Voici mon bureau. C’est de ce petit espace que vous parviennent mes chroniques depuis 19 ans. C’est le petit oratoire confiné où je me recueille, chaque semaine, pour trouver les mots du cœur et de la tête. La pensée est si fragile, si friable. Il faut méditer. Écrire, c’est méditer.

Jamais je n’aurais cru rester 19 ans à la même place du journal, tentant chaque semaine de me ressourcer pour mieux me renouveler. Votre fidélité et vos très nombreux commentaires m’ont donné du cœur au ventre, m’ont donné des ailes, mes ailes ont poussé à vue d’œil, et ce rendez-vous du mercredi est devenu un élément essentiel de ma vie.

Les chroniqueurs sont nombreux maintenant dans les médias écrits. La stricte nouvelle médiatique est tellement répandue à tous vents, et de manière instantanée, que les médias écrits ont de plus en plus recours aux chroniqueurs pour pousser plus loin la réflexion sur l’actualité, les faits de société, ou le discours public.

***

Dans cette optique, le chroniqueur est privilégié. Il peut faire de cette matière brute qu’est la nouvelle une pâte à modeler avec laquelle il s’échinera (ou s’amusera…) à créer des univers de projections, de signes, de supputations, de méditations… dans «le temps». En effet, le mot «chronos» veut dire «temps» en grec, et c’est de là que le mot chroniqueur tire son origine. Et je profite de l’occasion pour saluer mes collègues chroniqueurs et chroniqueuses du journal!

Cependant, vous l’aurez noté, astucieux lecteurs zé lectrices z’astucieuses, dans les médias les chroniqueurs ne sont pas tous de la même eau!

Certains chroniqueurs sont spécialistes et ont des créneaux précis: économie, écologie, culture, sport, etc. Il y a aussi les généralistes capables d’apporter une lumière particulière sur telle situation donnée. Ces deux groupes s’en tiennent la plupart du temps à des énoncés bien calibrés et bien encadrés.

Puis, il y a les hurluberlus de mon espèce qui s’amusent à s’épivarder dans la marge, à refaire le monde, comme s’ils en avaient le pouvoir, à transgresser les codes linguistiques, à étaler leurs états d’âme, à risquer des délires «organisés». Bref, à être sérieux et léger à la fois.

Quoi qu’il en soit, il faut le faire sans se prendre au sérieux, la pire erreur que puisse commettre toute personne ayant accès à une tribune publique!

***

C’est un pari, un défi, renouvelable à chaque chronique. Ce n’est pas toujours facile, car il arrive qu’on ne sache plus très bien ce qu’on a à dire et comment le dire, ou qu’on n’ait pas envie de chroniquer, que la page blanche nous paraisse vaste comme l’Arctique. Mais écrire une chronique sur le fait qu’on n’ait rien à dire de transcendant est déjà un merveilleux sujet de chronique en soi! Quitte à l’illustrer de quelques jolis pingouins!

Et c’est pour cela que je me sens privilégié entre les privilégiés: spécialiste en rien, j’ai carte-blanche! D’où, d’ailleurs, le chapeau qui coiffe ma chronique: «de tout et de rien».

J’en suis éternellement reconnaissant aux dirigeants du journal qui, jusqu’à ce jour du moins, m’ont fait confiance. Et je sais, pour avoir déjà été dans leurs souliers, ce qu’il peut en coûter pour défendre la liberté d’expression. Merci, boss, et… courage!

***

Permettez-moi une confidence. En toute franchise, je dois vous avouer que lorsque le journal m’a invité à écrire une chronique hebdomadaire, c’est avec l’idée d’en faire une «œuvre littéraire» que je me suis mis au boulot.

Je sais que dans certains milieux ça peut paraître présomptueux d’oser avouer qu’on se consacre à une œuvre littéraire. Surtout dans un journal. Il faut pourtant une certaine abnégation pour y sacrifier la part la plus essentielle de soi: celle où l’intimité s’abandonne à la liberté, celle où la liberté se confronte à la pensée, celle où la pensée se chamaille avec les mots.

Et tout ça, étalé sous des yeux scrutateurs, chaque semaine.

Oui, c’est dans cette page que s’écrit ma vie. Et je l’écris presque en direct, devant vous.

Mais je peux quand même faire miens les mots d’Henry Miller qui, dans «Le Colosse de Maroussi», écrit, avec beaucoup de simplicité: «Pendant toutes mes années d’écrivain, je me suis solidement fait à l’idée que je ne serais réellement admis, du moins par mes compatriotes, qu’après ma mort. […] Une bonne partie de mon existence a été, en un sens, vécue dans l’avenir.»

Rares, pour ne pas dire rarissimes, sont les écrivains d’Acadie (et peut-être d’ailleurs?) qui ont cette chance inouïe de pouvoir se livrer à cette aventure hebdomadaire à la fois exaltante et terrifiante. J’en suis très conscient, j’en savoure chaque minute, et c’est pourquoi, du fond de mon petit cœur marqué de tant de cicatrices, je tiens à vous remercier de votre fidélité, amis lecteurs zé lectrices z’amies.

***

Bon, je parle encore de moi! Ciel, je deviens intarissable sur ce sujet quand je n’ai vraiment pas envie de parler des autres, du mozusse de virus, de Trump, du décompte quotidien des morts, des tueries, des roueries, des mufleries et toutes sortes d’autres affaires qui riment avec féeries!

Je déclare l’indépendance du chroniqueur!

Après tout, c’est le mois de mai! C’est le mois de la poésie au ras du quotidien. Les bourgeons pètent le feu, les crocus se montrent le bout du nez, les tulipes déploient leurs longues feuilles charnues et bientôt leur calice délicat. Ça sent l’humus qui se réveille. Ça sent la vie.

Malgré le confinement qui nous tient tous un peu sur le qui-vive social, au garde-à-vous psychologique, il y a toujours une petite faille quelque part où peut se faufiler un rayon de lumière. La lumière, celle du soleil en particulier, nourrit nos âmes, autant qu’elle nourrit la vie.

Je vous souhaite ce petit rayon de lumière. Pour continuer à illuminer notre rendez-vous du mercredi, si Dieu me prête vie!

Han, Madame?