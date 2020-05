Guide de survie du télétravailleur en période de confinement

La Covid-19 a entraîné une mise en place précipitée du télétravail. La situation actuelle n’est pas sans risque sur la santé mentale. Nous subissons en effet une charge mentale très forte et certains d’entre nous se retrouvent également contraints de travailler à leur domicile, sans que des mesures d’accompagnement et de soutien n’aient pu être déployées. Alors, comment réussir à télétravailler dans de telles circonstances?

Dans la mesure du possible, la première étape est de réserver chez soi un lieu propice au travail. Il peut s’agir d’une pièce fermée (bureau, chambre inutilisée), ou d’un lieu ouvert, mais dans lequel il nous est possible de travailler dans de bonnes conditions (au calme, réseau internet de qualité suffisante, possibilité d’y passer des appels téléphoniques ou d’avoir des réunions par visioconférence).

Cet emplacement doit idéalement permettre d’entreposer des dossiers et affaires de travail, de sorte que les télétravailleurs puissent y retrouver toute la documentation nécessaire au bon accomplissement de leurs missions et au respect de la confidentialité des données. Ce lieu consacré au travail est un bon moyen pour le télétravailleur de se retrouver seul avec lui-même, afin de s’octroyer les moments de réflexion et de concentration indispensables au travail.

Le deuxième enjeu du travail à domicile est aussi celui de répartir son temps entre les moments professionnels et de vie privée.

Il faut que chaque télétravailleur cherche sa propre organisation en fractionnant ses journées entre les périodes consacrées au travail, aux temps de pause pour soi (repos individuel, activités sportives, loisirs) et à sa vie de famille: temps avec son conjoint ou sa conjointe; conversations virtuelles avec ses proches (famille, amis…).

La clé de la réussite du télétravail est, en effet, de ne pas se consacrer exclusivement au travail ni de se laisser tenter par des temps de pause trop importants. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre les deux.

Certains télétravailleurs doivent relever un troisième défi et non des moindres: travailler à domicile avec leurs enfants. Il devient, alors, plus difficile de se concentrer et plus complexe de concilier travail et famille à certains moments.

Lorsque les deux parents travaillent à domicile, il est envisageable de se répartir les temps de travail et de vie de famille. Ainsi, quand l’un travaille, l’autre s’occupe des enfants, et quand les enfants jouent seuls ou dorment, les parents peuvent soit travailler, soit s’accorder des moments à deux.

Pour les familles monoparentales, la situation se complique, il faut, alors, planifier très précisément son temps de travail et les moments en famille. Cela demande une organisation précise et rigoureuse.

Dans tous les cas, les télétravailleurs doivent se montrer indulgents avec eux-mêmes et ne pas culpabiliser en cas de retard dans leurs tâches quotidiennes. Cela pourrait davantage accroître leur charge mentale et s’avérer contre-productif par ailleurs. Nous vivons une situation exceptionnelle: ceci devrait nous amener à développer un regard tolérant sur nous-mêmes.