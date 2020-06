Une solution pour télétravailler et sortir de chez soi

Le déconfinement progressif nous amène à vouloir reprendre nos vies habituelles, et, notamment, à sortir plus librement de chez nous. Le travail à domicile pourrait être moins souhaité par les employés et les employeurs.

Pour autant, il est possible de télétravailler, sans rester à la maison. D’autres formes de télétravail existent. En plus du travail à domicile, il est notamment possible d’accomplir ses tâches dans un troisième lieu, qui n’est ni chez soi ni chez son employeur.

Il est envisageable, par exemple, de travailler dans des espaces de coworking, nommés aussi espaces de travail collaboratif. Ces nouveaux lieux de travail accueillent une majorité de travailleurs indépendants, de travailleurs nomades, mais peuvent aussi être fréquentés par des salariés d’entreprise. Les employeurs louent au profit de leurs employés un bureau dans un espace ouvert, ou un local fermé pour plus d’intimité.

L’avantage pour l’employeur repose sur le partage avec l’ensemble des utilisateurs du lieu des coûts de location du local (espaces ouverts, bureaux fermés, salles de réunion), des factures (eau, électricité, assurances) et du matériel (abonnement internet haute vitesse, photocopieuses, imprimantes et de visioconférences…).

Le coworking évite aussi les risques d’isolement du télétravailleur à domicile, tout en lui permettant de faire de nouvelles rencontres, d’étoffer son réseau professionnel, voire d’obtenir de nouvelles opportunités d’affaires en associant à certaines de ses missions, l’un des autres coworkers.

En matière d’adhésion, les espaces de coworking offrent des formules très diversifiées, allant de la location d’un bureau à la journée, selon un rythme hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel avec un tarif dégressif. L’amplitude horaire y est assez étendue, puisque ces lieux peuvent ouvrir en semaine selon les horaires traditionnels de travail (8h à 18h), ou même les fins de semaine, voire aussi 24 heures sur 24, selon les lieux. Cette flexibilité offre aussi l’occasion aux télétravailleurs d’accomplir leurs tâches dans cet espace au moment le plus compatible et le plus opportun pour leur vie de famille.

Ces lieux comprennent aussi des espaces de convivialité: cuisine pour prendre son lunch, salles de repos, salon propice aux pauses-café et aux discussions informelles. Certains espaces vont jusqu’à offrir, en contrepartie d’un supplément tarifaire, des services de secrétariat.

Une personne responsable de l’animation et de l’accueil est également présente la plupart du temps. Cette personne s’assure de la gestion du lieu et facilite les rencontres entre les différents coworkers, par l’organisation de 5 à 7, par exemple.

Ces espaces de coworking sont très nombreux désormais dans les grandes agglomérations canadiennes, mais le phénomène prend aussi une certaine ampleur dans les petites et moyennes villes, tout comme dans les régions éloignées.

Au Nouveau-Brunswick, l’arrivée des espaces de coworking est plus récente, mais tend à se développer. En permettant aux employés de télétravailler, mais sans être contraints de rester chez eux, cette tendance pourrait devenir une solution de compromis entre la possibilité de télétravailler et la crainte de rester seul chez soi.