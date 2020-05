Yvon et Germinal en vedette au Forum

Saviez-vous qu’Yvon Durelle a livré quatre combats au Forum de Montréal?

Pour les plus jeunes, il serait bon que vous sachiez qu’à cette époque, c’était quelque chose de mettre les pieds comme principale tête d’affiche dans le légendaire Forum.

Les plus grands artistes s’y sont produits, à commencer par Frank Sinatra, B.B. King, Louis Armstrong, les Beatles, les Rolling Stones, Johnny Cash, Elton John, Bob Dylan, Luciano Pavarotti, Bruce Springsteen et j’en passe des tonnes d’autres.

Le Forum, ç’a aussi été le théâtre de 22 des 24 Coupes Stanley remportées par les Canadiens.

Évidemment, deux des quatre combats d’Yvon au Forum l’ont opposé au champion mondial des mi-lourds Archie Moore, dont celui du 10 décembre 1958 qui a fait du boxeur de Baie-Sainte-Anne un immortel de l’histoire de l’Acadie, au même titre que Nicolas Denys, Beausoleil Broussard, Louis Robichaud, Ron Turcotte, Jackie Vautour et Antonine Maillet, pour ne nommer que ceux-là.

Il y a eu aussi ce duel contre le Sud-Africain Mike Holt, considéré par plusieurs comme étant le combat le plus violent dans la carrière d’Yvon. Je vous fais d’ailleurs la promesse de vous raconter de long en large l’histoire de ce match dans quelques semaines.

Enfin, il y a eu la première des quatre apparitions d’Yvon au Forum, une confrontation contre un Français moustachu dont le prénom se veut aussi le titre d’un des célèbres romans d’Émile Zola. Germinal Ballarin. C’était justement l’anniversaire de ce match, jeudi (le 21 mai 1958). Il y a 62 ans, Yvon l’avait aisément emporté par décision unanime des juges devant le moustachu qui, selon les scribes de l’époque, avait passé la soirée à courir partout afin d’éviter l’Acadien. Ironiquement, Ballarin est né le 10 décembre 1929, soit 29 ans jour pour jour avant le premier rendez-vous d’Yvon contre Archie.

Mais avant de vous parler de cette confrontation contre Ballarin, commençons par vous en dire un peu sur la personnalité d’Yvon. Bien qu’il avait déjà défrayé la chronique auparavant, c’est vraiment en 1958 qu’Yvon est devenu la coqueluche des médias.

Un bel exemple de ce que j’avance est cette anecdote savoureuse que le journaliste du Montreal Gazette, Dink Carroll, a raconté dans sa chronique Playing the Field quelques jours avant le face à face contre Ballarin.

«Lorsqu’il s’entraînait au gymnase de Gleason à New York, il y a quelques mois, Yvon a séduit les rédacteurs de boxe en leur montrant comment ils testent la force du cou d’un pêcheur à Baie-Sainte-Anne. Pour illustrer ses dires, il a utilisé son gérant Chris Shaban», relate Carroll.

«Yvon a dit à l’un des journalistes de mettre sa main sur la tête de Shaban. Par la suite, Placide, le frère d’Yvon, a mis sa main sur celle du journaliste et enfin Yvon a placé la sienne sur celle de Placide. Et là, Yvon a crié: ‘‘Tous ensemble, appuyez!’’ Shaban a gémi sous la force des trois hommes. Pendant un instant, il sembla que la tête de Shaban allait disparaître entre ses épaules. Ses genoux ont également plié. Une fois les trois mains retirées, Shaban était chancelant et il souriait faiblement. Et là, Yvon a dit: ‘‘C’est comme ça qu’on teste le cou d’un homme par chez nous. Moi, je peux tenir debout sous sept ou huit mains de pêcheurs. Eux aussi ont des grosses mains et jamais ils (ont) réussi à me casser le cou’’», complète Dink Carroll.

Avec une histoire comme celle-là, il est facile de comprendre pourquoi les journalistes en redemandaient.

