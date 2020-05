S’entrainer à jeun: une bonne ou une mauvaise idée?

Pour mieux gérer les «hauts et les bas» engendrés par le confinement, plusieurs se sont remis à faire de l’exercice physique. Si c’est votre cas, bravo! L’activité physique est un excellent moyen pour libérer le stress de la journée! Cette semaine, je réponds justement aux questions d’un lecteur qui a retrouvé le plaisir à faire du sport. Désirant se remettre en forme et perdre du poids, ce dernier se demande si l’entrainement «à jeun» améliorera sa performance. Faisons la lumière!

L’entrainement à jeun fait-il perdre davantage de poids?

La documentation démontre clairement que la principale source d’énergie pour le corps et les muscles sont les glucides.

En omettant de déjeuner et de fournir des glucides à l’organisme, l’entrainement à jeun forcerait donc le corps à utiliser le gras corporel comme source d’énergie.

Bien que cela semble bénéfique dans le cadre d’une perte de poids, l’utilisation de la graisse corporelle comme source d’énergie réduirait la dépense énergétique plusieurs heures après l’entrainement.

À l’opposé, la personne qui consommerait des glucides avant l’entrainement brulerait un peu moins de calories pendant l’entrainement, mais en brulerait davantage dans les heures suivantes.

Conclusion? La comparaison de la dépense énergétique quotidienne semblerait assez similaire chez la personne qui s’entrainerait à jeun et chez celle qui déjeunerait.

N’oublions pas que 80% des résultats de la perte de poids sont attribuables à l’alimentation et 20% à l’activité physique. La consommation de repas sains et équilibrés est donc à privilégier. Quant à l’activité physique, elle procure tellement de bienfaits sur le corps et l’esprit. Ne la négligeons pas (même si elle ne représente que 20% de la perte de poids)!

L’entrainement à jeun

favorise-t-il une meilleure performance physique?

Chaque corps est unique! Il est donc très difficile de répondre à cette question par un simple «oui ou non».

Pour savoir si l’entrainement à jeun vous convient, faites le test suivant: entrainez-vous quelques jours l’estomac vide, puis quelques jours l’estomac plein. Cette expérience toute simple vous permettra de reconnaitre la «méthode» qui maximisera votre entrainement.

Somme toute, si les activités effectuées à jeun sont généralement de courte durée et de faible intensité (marche, jogging lent, etc.), votre niveau d’énergie risque d’être plutôt stable.

À l’opposé, si les activités effectuées à jeun sont généralement de longue durée et de haute intensité (entrainement par intervalle, course rapide, etc.), il sera difficile de maintenir un niveau d’énergie optimale tout au long de l’entrainement. Cette baisse d’énergie risque aussi de réduire votre niveau de concentration, ce qui peut occasionner de mauvaises techniques et des blessures.

Il est toutefois intéressant de savoir que le corps peut s’adapter à une faible disponibilité en glucides et devenir plus efficace à utiliser les réserves de gras comme source d’énergie. Si le sujet vous intéresse particulièrement, je vous suggère fortement de consulter une diététiste spécialisée en nutrition sportive (téléconsultation, téléphone). Elle pourra vous partager de judicieux conseils!

***

Lorsque je m’entraine le ventre vide, je n’ai pas d’énergie pour compléter mon entrainement. Mais si je déjeune, j’ai de l’inconfort tout au long de mon entrainement. Que puis-je faire?

Il n’est pas rare de ressentir de l’inconfort digestif (nausée, crampes, etc.) durant l’entrainement.

Pour maximiser l’utilisation de l’énergie fournie par le déjeuner, veuillez alléger votre repas matinal. Un yogourt, une barre déjeuner ou un petit smoothie sont souvent plus faciles à digérer qu’un déjeuner standard.

Une fois l’entrainement terminé, il suffira de compléter votre repas avec une source de glucides (produits céréaliers, fruits) et de protéines (yogourt grec, boissons de soya, œuf, fromage cottage, etc.).

Bon samedi et bon entrainement!