Le Vieux Saint-Jean, personnage mythique de Caraquet

On ne sait pas trop d’où il venait, quand et pourquoi il s’est retrouvé dans la région de Caraquet. Et pourquoi il y est resté. Toujours est-il que Gabriel Giraud, dit Saint-Jean, est reconnu pour être le premier Européen à s’y établir de façon permanente. Cet être un peu mystérieux est l’ancêtre d’une bonne partie des habitants de la grande région de Caraquet.

Le site Wikipédia indique que Gabriel Giraud, dit Saint-Jean, était un marchand «probablement né en Bretagne vers la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle». Bref, il n’y a pas beaucoup de certitude dans les informations à son sujet.

Il entre véritablement dans l’histoire écrite en 1761 par la plume d’un autre personnage particulier, soit Gamaliel Smethurst. Originaire du Massachusetts, mais ayant vécu quelques années en Angleterre, il obtient, en 1760, la permission du gouverneur de Québec, James Muray, de faire commerce avec les Acadiens et les Mi’kmaq de la rive sud de la baie des Chaleurs et établit un poste de traite à Nipisiguit, maintenant Bathurst.

À la fin octobre 1761, il est à bord d’un bateau dans les environs de Nipisiguit alors que de Roderick MacKenzie, commandant du fort Cumberland, arrive avec une cinquantaine d’hommes pour capturer le plus grand nombre d’Acadiens possible. Il agissait sous les ordres du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Jonathan Belcher, successeur de Charles Lawrence, qui jugeait que les réfugiés acadiens de la région constituaient encore une menace à la sécurité de la colonie.

Smethurst est alors abandonné par le capitaine seul sur les rives de la baie, et entreprend de longer la côte vers le nord et de faire le tour de ce qui est maintenant la Péninsule acadienne pour finalement se rendre au fort Cumberland, l’ancien fort Beauséjour.

Le marchand qui deviendra député en Nouvelle-Écosse avant de finir ses jours à Londres a tenu un très intéressant journal de son épopée qu’il a fait publier par la suite. Il y explique que, dans les années qui nous concernent, le Canada et la Nouvelle-Écosse se disputaient le contrôle de la côte nord du Nouveau-Brunswick actuel.

Toujours est-il qu’un autre navire provenant de la Gaspésie arrive dans les parages; le commerçant y prend place pour se rendre à Caraquet, où il arrive le 6 novembre. Il y rencontre un individu qu’il nomme «le vieux Saint-Jean». Celui-ci l’héberge. Smethurst raconte que le vieil homme n’a rien voulu lui acheter, à moins de ne payer qu’un quart de la valeur. Il dit qu’il lui a quand même vendu neuf chemises et autres petites marchandises. «Cet homme est originaire de la vieille France, est marié à une Indienne et vit ici depuis près de cinquante ans.»

Selon l’historien et cartographe néo-brunswickois William Francis Ganong – fils du fondateur de la compagnie de chocolat Ganong à St. Stephen – «ici» ne voudrait pas dire dans la région de Caraquet, mais plutôt «au pays».

Ganong souligne que l’ingénieur français Jacques l’Hermite, dans un manuscrit de 1727, décrit la région de Caraquet, mais ne mentionne aucun Européen. Mais l’Hermite note la présence d’un marchand français à Miramichi, que Ganong présume être Gabriel Giraud.

Pour Ganong, la présence de Garbriel Giraud depuis si longtemps dans ce qui est aujourd’hui le nord du Nouveau-Brunswick laisse croire à la présence de petits groupes de Français le long des côtes contrôlées pendant des décennies par Philippe Énault et Richard Denys de Fronsac, fils de Nicolas Denys.

Quand le «vieux Saint-Jean» est-il arrivé dans la région de Caraquet? Difficile à le préciser. On sait qu’il s’est établi à l’embouchure d’un ruisseau, d’abord appelé Saint-Jean, puis plus tard, ruisseau Isabelle, et qui allait devenir la frontière entre la ville de Caraquet et le village de Bas-Caraquet.

Smethurst dit que «son fils, Jean-Baptiste qui est à moitié Indien, a marié également une Indienne.» Il ajoute que Jean-Baptiste lui a trouvé deux Mi’kmaqs pour l’accompagner jusqu’au fort Cumberland.

Bien longtemps après le récit de Smethurst, des historiens et généalogistes écriront à propos de Gabriel Giraud, dit Saint-Jean et de son clan. Ces comptes-rendus se ressemblent passablement. On dit que sa femme autochtone était la veuve d’un certain Rousseau, avec lequel elle aurait eu une fille, Françoise Rousseau.

Son fils, Jean-Baptiste, épousera aussi une autochtone et agira comme «agent» pour la compagnie Robin. Selon l’historien Fidèle Thériault, l’épouse de Jean-Baptiste se nomme Jeannette Anne. Un recensement de 1783 indique que sa femme, devenue veuve, est mère d’un enfant dont on ignore le nom ou les détails sur sa vie. Ce sera aussi elle qui recevra 200 acres dans le cadre de la «Grande Grant», nom donné à la grande concession de terres octroyée en 1784 par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, peu de temps avant que le Nouveau-Brunswick ne devienne, cette même année, une colonie distincte. Dans le document, la veuve de Jean-Baptiste Giraud, et bru du «vieux Saint-Jean», est nommé «veuve Giroux». Jean-Baptiste n’aura pas de descendant et le nom de Giraud va disparaître.

C’est tout le contraire pour l’autre enfant du «vieux Saint-Jean», Angélique. Celle-ci se mariera d’abord avec Joseph Bouthillier peu après son arrivée à Caraquet dans les années 1740. Il est possible qu’il était un Normand, né au Canada, mais rien n’est certain. Le couple aura cinq enfants qui laisseront une large descendance dans la région. Leur fils René modifiera son nom à «LeBouthillier» et portera le surnom de sa mère Angélique «dit Saint-Jean».

Devenue veuve vers 1760, Angélique Giraud, dit Saint-Jean épouse Pierre Gallien, dont l’origine est également incertaine. Certains pensent qu’il vivait en Gaspésie avant d’arriver à Caraquet. D’autres croient qu’il arrivait de Québec, où le premier Français nommé Gallien s’est installé.

Angélique avait 40 ans lors de ce deuxième mariage, et Pierre Gallien avait une dizaine d’années de moins. Le couple aura deux enfants, dont l’un des petit-fils, Basile Gallien, sera père de 16 enfants.

La présence continue de Gabriel Giraud, dit Saint-Jean et de ceux qui se sont greffés autour de lui, et ensuite les réfugiés acadiens et autres arrivants français et canadiens fait dire à William Francis Ganong que Caraquet peut revendiquer le titre du plus vieux établissement permanent au Nouveau-Brunswick.