillère pour éviter de voir certaines réalités en face.