Deux jours avant le combat, dans une entrevue accordée à La Presse canadienne, le partenaire d’entraînement d’Yvon, Kayo Brown, révèle: «J’ai boxé contre plusieurs bons gars au gymnase de Bobby Gleason à New York. Et je vais vous dire que Durelle frappe plus fort que n’importe qui d’entre eux. Il peut t’éclater les côtes».

Ayoye maman!

Le même jour, après s’est exercé dans le calme, Ballarin a révélé ceci à un journaliste de L’Action catholique: «Durelle a un record impressionnant, mais c’est dans l’arène que l’on verra qui est le meilleur homme».

La veille du match, le gérant de Ballarin, Jean Bretonnel, sera pour le moins explicite devant les représentants des médias: «Beaucoup de gens croient que Durelle va mettre mon boxeur hors de combat, mais ce dernier n’a pas été mis K.O. en 75 matchs. Je ne vois pas comment Durelle pourrait y parvenir. Ballarin a déjà rencontré de puissants boxeurs. Il s’est battu contre Rory Calhoun et il n’a jamais été ébranlé. Nous savons que Durelle est fort et qu’il aura un avantage d’environ huit livres. Mais je crois que Ballarin est plus rapide et est un meilleur boxeur. Les experts disent que Durelle va gagner par knock-out, mais ils sont dans l’erreur. Ne comptez pas sur Durelle pour réussir».

N’en déplaise à Bretonnel, les preneurs aux livres favorisent pourtant Yvon à 9 contre 5.

Yvon était d’autant plus motivé qu’il avait besoin d’une victoire éclatante pour redorer son image à la suite de sa défaite par arrêt de l’arbitre devant Tony Anthony à la mi-mars. Je vous signale qu’avant ce revers contre Anthony, Yvon était parmi les favoris pour obtenir un combat de championnat contre Moore.

Passons maintenant au match. Je laisse le soin à Bernard Soulière, chroniqueur pour le quotidien Le Devoir, de nous résumer ce duel à sens unique.

«Ç’a été une performance lamentable du boxeur français qui n’a fait que courir aux quatre coins de l’arène afin d’éviter les coups de l’athlète de Baie-Sainte-Anne. Ballarin ne s’arrêta que de temps à autre pour tenter ici et là un jab de la gauche. Le meilleur moment de Ballarin aura été à la cinquième ronde quand sa tête est venue en collision avec le visage de Durelle, ce qui a provoqué une légère coupure au-dessus de l’œil droit», raconte Soulière dans son compte-rendu du match.

«À la huitième reprise, Durelle, exaspéré de poursuivre Ballarin, s’est installé au centre du ring pour demander à son opposant de venir se battre. Devant le refus de ce dernier, Durelle s’est remis à sa poursuite et les deux têtes se sont encore une fois touchées. À la seule différence que cette fois-ci c’est Ballarin qui s’en est sorti avec une coupure au front», mentionne Soulière.

«Au neuvième assaut, encouragé par la foule qui demandait de l’action, Durelle parvient à coincer le Français momentanément dans un coin pour lui porter quelques coups, assez longtemps du moins pour lui faire une entaille au-dessus de l’œil droit avec un crochet de la gauche. Puis, au 10e, Yvon est parvenu dès les premières secondes à envoyer Ballarin au tapis, mais ce dernier s’est relevé dès le compte de 2. Cela dit, l’arbitre Leo Fischer lui a tout de même imposé un compte automatique de 8. Jusqu’au son final de la cloche, Ballarin a complété le match en courant sur le ring, quand il ne s’accrochait pas à Durelle», complète le journal du Devoir.

Après le combat, Ballarin a tenté d’expliquer sa performance en proclamant qu’il avait fait du mieux qu’il pouvait.

