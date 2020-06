Du Chambon de Vergor : l’inapte dernier commandant du fort Beauséjour

Après avoir connu un début de carrière militaire intéressant, l’histoire s’est mal terminée pour Vergor, qui commandait le fort Beauséjour lors de sa chute aux mains des troupes de Monckton. Plusieurs lui ont reproché. Puis, ce sera encore lui se retrouvera du mauvais côté de l’Histoire, quatre ans plus tard à Québec, quand les hommes de Wolfe surprendront son détachement à l’Anse-au-Foulon pour se rendre aux plaines d’Abraham et affronter l’armée de Montcalm.

Louis Du Pont Duchambon de Vergor était Français par son père, Louis Du Pont Duchambon, un militaire ayant fait une longue carrière à l’île Royale. Mais il était aussi Acadien, par sa mère, Jeanne Mius d’Entremont de Pobomcoup, petite-fille de Philippe Mius d’Entremont, premier du nom en Acadie, et baron de Pobomcoup (maintenant région de Pubnico, en Nouvelle-Écosse).

La grand-mère maternelle de Vergor était Anne de Saint-Étienne de La Tour, fille de nul autre que Charles de Saint-Étienne de La Tour, gouverneur de l’Acadie.

Vergor avait de nombreux frères et cousins militaires en poste à l’île Royale où ils exerçaient beaucoup d’influence. Son père avait été gouverneur intérimaire de la colonie, et c’est lui qui a présidé à la capitulation de Louisbourg en 1745 lors du siège mené par les troupes de la Nouvelle-Angleterre.

En 1745, Vergor participera à la tentative ratée menée par son cousin François Du Pont Duvivier pour se rendre maître d’Annapolis Royal et reprendre l’Acadie.

Son plus haut fait d’armes s’est déroulé en 1750. Dépêché à la baie de Fundy pour escorter la goélette Aimable Jeanne qui acheminait munitions et ravitaillement au fort de l’embouchure de la rivière Saint-Jean, Vergor fait face à un sloop britannique. Il engage le combat, malgré qu’il soit en désavantage côté armement, et permet à la goélette d’atteindre sa destination.

Cet épisode vaudra à Vergor la Croix de Saint-Louis, l’ordre militaire créé par Louis XIV.

Dernier commandant du fort Beauséjour

Grâce à ses contacts à Québec, dont l’intentant Bigot qu’il a connu à Louisbourg, Vergor est nommé commandant du fort Beauséjour à l’été 1754. De nombreux témoignages de son entourage sont peu flatteurs.

Louis de Courville, notaire et secrétaire de Vergor, dira plus tard que «cet officier était sans esprit et sans éducation» et que «sa figure même était déplaisante; il était avare à l’excès et à tous égards incapable de remplir son poste».

Courville affirmait aussi qu’il était corrompu. C’est de lui que vient ce fameux extrait d’une lettre de l’intendant Bigot envoyée à Vergor au moment de sa nomination à Beauséjour, et que Courville affirme avoir lu au fort même : «Profitez, mon cher Vergor, de votre place; taillez, rognez, vous avez tout pouvoir, afin que vous puissiez bientôt venir me joindre en France et acheter un bien à portée de moi.»

L’espion Thomas Pichon, responsable des magasins qui viendra à rédiger et corriger certaines de ses lettres, le qualifiait «d’imbécile commandant» qui «ne sait même pas lire» et qui pouvait «difficilement signer son nom». La seule lettre de la main de Vergor connue lui donne raison. Il y écrit «bocejour» pour Beauséjour et semble écrire au son: «Je neux vous sanpeche pas (je ne vous empêche pas) … da gette (d’acheter) toute la cargeson au si bien que le vingt (vin) et audevis (eau-de-vie).

Quelques années plus tôt, Élisabeth Rocbert de La Morandière, mieux connue comme «Madame Bégon», l’a qualifié de «médiocre à tous égards» dans son journal. «C’est bien le plus épais gars que j’ai de ma vie vu», avait-elle écrit.

On a reproché à Vergor de ne pas avoir effectué les travaux nécessaires au fort pour améliorer sa défense, d’avoir ignoré des avertissements d’une attaque était imminente, d’avoir été faible contre Monckton au moment du siège et d’avoir capitulé trop rapidement .

Vergor a fait l’objet d’une enquête instituée à l’ordre du ministre de la Marine de l’époque, Jean-Baptiste de Machault, qui estimait que le fort avait été «mal défendu». Vergor comparaît en conseil de guerre à Québec en 1757, mais il est acquitté, non sans l’aide de Bigot.

Après Beauséjour… Québec

Deux ans, plus tard, Vergor va encore une fois faillir à la tâche. Alors que les troupes Britanniques sont aux portes de Québec, il reçoit le commandement d’un poste de garde sur un escarpement élevé qui domine l’Anse-au-Foulon. Or, c’est exactement à cet endroit que le général Wolfe choisit pour tenter un débarquement, en pleine nuit.

Un premier petit groupe de soldats parvient à duper les gardes en bas de la côte en répondant en français à leurs questions. Les soldats escaladent un sentier et surprennent le détachement de Vergor qui, selon plusieurs comptes rendus, dormait. Pendant l’affrontement, Vergor sera sérieusement blessé à une jambe, ainsi qu’à une main.

C’est ainsi qu’après plusieurs mois de siège, Wolfe parvient à prendre pied sur le terrain, en l’occurrence les Plaines d’Abraham, et vaincre le général Montcalm (les deux vont mourir à la suite de la bataille), ce qui entraînera la chute de Québec et, ultimement, celle de la Nouvelle-France.

Retourné en France, Vergor ne sera pas blâmé pour le débarquement. Il recevra même une pension pour ses pertes au Canada. Estropié en raison de la balle reçue dans sa jambe, il en souffrira énormément. Il meurt en 1774, dans la pauvreté.