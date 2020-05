L’idée démentielle de Trump envers la Chine

Donald Trump est-il devenu à ce point un danger pour son pays et le reste du monde? À entendre le président américain évoquer jeudi son intention de déclarer une nouvelle guerre commerciale à la Chine en pleine crise mondiale du coronavirus, on ne peut qu’envisager l’hypothèse de certains spécialistes qui parlent de démence dans son cas. Cette rhétorique anti chinoise est néanmoins une stratégie électorale réfléchie.

En janvier, Trump annonçait à la satisfaction du reste du monde la signature d’une première phase d’un accord commercial très attendu de plusieurs milliards de dollars avec la Chine. L’accord permettait d’assouplir une guerre commerciale dommageable pour les deux pays et l’économie mondiale.

Cette entente initiale portait sur la réduction de certains droits de douane américains sur les marchandises chinoises. En échange, la partie chinoise promettait d’acheter plus de produits des fermiers américains, de l’énergie et des produits manufacturés, et de répondre à certaines plaintes des États-Unis au sujet de pratiques de propriété intellectuelle.

Des droits de douane allant jusqu’à 25% subsistaient toutefois sur quelque 370 milliards de dollars d’importations de marchandises chinoises chaque année. Le président Trump reconnaît aujourd’hui que les Chinois respectent pour l’essentiel les termes de l’accord. Il semble malgré tout déterminé à repartir en guerre contre la Chine.

Jeudi, il déclarait ainsi que son accord commercial âprement disputé avec la puissance asiatique plus tôt cette année était maintenant d’une importance secondaire au regard de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Et menacé de nouveaux droits de douane contre Pékin.

Trump se vante régulière de sa position musclée envers la Chine en termes d’un «différenciateur essentiel» entre lui et ses adversaires démocrates, et d’un facteur essentiel de sa campagne victorieuse en 2016.

Maintenir les droits de douane en place sur les marchandises chinoises lui permet de dire qu’il maintient l’effet de levier sur la Chine pour un accord commercial de phase 2. Utiliser Pékin peut aussi l’aider à dévier l’attention de ses propres lacunes dans la réponse nationale et internationale au COVID-19.

Selon les journaux américains, qui citent des personnes dans l’entourage de Trump, certains hauts responsables de l’administration républicaine seraient en train de considérer l’idée d’annuler une partie de la dette massive des États-Unis détenue par la Chine comme un moyen de frapper Pékin pour les lacunes perçues dans la réponse initiale chinoise au COVID-19. Trump et certains de ces conseillers disent toutefois publiquement écarter cette possibilité au profit de nouveaux tarifs douaniers.

Parmi d’autres idées de représailles contre la Chine qui seraient actuellement à l’étude figureraient de nouvelles restrictions commerciales non-tarifaires et possiblement la levée de l’immunité souveraine de la Chine. Si elle était adoptée, cette dernière décision pourrait permettre au gouvernement américain et à ses citoyens de porter plainte contre Pékin devant les tribunaux de leur pays. L’issue favorable de telles éventuelles poursuites contre un pays resterait toutefois largement incertaine.

La Chine a certes commis plusieurs erreurs répréhensibles. À son début, il est clair que les autorités chinoises ont tout fait pour cacher l’apparition du virus à Wuhan, dans le centre de la Chine. Le gouvernement chinois a ensuite tenté de faire croire que la maladie n’était pas transmissible entre humains, alors que certains de ses médecins auraient déjà reconnu que le virus était extrêmement contagieux.

Pékin est aussi accusée d’avoir transmis au compte-gouttes les informations qu’il détenait sur le nouveau coronavirus. Plus dommageable pour l’image internationale de la Chine a été la propagande dans les discours officiels et semi-officiels chinois visant à répandre de folles rumeurs sur la naissance probable du virus aux États-Unis ou dans d’autres pays occidentaux comme l’Italie.

Après ces faux pas, la Chine a tenté de se reprendre et est maintenant créditée d’une bonne collaboration internationale à différents niveaux. Elle est aussi la première économie mondiale en termes de parité de pouvoir d’achat. Près de 40% des médicaments utilisés dans les salles d’urgence de la planète sont fabriqués dans ce pays.

Au moment opportun, la question de la comptabilité de la Chine devra clairement être posée. Mais qui devrait en être l’arbitre? Les Chinois rappellent que les Américains n’ont eux-mêmes jamais été punis pour d’innombrables erreurs commises dans le passé. En cela, on ne peut pas dire qu’ils aient totalement tort.