Et si on profitait du confinement pour jardiner?

Avec le rythme de vie qui va toujours trop vite, il est parfois difficile de s’arrêter et de profiter pleinement des petits plaisirs de la vie. Mais avec le confinement imposé par la COVID-19, plusieurs d’entre nous avons davantage de temps pour entreprendre des petits projets que nous avions laissés de côté. Certains se sont remis à la peinture et au bricolage, alors que d’autres ont sorti leur moulin à coudre. Peu importe l’activité, le but c’est d’en retirer du plaisir!

Mais cette année, il y a vraiment eu un engouement pour une activité en particulier: le jardinage! En plus d’être bon pour la santé physique et mentale (et celle de la planète), s’occuper d’un potager est vraiment une belle activité à faire en famille.

Cependant, il faudra attendre encore un peu pour sortir vos semis! D’ici là, profitez-en pour préparer le potager. Vous pourriez par exemple vider et laver les contenants qui serviront aux plants de tomates ou de poivrons, arracher les mauvaises herbes, racler le parterre, ramasser les feuilles et les branches mortes, tailler certains arbustes et haies, diviser les hostas, etc. Ce petit nettoyage autour de la maison vous permettra de mieux visualiser l’espace disponible et de mieux planifier votre potager.

Les légumes qui poussent pratiquement tout seuls!

Pas besoin d’être un expert dans le domaine pour commencer à jardiner. Pour développer votre pouce vert, il est possible de commencer avec des légumes faciles à cultiver.

Voici 8 suggestions (parmi tant d’autres).

1. La tomate est sans contredit la «reine» du potager! Cultivée en pots, elle pourra verdir n’importe quels coins du potager et même rendre plus vivant votre patio! Étant donné que le poids des tomates risquera de faire tomber votre plant, il est important de le tuteurer avec des piquets ou une cage à tomate. Le protéger du vent s’avère également une excellente idée!

2. Les haricots sont également très populaires au jardin. Pour faciliter votre récolte, pensez à choisir des haricots grimpants: ils seront plus accessibles. Vous aurez toutefois à les soutenir avec des tuteurs, un filet, etc. Les haricots doivent être récoltés quand ils sont encore minces, sinon ils perdront de leur tendreté: une récolte aux deux jours s’avère donc un bon plan de match!

3. Les concombres sont faciles à cultiver, mais prennent beaucoup d’espace au sol. Alors, assurez-vous de leur laisser amplement d’espace pour déployer leurs ailes! Potager restreint? Faites-les grimper sur des filets positionnés sur des tuteurs ou une clôture.

4. Les courgettes s’apparentent aux concombres. Sa croissance est très rapide et productive. N’oubliez pas de regarder sous le grand feuillage pour cueillir celles qui s’y cachent!

5. La laitue est un légume très facile à cultiver. Et comme elle est composée principalement d’eau, tentez de lui trouver un petit coin à l’ombre. On peut même les planter dans les plates-bandes au côté des coléus ou des bégonias!

6. Une fois semés en terre, les radis sont prêts à être mangés en moins de 25 jours! Ne les laissez pas trop longtemps en terre, sinon ils deviendront amers. Et comme ils préfèrent les sols plus frais, profitez-en pour commencer une deuxième série de semis en septembre.

7. Même si les poivrons demandent des soins un peu plus particuliers (soleil, chaleur, arrosage régulier, engrais, etc.) on a tout à gagner à leur trouver un coin ensoleillé au potager. Sachez que les poivrons jaunes, oranges ou rouges passeront par la couleur verte avant de trouver leur couleur définitive.

8. Blanches, rouges ou jaune, les betteraves ont tout pour plaire. Leur beau feuillage (comestible) peut redonner fière allure à n’importe quelle plate-bande dégarnie! Et comme ce légume n’a pas peur du froid, on peut le récolter jusqu’à l’arrivée des gelées!

Se mettre les mains dans la terre apporte tellement de bienfaits. Ce petit moment quotidien vous permettra de faire le vide, de développer sa confiance en soi, d’introduire vos enfants au jardinage, d’améliorer votre mobilité et votre force physique, etc.

Cultiver de savoureux légumes colorés est à la portée de tous! Alors, profitez-en!

Bon samedi et portez-vous bien!