The Vast of Night: fraîchement rétro!

The Vast of Night (Amazon Prime) est un drôle d’animal. Le film est à la fois rafraîchissant et innovateur dans la façon dont il aborde le thème des extra-terrestres, mais il le fait de façon à rendre hommage à Twilight Zone, une série télévisée des années 1960.

Un soir dans les années 1950, toute la population ou presque d’une petite ville du Nouveau-Mexique assiste à un match de l’équipe de basketball de l’école secondaire locale.

Ce n’est toutefois pas le cas de Fay Crocker (Sierra McCormick) et d’Everett Sloan (Jake Horowitz). La première, qui est adolescente, travaille comme opératrice à la station téléphonique du village. Le second, jeune adulte, est l’animateur du soir d’une station de radio.

Après avoir entendu un drôle de signal dans sa console téléphonique, Fay demande à Everett d’identifier le drôle de bruit.

Incapable de le faire, l’animateur met ses auditeurs au défi.

Un ancien militaire et une vieille dame guideront alors Fay et Everett sur la piste d’un phénomène exceptionnel.

Des jeunes brillants

Si vous connaissiez Sierra McCormick et Jake Horowitz avant de voir The Vast of Night, vous êtes plus calés que moi.

McCormick a atteint une certaine notoriété, mais auprès du public très restreint du Disney Channel grâce à la série A.N.T. Farm.

Quant à Horowitz, son CV est dépourvu de toute production d’importance.

Croyez-moi, cet anonymat est sur le point de devenir chose du passé. Les deux jeunes sont tout simplement brillants dans The Vast of Night.

Horowitz incarne un verbomoteur qui affiche une confiance inébranlable alors que McCormick joue une adolescente réservée, rieuse et un brin naïve.

Ils se complètent à merveille et il y a quelque chose de drôlement rafraîchissant de les entendre discuter.

Mieux encore, l’oeuvre du cinéaste Andrew Patterson (qui fait des débuts extrêmement prometteurs à Hollywood) est construite de façon à ce que les dialogues soient plus importants que les images.

Petit budget oblige, Patterson a donc braqué sa caméra sur le visage de ses deux vedettes dans de longues scènes (parfois sans coupure) où elles ne font que parler au téléphone ou dans un micro.

Ça vous semble ennuyeux? Détrompez-vous. McCormick et Horowitz parviennent à rendre le tout mémorable grâce à un talent indéniable.

Pas de doute, ce film sera un tremplin pour la carrière de ce trio.

Rétro

Patterson a de plus instillé une intéressante dose de nostalgie à son oeuvre.

En plus des références à The Twilight Zone et des décors d’époque, le rythme du film est assez lent, un peu comme un film de série B de la seconde moitié du 20e siècle.

The Vast of Night est donc une oeuvre qui demande de la patience. La récompense est malheureusement plutôt décevante.

Il ne faut toutefois pas s’en formaliser. Le chemin pour s’y rendre et tout le talent brut impliqués valent amplement le visionnement.

(Quatre étoiles sur cinq)

The Last Days of American Crime: à éviter

Edgar Ramírez – Gracieuseté

Comme film inutile et lourdaud, difficile de faire pire que The Last Days of American Crime (Netflix). Dommage que l’intéressante prémisse de départ ait été ensevelie sous un chargement de sang, de sexe et d’explosions.

Graham Bricke (Edgar Ramírez) est un voleur de banques. Bientôt, sa carrière prendra fin, le gouvernement américain ayant trouvé le moyen de détruire les pulsions criminelles de ses citoyens à l’aide d’un signal électronique.

Bricke est alors approché par Kevin Cash (Michael Pitt), le fils mal-aimé du parrain de la mafia de Detroit.

Ensemble, ils projettent un dernier grand coup (le vol de millions de dollars) avant le déclenchement du signal.

Une mystérieuse femme (Anna Brewster) pourrait toutefois compliquer les choses…

Mauvais

Je ne passerai pas par quatre chemins: The Last Days of American Crime est mauvais, extrêmement mauvais. Et ennuyeux.

C’est tout d’abord beaucoup trop long (plus de 145 minutes) et inutilement compliqué.

En fait, tout le montage de l’oeuvre du Français Olivier Megaton (Transporter 3, Colombiana, Taken 2) pose problème.

Certaines scènes sont totalement inutiles, d’autres sont coupées trop tard. Et comme parfois le scénario n’est pas du tout clair, on peut supposer que certains passages importants ont été exclus.

Très sérieusement, c’est de loin le film le plus mal monté qu’il m’ait été donné de voir depuis que je signe cette chronique, il y a cinq ans.

Les personnages sont extrêmement clichés. Les effets spéciaux sont grossiers. La place réservée aux femmes est gênante. Et les comédiens ont l’air d’amateurs.

Le plus grand pêché de The Last Days of American Crime est toutefois le traitement qu’il fait du concept de libre arbitre.

Le prétexte du signal anti-crime aurait été une occasion exceptionnelle d’approfondir avec nuance et doigté ce qui peut pousser certaines personnes à outrepasser la loi.

Au lieu de cela, le signal occupe plutôt un rôle secondaire dans un film qui est une ode à la violence et aux armes.

Plutôt que d’être un film intelligent et philosophique à la Minority Report, c’est une très pâle imitation de la violence gratuite et de la facture visuelle de The Crow, Fight Club et The Purge.

Qu’un film aussi nullard (dans son propos et sa technique) ait pu être distribué par un géant comme Netflix me dépasse totalement.

(Une demi-étoile sur cinq)