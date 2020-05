Mieux vaut un déconfinement prudent

Des mesures de déconfinement en quatre phases ont été annoncées le 24 avril dernier. Le plan annoncé par le premier ministre Higgs et les trois chefs d’opposition visait à rouvrir les entreprises, les établissements éducatifs et le système de soins de santé ainsi qu’à relancer les activités de loisirs et les événements culturels, d’une façon prudente et progressive.

Depuis cette annonce, nous avons vécu une semaine sans nouveau cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. En date de dimanche, aucun nouveau cas n’avait été décelé pour une 15e journée d’affilée et les 118 patients affectés par le virus avaient tous retrouvé la santé.

Donc, les mesures de déconfinement semblent avoir bien fonctionné jusqu’à présent.

J’en rappelle les grandes lignes. La première phase débutant le 24 avril permettait à deux ménages de se fréquenter sans distanciation physique. D’autres activités permises incluaient le covoiturage, les services religieux en plein air, l’utilisation des espaces en plein air (plages, parcs, sentiers) pour la marche, le frisbee et autres activités sans contact, ainsi que la pêche récréative et la chasse.

De plus, les terrains de golf, terrains de tennis et marinas pourront rouvrir en maintenant des mesures strictes de distanciation et d’hygiène publique. Certains cours postsecondaires nécessitant des travaux pratiques sont aussi permis.

Les activités commerciales pouvant être pratiquées en respectant ces mesures ont pu reprendre également, ce qui inclut le toilettage de chiens. Les commerces doivent soumettre un plan de réouverture pour l’approbation de la Santé publique.

Si le nombre de nouveaux cas demeure faible ou inexistant d’ici là, une deuxième phase plus permissive débutera entre les 8 et 22 mai. Celle-ci permettra les regroupements de dix personnes et moins avec distanciation physique, de même que les visites aux personnes vulnérables (par exemple les aînés) avec des contrôles stricts. Les terrains de camping saisonniers; les bureaux; les autres entreprises; les garderies, les camps et services de garde; les sentiers de VTT et les restaurants pourront également rouvrir au public.

Aussi, les interventions chirurgicales non urgentes pourront être réalisées et les services de santé prioritaires seront à nouveau offerts.

Il est à souhaiter qu’un autre sport sans contact et en croissance dans notre province, le pickleball, soit permis lors de cette phase. Environ une quarantaine de clubs ont vu le jour dans cette province et la majorité des adeptes sont âgés de 55 à 75 ans. Il permet à une bonne partie de la population aînée de préserver leur bonne santé. L’Association provinciale doit soumettre un plan opérationnel à la province et espérons qu’il y aura, excuser le jeu de mots, terrain d’entente.

Idem pour les sessions de Zumba qui combinent la danse et l’activité physique. Celles-ci sont aussi populaires chez les femmes dans nos régions. Une très bonne activité pour maintenir leur santé.

La troisième phase, débutant entre le 22 mai et le 5 juin, permettra des regroupements de 50 personnes et moins, ainsi que des rencontres de familles et amis.

Les salons de coiffure, barbiers, chiropraticiens, massothérapeutes, dentistes et les centres de conditionnement physique pourront tous revoir leurs clients. Les églises pourront aussi accueillir leurs fidèles, et tous les autres services comportant des contacts étroits pourront être offerts.

La réouverture des classes devrait avoir lieu en septembre prochain.

Une quatrième phase aura lieu lorsqu’un vaccin sera disponible pour la majorité de la population. Celle-ci permettra le retour à toutes les autres activités annulées lors de la déclaration des mesures d’urgence, et la réouverture des frontières.

Le vieux dicton, «lorsque l’on se compare, on se console», s’applique bien à notre situation. Nos voisins et amis québécois et néo-écossais nous envient.

Dès l’apparition du premier cas de COVID-19, notre gouvernement a pris des décisions difficiles en interdisant l’accès aux foyers de soins et en mettant fin à la plupart des activités commerciales, sportives et culturelles. Nous avons tous souffert du confinement, mais nos sacrifices commencent à porter ses fruits.

Le virus est encore présent dans les provinces voisines. Il nous faut donc demeurer prudents tout au long du déconfinement.

Bonne semaine à tous.