Le berger ou la proximité d’une figure lointaine

La situation mondiale amène son lot d’inquiétudes et de questions sans réponse. On se demande comment en sommes-nous arrivés à favoriser la ghettoïsation des aînés dans des lieux devenus des foyers d’éclosion d’un virus mortel. Ou comment la croissance économique nous a rendus incapables de distinguer entre un besoin et un désir. Ou encore: est-ce que demain sera vraiment différent? À quelles conditions?

Au lieu de soulever d’autres interrogations, il est bon pour la santé mentale et spirituelle d’accoster sur un rivage familier parfois. Trouver refuge dans des idées et des thèmes qui ont la capacité de réconforter, c’est nécessaire et bienfaisant. Comme le corps a besoin de repos dans une période d’entraînement intense, l’âme aussi a besoin de quiétude aux moments où les vagues sont hautes.

Il y a une image biblique qui, paradoxalement, me fait du bien chaque fois qu’elle est évoquée pour parler de Dieu. Celle du bon pasteur. Je dis «paradoxalement» parce que la réalité pastorale est étrangère à notre mode de vie.

Peu de gens parmi nous peuvent dire qu’ils connaissent un berger. Ou encore qu’ils connaissent son travail. Malgré cela, l’image du berger est signifiante pour parler de Dieu. Elle fait partie de notre imaginaire collectif religieux.

+++

Au Proche-Orient (creuset de plusieurs religions), les bergers sont présents depuis la nuit des temps. Des patriarches bibliques ont exercé ce métier. Le roi David était lui-même gardien d’un troupeau. On trouve aussi la présence de bergers dans des récits évangéliques, à commencer par leur adoration à l’Enfant de la crèche. Jésus lui-même se présente comme le bon berger.

Il y a quelque chose de rassurant dans cette figure de Jésus-pasteur. Ce dernier connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Il les aime jusqu’à donner sa vie pour elles. Cette intimité véritable et profonde entre le berger et chacune des brebis rassure et interpelle.

Avec cette image du pasteur, le Christ montre qu’il marche en tête du troupeau. Si on tire les conséquences de cette affirmation, la place du disciple est d’être derrière lui. Le disciple n’est pas le premier à affronter les dangers. C’est le berger qui voit les obstacles et les enlève pour ne pas faire trébucher le troupeau. Même ce qui est le plus redouté, la mort, est affronté par Celui qui marche en avant. Il a ouvert un chemin qui ne se fermera plus.

Le berger «fait sortir» les brebis de l’enclos (Jn 10). Celles-ci ne doivent pas rester confinées pour toujours. Le disciple doit quitter ce qui l’empêche de recevoir la Vie en abondance. La tendance humaine est de s’attacher au plus familier; alors qu’il faut avancer sur des pâturages verdoyants.

Dans cette allégorie, il y a l’idée que les brebis ne voient jamais le berger de face. Elles entendent sa voix et elles le suivent. C’est le défi de l’expérience spirituelle: le maître n’est pas visiblement présent devant soi. Il n’y a que la résonnance de sa voix en chacun: «Mes brebis écoutent ma voix». Reconnaître la voix divine au milieu de tant d’autres voix qui parlent fort, qui murmurent, qui sèment l’inquiétude. Recon­naître cette voix capable d’apaiser les tempêtes. Voilà le défi de la foi.

+++

Au calendrier liturgique, le 4e dimanche de Pâques (demain) apporte chaque année l’image du berger. C’est aussi le dimanche de prière pour les vocations. Pour ceux qui sont appelés à être signe du Christ-pasteur dans le monde. Mais nous pouvons élargir notre prière pour tous ceux et celles qui sont de véritables pasteurs dans leurs familles et leurs milieux de vie. Le temps présent est le temps des témoins. Le monde a besoin de bras pour soutenir et guérir. Mais aussi de cœurs pour réconforter. Un des risques de la crise actuelle est de développer la mentalité de bénéficiaire chez-nous. Alors que le gouvernement met en place des programmes d’aide financière et que l’on réduit souvent les aînés à des gens avec des besoins, il faut veiller pour ne pas réduire la personne à un être qui a besoin des autres. Elle peut aussi apporter beaucoup, à tout âge!

L’interpellation de Kennedy demeure «Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays.» Parce qu’il y a un temps pour être brebis et se laisser guider. Et il y a un temps pour être pasteur et faire sa juste part.