Racisme: de «beaux jours» devant?

À peine le mozusse de coronavirus commence-il à donner des signes d’accalmie, voici qu’un autre virus, tout aussi épeurant, s’installe à la une des médias: le racisme.

Le racisme est un virus anthropologique qui existe depuis la nuit des temps. Il n’y a qu’à feuilleter n’importe quel livre d’Histoire, et même les grands livres religieux, pour saisir que tous les peuples depuis l’Antiquité, et de tous les coins du monde, ont eu des comportements racistes. C’était un racisme de masse.

À la recherche de nouveaux territoires et en quête de domination, des peuples ont conquis d’autres peuples, sans même avoir l’idée de se demander si ces peuples conquis pouvaient être constitués d’humains susceptibles d’être leurs égaux.

Cette notion d’égalité raciale a pris longtemps à émerger des brumes de la conscience.

***

Mais elle a fini par être illuminée de l’intérieur par de grands esprits en avance sur leur époque. Et petit à petit, le racisme de masse s’est résorbé, bien que nombre de groupes ou d’individus aient continué à entretenir une telle aberration.

Aujourd’hui, on «découvre» une nouvelle mouture du racisme: le racisme systémique. C’est-à-dire une forme de racisme sournoisement infiltrée dans les institutions que les humains se sont données pour gouverner la Cité, comme on disait à l’époque des cours classiques.

Ce racisme institutionnalisé infecterait, plus ou moins consciemment, les attitudes d’individus en position d’autorité institutionnelle, leur donnant un sentiment d’impunité, comme on a pu le voir dans le meurtre de George Floyd.

***

Le mot «systémique» a la cote. Certains mots captent ainsi l’air du temps et on finit par les utiliser à toutes les sauces. Ainsi, les mots «instrumentaliser, amalgame, structurant» qu’on entendait tout le temps l’an dernier. Ils avaient succédé aux mots «inclusif, diversité, efficient» qu’on répétait l’année d’avant comme des perroquets.

Ces mots deviennent des mots-valise. Et ils agissent comme autant de petits miroirs qui reflètent les préoccupations ou les désidératas d’une société à un moment donné. Comme des bulles de lumière tentant de se frayer un chemin jusqu’à la conscience.

Il faut s’assurer, cependant, de ne pas en faire des miroirs aux alouettes! Car qui s’y frotte, s’y pique!

***

Donc: «systémique». Ça peut sembler compliqué, mais en réalité c’est facile à comprendre, car on connaît déjà le concept! Pensons au traitement infériorisant réservé aux femmes pendant des siècles. Rien n’avait besoin d’être expliqué pour les maintenir dans un état d’assujettissement: le «système» y voyait!

Elles ont dû se battre pour prendre possession de leur corps. Pour obtenir le droit de vote. Pour se libérer du confinement conjugal et domestique. Pour accéder au marché du travail; et maintenant pour faire reconnaître la nécessité de l’équité salariale…

C’était l’époque où l’on qualifiait souvent de galanterie ce qui n’était en fait que pure attitude machiste. C’était le système qui fonctionnait ainsi. C’était un sexisme systémique.

Idem pour les personnes d’orientation sexuelle minoritaire. Tout était fait pour les évacuer de la place publique. Et encore plus du discours public. Tout concourait, ostensiblement ou non, à les maintenir dans la zone opaque des citoyens de deuxième classe. Il était sous-entendu que les lesbiennes étaient des faux hommes et que les homosexuels étaient des sous-femmes: donc, problème réglé! Imaginez!

On en avait même fait un péché, un crime et une maladie pour être bien certain de couvrir la chose sous tous les angles! C’était le système qui fonctionnait ainsi. C’était une homophobie systémique.

***

Idem aujourd’hui pour les Noirs, encore victimes d’un racisme systémique crapule si hypocritement incrusté dans les institutions qu’on peine à le cerner. Il aura fallu que le monde entier assiste en direct au meurtre d’un simple citoyen noir par un policier blanc délinquant pour que le bouton du presto saute.

Car, c’est souvent lors de gestes délictueux et d’exactions policières qu’on peut projeter les flashes des médias sur ce racisme systémique que le système s’évertue à masquer depuis toujours. Mais il existe ailleurs, aussi!

En réaction, les citoyens américains descendent maintenant en masse dans les rues tous les jours pour dénoncer les inégalités raciales et les violences policières. Cette appétence renouvelée pour la justice, les droits humains, la liberté d’être est-elle appelée à perdurer? Là est la question.

***

En effet, on peut se demander si elle n’est que l’expression d’un ras-le-bol circonstanciel, exacerbé par la crise du mozusse de virus. Est-elle une réponse «viable» à la rhétorique incendiaire d’un bouffon présidentiel en pleine dérive autoritariste et dont l’incompétence et l’incurie abyssales font de lui un danger pour toute la planète?

À vrai dire, puisque le simple bon sens nous indique qu’il serait carrément impossible de changer radicalement et instantanément les attitudes et les mentalités racistes, pour peu qu’elles s’enlisent ces manifestations pourraient mener à un cul-de-sac stérile qui ne ferait qu’exacerber les tensions sociales.

Il faut donc s’attendre à d’autres «bavures» de toutes natures susceptibles elles aussi de mettre le feu aux poudres.

***

Qu’il soit de masse, ou systémique, ou individuel, le racisme est une gangrène de l’âme. Quand on pense en raciste, et surtout quand on essaie de le justifier, on ne fait qu’irradier de la haine. Et même si elle se fait insidieuse et sournoise pour mieux berner les autres, en réalité cette haine ne berne personne.

On en a vu des exemples récents ici même au Niou-Brunswick dans le Restigouche, avec le lynchage médiatique d’un médecin d’origine congolaise porteur du virus ou encore l’affaire de la jeune autochtone apparemment abattue à Edmundston par un flic qui était pourtant allé lui porter secours!

Ce sont deux histoires extrêmement tristes, certes. Mais ce qu’il y a de plus triste encore, c’est que d’aucuns tentent illico d’en faire des affaires racistes. C’est dénaturer l’horreur du racisme véritable que de le simplifier ainsi!

C’est ce que font certaines personnes qui n’attendent que ce genre de malheurs comme prétextes pour exprimer leurs penchants racistes en projetant aux quatre vents de l’Internet des propos haineux sans nuance.

Ce qui donne à penser que le racisme a encore de «beaux jours» devant lui. Malheureusement.

Han, Madame?