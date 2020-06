Port du masque obligatoire: un peu de sérieux, s’il vous plaît

Le gouvernement Higgs n’a pas très bien paru au cours des derniers jours.

Vendredi, il a annoncé que toute personne entrant dans un édifice ouvert au grand public allait devoir porter un masque. Il a fait marche arrière dès le lendemain.

Dans un communiqué, on apprend que le Cabinet s’est penché sur cette mesure et qu’il l’a annulée parce qu’il ne voulait pas «accroître les attentes envers les entreprises ou le public concernant le port d’un couvre-visage en public».

En lisant entre les lignes, j’en déduis que les ministres ont réalisé que le port obligatoire allait obliger tout le monde à s’acheter des masques et qu’il allait contraindre les entreprises à jouer à la police et à fournir des masques à ceux qui n’en ont pas.

Mais au lieu de passer en mode solution et de rajuster le tir, il semble qu’ils se sont dit «ah, ben sais-tu… on va laisser faire.»

Cette décision est plutôt étonnante. Parce que des solutions, il en existe.

Un peu partout dans le monde, des gouvernements encouragent ou imposent le port du masque dans certains contextes.

Et ici et là – notamment en France, au Royaume-Uni, en Turquie, en Alberta et à Montréal – les autorités ont opté pour la distribution gratuite de masques.

Qui sait, le gouvernement Higgs a peut-être fait marche arrière pour développer une solution de ce genre. Si c’est le cas, il aurait dû le mentionner dans son communiqué de presse.

Tout ça n’est pas sans rappeler une autre volte-face récente: celle dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires.

Dans un cas comme dans l’autre, Fredericton a annoncé une mesure pour freiner la propagation de la COVID-19. La mesure en question a pris tout le monde par surprise et n’était visiblement pas le fruit de réflexions et de consultations très poussées.

L’erreur est humaine. Mais en ce moment, alors que l’on est tous stressés et angoissés par la pandémie, Blaine Higgs devrait essayer de faire son possible afin d’éviter d’alimenter la confusion ambiante.

Un peu de sérieux et de rigueur ne feraient pas de tort.