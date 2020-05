Une course à la chefferie dans l’indifférence

Qui sera le prochain chef du Parti conservateur du Canada dont le nom sera dévoilé le 21 août? Après une pause en raison de la COVID-19, la course à la direction du PCC est repartie dans la plus belle indifférence. De grosses pointures comme Pierre Poilievre, Rona Ambrose et John Baird ont rapidement renoncé à rentrer dans la compétition qui est maintenant réduite à une peau de chagrin.

Le parti présente sur son site web les quatre candidats officiellement dans la course dont deux sont d’illustres inconnus. La bataille va se faire entre Peter MacKay et Erin O’Toole, tous deux d’anciens ministres de Stephen Harper.

Peter MacKay est le plus connu et semble être le favori. C’est lui qui avait livré sur un plateau d’argent le Parti progressiste-conservateur à Stephen Harper lors de sa fusion avec l’Alliance canadienne pour devenir le Parti conservateur du Canada. Peter MacKay a occupé plusieurs postes ministériels d’importance dans les gouvernements de Stephen Harper. Lorsque ce dernier a mordu la poussière aux élections de 2015 contre Justin Trudeau, Peter MacKay avait préféré un peu plus tôt de se retirer de la vie politique.

Il avait également renoncé à la course au leadership du PCC lors de la démission de Stephen Harper. Originaire de la Nouvelle-Écosse, Peter MacKay est le fils d’Elmer Mackay qui a été un ministre influent sous Brian Mulroney. Il avait succédé à son père comme député de Central-Nova. S’il est élu comme le nouveau chef du PCC, on peut penser qu’il pourrait faire une place plus grande aux red tories et ramener le parti davantage vers le centre-droit.

Les positions de droite d’Andrew Scheer lors des élections de 2019 notamment concernant le droit à l’avortement et les mariages de même sexe avaient mis le PCC en porte à faux avec une majorité de Canadiens et surtout les électeurs de l’Ontario et du Québec. Peter MacKay veut présenter une image plus progressiste. Il a même promis, s’il était élu, de prendre part au défilé de la fierté gaie de Toronto en juin. Ça sera éventuellement partie remise puisque défilé a été annulé en raison de la COVID-19.

Son principal opposant, Erin O’Tool s’affiche sur son site web comme «un vrai bleu». Il fait un discret clin d’œil à la droite du PCC et se présente comme le chien de garde de l’ère Harper. Pour le reste Erin O’Tool est très peu bavard au sujet de son programme électoral. On peut en dire autant de Peter MacKay. Visiblement cette course à la chefferie du Parti conservateur ne semble pas être l’occasion pour ce parti de présenter des idées novatrices à ses membres et à la population canadienne.

On peut chercher en vain sur les sites web de ces deux candidats des propositions concernant la protection de l’environnement et les énergies renouvelables. Ni Peter MacKay et Erin O’Toole apparaissent comme une menace sérieuse à Justin Trudeau. Il revient à ce dernier de perdre les prochaines élections.