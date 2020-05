Confinement: le risque de dépendance aux jeux vidéo est limité

Malgré le feu vert des autorités, le déconfinement n’est pas une chose facile. Au Nouveau-Brunswick comme ailleurs, les peurs sont encore là et on se sent toujours plus en sécurité à la maison qu’à l’extérieur.

Alors, certains se réfugient dans leur bulle. Les amoureux de la lecture y mettront des livres et ceux de la nature des pots de jardin. Pour pas mal de jeunes, cette bulle est souvent remplie de manettes et d’une console de jeux.

Il est vrai que pour faciliter cette cohabitation H24 forcée, beaucoup de parents ont fait le choix de cesser les limitations. Nos adolescents s’en donnent donc à cœur joie depuis plus de deux mois. Seuls, en réseau, ou accompagnés de leurs frères et sœurs, la console est sans cesse allumée. Si bien que désormais, des parents s’inquiètent de cette dérive liée à la COVID.

Cette période exceptionnelle que nous vivons pourrait-elle augmenter le risque des dépendances des jeunes aux jeux vidéo? Et pour une fois, la réponse apportée par la science est plutôt rassurante. Une nouvelle à partager entre parents… mais à ne pas mettre entre les mains de tous les ados. On vous aura prévenus!

Publiée dans le Developmental Psychology Journal de l’American Psychological Association (APA), cette étude a examiné l’impact à long terme d’une relation particulièrement «malsaine» avec les jeux vidéo, décrit l’auteure principale, Sarah Coyne, professeure de santé familiale à l’Université Brigham Young (BYU, Utah, États-Unis).

Pour évaluer cet impact, son équipe de psychologues a analysé les pratiques de jeu de 385 participants sur six ans: du début de l’adolescence au début de l’âge adulte. Au final, les travaux identifient clairement des trajectoires typiques ou des stéréotypes de joueurs.

Les conclusions rapportées par le site Santé log révèlent que le jeu pathologique est loin de concerner tous les joueurs de jeux vidéo.

Défini comme prenant un temps excessif avec une difficulté à se désengager au point de perturber le fonctionnement quotidien normal, le jeu pathologique ne toucherait, selon les résultats récoltés, que moins de 10% des joueurs. Des accros qui prennent des risques.

Comparés à ceux du groupe non pathologique, les joueurs maladifs souffrent plus de dépression, d’agressivité, de timidité, d’utilisation problématique du téléphone cellulaire et d’anxiété à l’âge adulte.

Concernant le reste des volontaires plus raisonnables, 72% des ados présentaient des symptômes de dépendance relativement faibles au cours des six années de suivi; et 18% des adolescents ont commencé avec des symptômes modérés qui n’ont pas changé durant le suivi.

Mais au fait, comment repérer un adolescent à risque de dépendance. Les scientifiques ont découvert deux prédicteurs majeurs: d’une part, être un homme, d’autre part avoir de faibles niveaux de comportement prosocial.

Ainsi, entretenir des niveaux plus élevés de comportement prosocial, ou un comportement volontaire de générosité ou d’empathie, semblerait être un facteur de protection contre les symptômes de la dépendance. Ce profil concernerait donc environ 90% des joueurs qui ne joueraient pas du tout de manière dysfonctionnelle ou préjudiciable aux jeux vidéo. Bonne nouvelle!

Et pour la minorité problématique des 10% «vraiment accros aux jeux vidéo» vous pouvez aussi relativiser, car tout n’est pas perdu si cela concerne votre jeune. En effet, à l’âge de 20 ans, les utilisateurs de jeux vidéos considérés comme «pathologiques» sont tout aussi stables que les autres financièrement et professionnellement.

Bref, en conclusion, cette étude contredit (avec un grand soulagement) le stéréotype du technomaniaque avachi sur le sofa et incapable de suivre sa scolarité ou de garder un emploi. Les parents sont rassurés!