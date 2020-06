Dix faits et astuces sur les fraises

Bien que les fraises provenant des États-Unis soient offertes à longueur d’année, ceux et celles qui ont des fraisiers dans leur potager attendent d’en récolter avec impatience! Le moment si attendu est presque arrivé! D’ici là, voici 10 faits sur ce petit chouchou rouge de l’été!

1. Petites, mais nutritives!

Même si elles contiennent très peu de calories, les fraises sont riches en vitamine C, en fibres et en antioxydants.

2. Les fraises sont fragiles!

Plusieurs facteurs garantissent une détérioration rapide des fraises: la chaleur, les chocs, l’humidité et l’oxygène. La meilleure façon de les conserver est donc de les placer tel quel au réfrigérateur. Elles se conserveront ainsi de 2 à 3 jours. On évite toutefois de les emballer hermétiquement puisqu’elles doivent quand même respirer un peu!

Pour prolonger leur fraicheur, on les rincera sous un filet d’eau et on ne les équeutera qu’au moment de les consommer.

3. Comment les choisir

Optez pour des fraises rouges, brillantes et odorantes. Sachez qu’une fois cueillies, elles ne murissent plus, alors si les fraises sont encore vertes ou roses, elles le resteront! Si elles sont entreposées dans un contenant transparent, profitez-en pour vérifier le dessous: de nombreuses fraises un peu moins rouges pourraient s’y cacher!

4. Les surplus au congélateur!

Vous avez des surplus de fraises? Congelez-les! Pour ce faire, il suffit de laver les fraises à l’eau froide, les éponger, les équeuter, les placer sur une plaque (en s’assurant qu’elles ne se touchent pas), puis de les mettre au congélateur jusqu’à ce qu’elles gèlent. Ensuite, transférez-les dans des sacs à congélation et replacez-les au congélateur.

5. Fraises défraichies!

Ne jetez pas vos fraises légèrement défraichies. Récupérez-les pour en faire des smoothies, confitures, coulis, compote, etc.

6. Maximiser la saveur!

Pour des fraises plus savoureuses, sortez-les du réfrigérateur environ 60 minutes avant de les consommer. Lavez et équeutez-les seulement au moment de les déguster.

7. Les fruits sont en fait les graines!

Eh oui! La fraise n’est pas un fruit! Les véritables fruits sont en fait les petites graines (akènes) qu’elles contiennent. Une fraise de grosseur moyenne peut contenir plus de 200 akènes!

8. Des milliers de kilomètres en camion

Si les fraises que vous venez d’acheter proviennent de la Californie, sachez qu’elles auront parcouru plus de 5000 km pour se rendre dans votre assiette! Alors cet été, éliminez tout besoin de transport (autre que le vôtre) en achetant des fraises locales.

9. Le meilleur moment pour la cueillette

Idéalement, on cueille les fraises tôt le matin. C’est à ce moment que les fruits sont les plus sucrés et fermes et les moins fragiles.

10. On recycle les queues de fraises

Ne jetez surtout pas les queues des fraises aux poubelles! Servez-vous-en pour préparer une infusion. Pour se faire, remplissez un pot de verre (capacité de 500 ml) de queues de fraises, puis versez-y de l’eau bouillante. Refermez le pot puis réfrigérez le tout pour une période de 24 heures. Utilisez ensuite cette infusion pour parfumer vos limonades, tisanes, vos cocktails, etc.

En vous souhaitant un bon samedi, profitez-en pour vous bourrer la fraise dès qu’elles seront offertes dans les marchés.

À bientôt!