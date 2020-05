Extraction: gros budget, petit scénario

En cette période où les cinémas sont fermés, les cinéphiles en manque de divertissement sont prêts à se mettre à peu près tout sous la dent. Les bonzes de Netflix l’ont compris alors qu’ils nous offrent le violent Extraction, un film qui met en vedette Chris Hemsworth, alias Thor dans l’univers Marvel.

Ovi est un jeune dont le père, le plus puissant parrain de l’Inde, est en prison

Un jour, Ovi est kidnappé par le rival de son père, qui exige une rançon.

Entre alors en scène Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenaire australien hanté par le décès de son fils aux griffes du cancer.

En échange de 10 millions $, Rake doit secourir Ovi et le rendre à sa famille.

Malheureusement pour le mercenaire, son adversaire contrôle la police et l’armée.

Dans ces conditions, transporter Ovi vers un point d’extraction prend les allures d’un sanglant parcours du combattant…

Du bon

Avant de citer tout ce qui cloche avec Extraction, je tiens d’abord à souligner le caractère artistique de l’oeuvre.

On sent une certaine recherche dans la composition des images et il est difficile de ne pas s’émerveiller devant une longue (et probablement très coûteuse) séquence d’action sans coupure qui dure 11 minutes.

Il faut dire que le réalisateur est un ancien cascadeur du nom de Sam Hargrave.

Hargrave suit notamment les traces de David Leitch, un autre cascadeur devenu cinéaste qui s’est distingué par la qualité des chorégraphies de ses scènes d’action dans Atomic Blonde et John Wick, notamment.

Du moins bon

Le hic, c’est que Hargrave ne fait que copier la formule d’Atomic Blonde, de John Wick, de Taken, de Rambo, de Commando, de Black Hawk Down et de Terminator 2.

Dans toutes ses oeuvres, un homme armé investi d’une mission doit se rendre d’un point A à un point B en tirant sur des dizaines d’ennemis anonymes.

Si Extraction se distingue un tant soit peu, c’est par son nombre astronomique de cadavres.

On nous présente un Tyler Rake qui affiche assez d’humanité pour protéger un adolescent, mais qui n’hésite pas à tuer de sang-froid une centaine d’hommes – dont de très nombreux policiers.

Tant de vies perdues pour que le fils d’un parrain survive… À part être un prétexte pour multiplier les scènes d’action, cela n’a absolument aucun sens.

Beastie Boys Story: aussi hors norme que le groupe

Ad-Rock et Mike D, les deux membres encore vivants de Beastie Boys. – Gracieuseté

Au terme d’une carrière de près de 30 ans, les Beastie Boys se sont hissés au rang d’incontournable de l’histoire du rap et de la musique. Mis en ligne il y a quelques jours sur Apple TV, le documentaire Beastie Boys Story est à l’image du groupe: unique et débordant d’autodérision.

Né au début des années 1980 à New York, Beastie Boys est le projet de trois amis à peine sortis de l’adolescence: Michael «Mike D» Diamond, Adam «MCA» Yauch et Adam «Ad-Rock» Horovitz.

Ces trois très irrévérencieux musiciens blancs se distinguent par leur son unique: un mélange de rap agressif et de punk.

Au cours des ans, ils ont lancé neuf albums, sept étant certifiés platine, dont plusieurs ont profondément marqué l’histoire de la musique.

Leur premier opus, Licence to Ill (1986) est notamment devenu le premier album rap à atteindre le sommet du Billboard.

Le groupe a vendu 20 millions d’albums dans sa carrière – un sommet pour le genre -, a remporté plusieurs Grammy et est une des rares formations rap à avoir été intronisée au Temple de la renommée du Rock and roll.

Beastie Boys s’est dissout après la mort de MCA, en 2012.

Original

Beastie Boys ne faisait rien comme les autres. Son son était très expérimental et le groupe vouait une haine viscérale au modèle commercial de l’industrie de la musique.

C’était surtout un groupe qui ne se prenait pas au sérieux, qui était très théâtral dans son approche et qui ne reculait jamais devant la controverse (quand il ne la provoquait pas volontairement!).

On ne se surprend donc pas que Beastie Boys Story ne soit pas un documentaire musical comme les autres.

Le film est davantage un spectacle d’humour. Enregistré devant public, on y voit Mike D et Ad-Rock, très assagis, raconter l’histoire du groupe devant un grand écran sur lequel sont montrées des photos ainsi que des vidéos qui appuient les propos des deux musiciens.

Adeptes de l’autodérision, les deux rappeurs n’hésitent pas à rire d’eux même en de nombreuses occasions.

Ils racontent l’histoire du groupe de façon très lucide, exprimant parfois des regrets, exhibant un peu de fierté et pleurant sans gêne quand il est question du décès de MCA.

Il s’agit d’un film-spectacle-documentaire très simple, bâti pour être compris et apprécié par quiconque, même ceux qui n’ont pas connu le groupe ou sa musique.

La trame sonore est évidemment exceptionnelle, mais on retient surtout la simplicité, la passion, la présence, l’influence et l’extraordinaire cheminement personnel et musical de trois icônes de la musique.