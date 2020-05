Ode aux rêveurs

Cette semaine, la fantaisie est au rendez-vous avec le plus récent roman de Daniel Pennac, une œuvre déroutante sur le rêve, suivi de la première anthologie de Joseph Edgar, un artiste acadien inventif.

La loi du rêveur de Daniel Pennac

Quel plaisir de replonger dans l’univers de Daniel Pennac! Cette fois, l’écrivain français nous entraîne dans le monde du rêve et de l’imagination, source d’inspiration de l’écriture. C’est aussi un hommage à la liberté de créer et à l’oeuvre du cinéaste Frederico Fellini. Tout comme le cinéaste, Daniel Pennac tient un journal de ses rêves. Comme prémisse au récit, l’auteur nous présente un extrait du Livre de mes rêves de Fellini: «Lorsque j’avais six ou sept ans, j’étais convaincu qu’il existait deux vies, l’une ou l’on vivait les yeux ouverts et l’autre les yeux fermés.»

L’ampoule du projecteur explose pendant que le narrateur et son épouse Minne regardent le film Amarcord de Fellini. Le narrateur monte sur une chaise pour tenter de changer l’ampoule, il tombe et ne se relève plus. Plongé dans un coma, il revoit le fil de sa vie, mais pas tout à fait comme il l’a vraiment vécue. Le roman s’ouvre sur un souvenir d’enfance ou c’est peut-être bien le rêve qui l’a poussé à devenir écrivain.

Quelle est la part de la réalité et du rêve dans le récit? Au détour de chaque page, le romancier arrive à nous surprendre. On ne sait plus, même l’auteur parfois, si on est dans un rêve ou dans la réalité. Daniel Pennac aime s’amuser avec le lecteur. La loi du rêveur nous transporte aussi dans une histoire de famille et d’amitié. Le créateur de la saga des Malaussène et des dix droits du lecteur a le don d’imaginer des œuvres colorées et inventives peuplées de personnages fascinants. On assiste même à la création d’une pièce de théâtre qui ressuscite Fellini. Si La loi du rêveur nous déroute parfois, il reste que les amateurs de Daniel Pennac seront certainement conquis. (Éditions Gallimard, 2019). ♥♥♥♥

Le nouveau roman de Daniel Pennac, La loi du rêveur. – Gracieuseté Point Picot propose une collection de chansons de Joseph Edgar de 2004 à 2019. – Gracieuseté

Point Picot (2004-2019) de Joseph Edgar

Rétrospective de 15 années d’une carrière solo bien remplie, Joseph Edgar nous présente une belle pièce d’anthologie avec cet album double de 25 titres, paru en 2019. Un beau road trip musical qui va de Jusqu’au boutte à Loin loin loin en passant par Chanson de dune, Espionne russe, Jo, Jane et Jim, et Sans jamais parler du vent. L’auteur-compositeur-interprète de Moncton qui s’est toujours éloigné du vedettariat figure parmi les maillons importants et les incontournables de la scène musicale en Acadie. Vous allez dire qu’on a souvent parlé de Joseph Edgar dans nos pages, alors pourquoi en parler encore. Parce que cette compilation nous fait savourer l’ampleur de son talent de musicien, poète et chanteur bien présent sur la scène musicale depuis 25 ans.

Celui qui s’est d’abord révélé avec le groupe Zéro degré celsius dans les années 1990 a par la suite poursuivi sa route en solo. À chacun de ses albums, il a réussi à se renouveler même si la base de sa musique demeure le folk rock. Quand on prend la peine d’écouter cet album qui propose des versions studio et en spectacle de ses chansons, on se dit qu’il n’y plus aucun doute sur sa pertinence. Sur la pochette, on peut y lire aussi des souvenirs et des anecdotes. Seule déception; la chanson Fantôme de Blanchard ne s’y trouve pas.

Fougue, intensité, poésie, mélodies entraînantes et planantes sur une musique tantôt acoustique, tantôt électrique résument assez bien l’univers de Joseph Edgar. Espérons que celui qui a voulu prendre une sorte de recul en 2019 continuera d’oeuvrer sur la scène musicale pendant longtemps. Depuis la sortie de Point Picot, il a d’ailleurs fait paraître quelques pièces, dont la plus récente Respirer (s’oublier).♥♥♥♥½