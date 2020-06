Votre télé sur le net – 13 juin

J’ai vu pour vous

Jeffrey Epstein: Filthy Rich – (Netflix)

S’il y a une conclusion à tirer de cette série documentaire, c’est qu’aux États-Unis (et probablement partout dans le monde), l’argent peut tout acheter, même la justice. Jeffrey Espstein était un américain milliardaire qui aimait avoir des relations sexuelles avec des adolescentes, qu’elles soient consentantes ou non. Si des corps policiers et même le FBI étaient au courant de l’ampleur du problème, le système de justice américain a laissé ce prédateur agir pendant deux décennies… Grâce à des témoignages parfois difficiles à supporter et une recherche exceptionnelle, la docu-série de quatre épisodes nous fait comprendre le calvaire des victimes et comment ce pédophile dépravé a pu abuser, grâce à sa fortune, à son influence et à un réseau bien rodé, de centaines de jeunes femmes pendant des années. Filty Rich (Pouvoir, argent et perversion en français) est une série puissante, révoltante et qui, malgré son absence ou presque de contrepoids, révèle au grand jour les effets concrets de la corruption. (4/5)

À surveiller cette semaine

LOVE, VICTOR (HULU) (En ligne vendredi)

Il y a deux ans, le film Love, Simon, de Greg Berlanti, a été le premier film hollywoodien à s’intéresser aux tribulations sentimentales d’un adolescent homosexuel. Mettant notamment en vedette Jennifer Garner et Josh Duhamel, l’oeuvre a été un succès critique et commercial. Love, Victor est une série télévisée de dix épisodes qui aborde les mêmes thèmes et qui se déroule dans le même univers. Le jeune Michael Cimino, que l’on a notamment pu voir dans Annabelle Comes Home à l’été 2019, a décroché le rôle principal.

7500 (AMAZON PRIME) (En ligne vendredi)

Il y a longtemps que nous n’avons pas vu l’excellent Joseph Gordon-Levitt dans un projet majeur. C’est sur le point de changer alors que le Californien âgé de 39 ans prendra la vedette dans ce film qui raconte le détournement d’un vol entre Paris et Berlin du point de vue du pilote. On en parle comme d’un thriller claustrophobique très efficace.

FATHER SOLDIER SON (NETFLIX) (En ligne vendredi)

Les documentalistes Leslye Davis et Catrin Einhorn ont suivi la famille Eisch pendant près d’une décennie. Pendant que Brian, le papa, un soldat américain, est déployé aux quatre coins du monde, Isaac et Joey restent à la maison, idolâtrant leur paternel. Leur vie prendra une tournure inattendue quand Brian est gravement blessé en Afghanistan…

WASP NETWORK (NETFLIX) (En ligne vendredi)

Ce film européen raconte l’histoire de cinq Cubains qui ont été emprisonnés aux États-Unis dans les années 1990 sous des accusations d’espionnage et de meurtre. Tourné par le réalisateur français Olivier Assayas (la série Carlos), le film met en vedette l’Espagnole Penélope Cruz et le Vénézuélien Édgar Ramírez (The Last Days of American Crime). Présentée au Festival du film de Venise, à l’automne, l’oeuvre a divisé les critiques, certains vantant sa facture visuelle alors que d’autres soulignant ses nombreux clichés associés au peuple cubain.