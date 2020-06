Votre télé sur le net – 20 juin

J’ai vu pour vous

THE WOODS – (Netflix)

L’écrivain Harlan Coben poursuit son association fructueuse avec Netflix. Après les excellentes séries britanniques The Five (2016), Safe (2018) et The Stranger (2020), voici The Woods, une minisérie polonaise qui est loin d’être piquée des vers. Nous sommes transportés en banlieue de Varsovie, en plein bois, où des adolescents participent à un camp d’été. Du nombre, Pawel et Laura, qui sont follement amoureux. Un soir, quatre jeunes sont portés disparus, dont la soeur de Pawel, mais seulement deux corps sont retrouvés. Vingt-cinq ans plus tard, le cadavre adulte d’un des deux jeunes portés disparus est découvert sous un pont. Se pourrait-il que la soeur de Pawel soit encore en vie? L’intrigue, complexe, prenante et dont l’ambiance rappelle énormément le polar scandinave, est typique de Coben (qui adore les secrets du passé révélés au grand jour). Le fait que la série soit tournée en polonais complique parfois la compréhension de certains détails, mais l’intrigue demeure quand même assez facile à suivre. Sans être exceptionnelle ou hautement originale, il s’agit d’une série très intéressante dont j’ai dévoré les six épisodes assez rapidement. À voir, donc, si vous avez envie de vous torturer les méninges. (3,5/5)

À surveiller cette semaine

Perry Mason (HBO Max + Crave) (En ligne dimanche)

Si vous êtes âgés de plus de 40 ans, vous connaissez très certainement le personnage de Perry Mason. Le comédien Raymond Burr a interprété le brillant avocat dans une série télévisée (1957-1966) et une trentaine de films (1985-1995). L’avocat spécialiste des coups de théâtre revient au petit écran, cette fois, sous les traits de Matthew Rhys (The Americans). Les excellents Tatiana Maslany (Orphan Black) et John Lithgow font aussi partie de la distribution d’une des séries les plus attendues de l’été.

Doom Patrol – saison 2 (HBO Max) (En ligne jeudi)

Visiblement, j’ai été un des seuls à ne pas avoir été impressionné par la première saison de Doom Patrol, la série bénéficiant d’un score presque parfait sur Rotten Tomatoes. Cette série de l’univers DC porte sur un groupe de superhéros qui ont tous en commun d’avoir souffert d’un grave accident qui a modifié leur apparence (et leur a procuré des habiletés exceptionnelles). Au moment d’écrire ces lignes, impossible de savoir si la deuxième saison sera disponible au Canada sur Crave.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix) (En ligne vendredi)

Une comédie musicale mettant en vedette Will Ferrell et Rachel McAdams? Je ne pensais jamais écrire ces mots dans la même phrase! Et pourtant… Ferrell et McAdam interprètent Lars et Sigrit, deux jeunes qui ont l’honneur de représenter leur pays à l’Eurovision, le plus prestigieux concours de chant européen. Le talent comique de la Canadienne McAdam est très sous-estimé. Espérons seulement qu’il ne sera pas relégué dans l’ombre des pitreries parfois beaucoup trop exagérées de Ferrell.