Le racisme et la pensée facile

Les images de l’extraordinaire cruauté de l’assassinat de George Floyd sur le trottoir d’une rue passante à Minneapolis témoignent indiscutablement de l’échec historique des États-Unis à éliminer la fracture raciale abyssale entre Blancs et Noirs dans le pays le plus riche et le plus puissant au monde. Le racisme systémique est-il pour autant un péché originel américain?

La réponse est affirmative pour certains adeptes de la pensée facile. C’est celle qu’avance, par exemple, Christian Rioux dans sa chronique du 5 juin dans Le Devoir («Tous Américains?»). Les mêmes pancartes en anglais brandies presque simultanément à Montréal et à Paris, à la suite de l’assassinat crapuleux de Floyd, n’inspirent à l’inénarrable M. Rioux que l’impression de «l’impérialisme culturel» américain qui «a franchi un nouveau cap».

M. Rioux dit par ailleurs s’étonner de la volonté des jeunes des banlieues parisiennes des années 1980 de se peindre en Noirs américains, eux qui «…fréquentaient une école de bon niveau, habitaient des HLM en état et jouissaient de services de santé parmi les meilleurs au monde. Conclusion: la «douce France» n’a «rien à voir avec les banlieues américaines».

Mais ce n’est pas tout. Aux yeux du maître à penser Rioux, le racisme demeure le péché originel de l’Amérique. Car, comme il l’explique encore, «à la différence de la Révolution française, qui a aboli l’esclavage (du moins pour un temps) et confirmé son interdiction sur le territoire métropolitain depuis 1315, la Révolution américaine s’en est parfaitement accommodée».

Christian Rioux n’est pas à ses premières outrances envers les Noirs dans Le Devoir qui n’a jamais jugé bon de censurer ses innombrables inepties. Sans prendre nécessairement position sur la situation des Noirs en France ou nier les efforts visant à y améliorer leur sort, ceux qui connaissent plus intimement ce pays (comme l’universitaire Jean-Pierre Le Glaunec) affirment cependant ignorer ce paradis racial hexagonal imaginé par Rioux.

«Le racisme ne prend pas toujours les allures évidentes de l’insulte ou de la ségrégation, mais se cache parfois derrière des remarques qui paraissent anodines», écrivait cette semaine dans une brillante tribune le philosophe camerounais formé à la Sorbonne, Achille Mbembe.

En effet, les idées racistes ont généralement été produites par certains des esprits les plus brillants et rusés de chaque époque.

Faut-il vraiment rappeler que la suprématie blanche n’a pas émergé en Amérique en raison d’une certaine compréhension humaine innée que les Noirs seraient inférieurs aux Blancs? Et que les racines du racisme et de la discrimination raciale aux États-Unis remontent à la traite des esclaves par les puissances européennes dont les colonies ont prospéré dans les Caraïbes, au Brésil, en Amérique espagnole et dans le Sud des États-Unis?

Ce n’est pas le moment d’un chauvinisme mal placé. La mort de George Floyd devrait plutôt inciter les anciennes puissances coloniales à l’humilité et être l’occasion de reconnaître toutes les expériences traumatisantes des Noirs et des autres minorités discriminées.

Ce crime sans nom devrait aussi favoriser une discussion sincère sur la façon dont les puissances européennes comme la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne et le Portugal ont contribué à inventer le racisme anti-Noir et aux nécessaires réparations qui doivraient accompagner leur acte de repentance.

Les innombrables manifestants à travers le monde ces derniers jours s’opposent, certes, à l’héritage racial qu’incarne aujourd’hui l’Amérique de Donald Trump et à la réponse brutale et militarisée de la police aux manifestations.

Mais si l’expérience afro-américaine résonne tant dans les principales capitales mondiales comme Paris, c’est moins en raison de l’impérialisme culturel américain, que parce qu’il y existe un dénominateur commun aux luttes des Noirs et des autres minorités visibles.

Les mots «Je ne peux pas respirer» prononcés par Floyd peu avant sa cruelle asphyxie sous le genou d’un policier blanc sont, à certains égards, très familiers en France, en Australie, en Grande-Bretagne et au Canada, où ils évoquent des crimes injustifiés comme le meurtre il y a quelques jours d’une jeune autochtone au Nouveau-Brunswick.

Plus que toutes autres choses, ces multiples manifestations dans le monde sont donc l’expression des douleurs profondes et de discrimination raciale ressenties depuis des générations. Ces cas démontrent que le racisme est structurel et que la négligence de l’État à agir peut être aussi criminelle que ses abus.

Résumons: il ne faut donc pas toujours un genou sur son cou pour tuer quelqu’un; la pauvreté, la surpopulation et l’inégalité dans l’accès aux soins de santé peuvent être tout aussi fatales.