«Je ne pouvais absolument pas faire autrement. Durelle était beaucoup trop lourd pour moi et si j’avais voulu échanger coup pour coup avec lui, je n’aurais peut-être pas terminé le combat debout. Il me fallait absolument boxer avec lui et c’est ce que j’ai fait, ou si vous voulez, c’est ce que j’ai cherché à faire de mon mieux», a mentionné Ballarin dans les pages du Petit Journal.

«Durelle frappe terriblement fort. Mais jamais, et cela je vous le jure, jamais il ne m’a atteint à la mâchoire et jamais il ne m’a ébranlé», a poursuivi Ballarin.

– En somme il ne vous a pas fait mal, lui a dit un journaliste.

«Pardon, il m’a fait mal, reprit Ballarin. Il m’a fait mal ici, à la fesse gauche (qu’il montre du doigt), et il m’a fait mal au corps. Mais pas une seule fois je n’ai été ébranlé», assure-t-il.

Pour sa part, Roger Meloche, du journal La Patrie, n’a pas mâché ses mots et a qualifié le match de duel entre un homme et un enfant.

«Germinal Ballarin, les grands yeux pâles et craintifs derrière sa moustache noire, se sentant inférieur à l’Acadien, évita le combat durant 10 rondes. Il a passé son temps à se dérober au pas de course, cherchant un coin où se cacher. Malheureusement pour lui, il n’y en avait pas. Il ne voulait pas se battre. Il aurait préféré se voir au bal, Monsieur Ballarin. Il s’est contenté de danser à la musique du conducteur Durelle durant toute la soirée. Naturellement, Yvon a gagné toutes les rondes, sauf peut-être une qu’on a jugée nulle par sympathie pour le Français», confie Meloche dans sa chronique.

Justement, qu’avait Yvon à dire au sujet du moustachu?

«Je ne pouvais pas me battre tout seul. Ballarin ne voulait pas se battre. C’est un bon boxeur. Il est vite et difficile à frapper. Je n’ai jamais pu le rejoindre parce que moi je suis un batailleur. Je suis lent sur mes pieds et pas trop scientifique, mais je suis capable de me battre avec n’importe qui. Moi, même quand je perds, je me bats, car c’est pour cela qu’on me paye: pour me battre!», a expliqué Yvon au journaliste de La Patrie.

Pour ce qui est de la différence de poids entre les deux boxeurs, Yvon ne semblait pas en faire une grosse histoire.

Quelques heures avant le combat, à la demande du clan Bretonnel-Ballarin qui criait pratiquement au meurtre, la commission athlétique de Montréal a décidé d’imposer une seconde pesée à Yvon. Lors de la première pesée sur le coup de midi, Yvon accusait 178 1/2 sur le pèse-personne. La commission était prête à passer l’éponge si l’Acadien revenait à 14h30 à 176 livres, soit une livre de plus qu’il était stipulé lors de la signature du contrat.

Le problème c’est qu’Yvon était introuvable. Son gérant Chris Shaban a simplement déclaré aux gens de la commission que son boxeur était parti manger. Le gérant reviendra 15 minutes plus tard avec son boxeur. Après avoir enlevé tous ses vêtements, Yvon embarque sur le pèse-personne qui accuse désormais 179 1/2. Bretonnel et les gens de la commission sont furieux.

«Bien sûr que j’ai eu un gros repas, avec un steak et tout», s’est exclamé avec le sourire Yvon au journaliste qui lui demandait s’il avait vraiment été s’empiffrer.

«Si ça avait été un combat de championnat, je serais venu ici à 174 livres ou à 174 1/2. Mais là, pourquoi me serais-je affaibli pour affronter Ballarin? Il y a cinq semaines, je pesais 201 livres. Une fois, j’avais un combat sans titre en jeu à Détroit. Je pesais environ 3/4 de livre de trop pour la limite. Ils ont commencé à argumenter à ce sujet. Je leur ai dit que j’avais mon billet d’avion pour m’en retourner à la maison si le 3/4 de livre faisait une si grande différence», a fait savoir la fierté de Baie-Sainte-Anne.

Un sacré numéro qu’il était notre Yvon.