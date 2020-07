Sorbet et crème glacée maison!

Il fait chaud! Quoi de mieux qu’une crème glacée ou un sorbet pour se rafraîchir? Servis seuls ou sur une tarte, ces desserts glacés figurent en tête de liste des petites gâteries estivales.

Ça vous dirait de concocter vos propres sorbet et crème glacée? Voici quelques trucs pour les réussir à tout coup et ainsi éviter de vous retrouver avec un bloc de glace impossible à portionner, une expérience qu’a vécue la lectrice qui m’a demandé conseil!

Sorbet et crème glacée sans sorbetière

La clé du succès du sorbet ou de la crème glacée sans sorbetière: la patience! En effet, cela peut prendre plusieurs heures pour parvenir à vos fins! Mais ça vaut le coup si vous souhaitez connaître tous les ingrédients qui entreront dans leur composition.

Pour bien réussir vos délices glacés, il faut reproduire «à la main» les mêmes étapes que celles effectuées par la sorbetière, c’est-à-dire de refroidir et d’agiter la préparation liquide, évitant ainsi la formation d’un gros bloc de glace à la toute fin!

Comment y parvenir? On placera le mélange au congélateur, on le sortira pour le mélanger, puis on le remettra au congélateur. Aussi simple que cela!

Préparation

1) Pour accélérer le temps de congélation du mélange, optez pour un grand plat, peu profond (plat de pyrex, moule à gâteau, contenant de plastique).

2) Pour éviter de mauvaises surprises, assurez-vous que la dimension de votre plat est compatible avec celle de votre congélateur!

3) Pour faciliter le démoulage du mélange congelé, recouvrez le plat d’un papier parchemin ou d’une pellicule de plastique. Assurez-vous que le papier ou la pellicule dépasse les rebords du plat.

Étapes à suivre pour le sorbet

1) Sorbetière ou non, il faut choisir sa recette. Dans internet, vous en trouverez pour tous les goûts.

2) Versez le liquide dans le plat et placez-le au congélateur durant une heure et demie à deux heures.

3) Temps d’attente terminé, sortez le plat, puis démoulez le mélange en tirant sur le papier ou la pellicule.

4) Coupez la préparation congelée en plusieurs morceaux; placez ces morceaux dans un mélangeur ou un robot culinaire. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une belle purée glacée.

5) Remettre un nouveau papier ou pellicule au fond du plat. Versez-y le mélange et remettez au congélateur.

6) Ressortez le plat et répétez les étapes 4 et 5.

7) Si le sorbet a la consistance désirée, entreposez-le au congélateur dans un contenant hermétique.

S’il est encore trop mou, remettez-le au congélateur pour des périodes de 30 minutes à la fois, puis répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à l’obtention de la texture désirée.

Étapes à suivre pour la crème glacée

La technique pour la crème glacée est sensiblement la même que pour le sorbet.

1) Versez le mélange dans un plat peu profond recouvert de papier parchemin ou d’une pellicule de plastique.

2) Au lieu de mélanger la préparation aux deux heures, mélangez-là toutes les heures (aux 60 min).

3) Au premier mélange, la préparation ne sera pas complètement gelée. Il sera donc possible de la mélanger à la cuillère – directement dans le plat – et de la remettre 60 minutes au congélateur.

4) Quand la préparation deviendra plus solide, on la coupera en morceaux qu’on mélangera dans le robot culinaire ou au mélangeur.

5) Répétez l’étape 4 jusqu’à ce que vous obteniez la consistance voulue.

Crème glacée «magique» pour enfants!

Transformez votre enfant en magicien… Il s’épatera lui-même!

Matériel nécessaire

Une paire de gants, deux sacs de plastique refermables (un petit et un grand, du genre Ziplock);

250 ml de boisson de soya ou de lait au chocolat;

30 ml de sel et des glaçons!

Étapes

• Remplissez de glaçons la moitié du grand sac de plastique. Ajoutez le sel, mélangez puis réservez.

• Dans le petit sac, versez 250 ml de boisson de soya ou de lait au chocolat. Refermez bien le sac.

• Déposez le petit sac dans le grand sac rempli de glaçons et de sel. Refermez bien le grand sac.

• Invitez votre jeune à enfiler ses gants puis à agiter le sac pendant cinq minutes. Admirez la magie s’opérer!

• Au bout de cinq minutes, la crème glacée devrait être prête à déguster. Sortez le petit sac, essuyez-le, puis versez son contenu dans un bol!

Savourez et bon samedi!