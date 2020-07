Des bonnes nouvelles pour Moncton

Les Wildcats de Moncton devraient confirmer sous peu plusieurs bonnes nouvelles en vue de la prochaine saison.

En discutant avec le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau, j’ai pu apprendre que tous les adjoints de l’entraîneur Daniel Lacroix seront de retour, soit Darryl Boyce, Joshua Hepdtich, Ryan Salvis et Marc Terriault.

Il ne resterait que des détails à finaliser.

J’ai également pu apprendre que les trois premiers choix de l’équipe en juin, Yoan Loshing, Ryan Hopkins et Jake Rozzi apposeront bientôt leur signature à un premier contrat.

«Nous ne pouvons encore rien confirmer, mais j’ai confiance de pouvoir régler ce dossier d’ici deux semaines. Ce sont trois joueurs sur lesquels nous voulons construire la prochaine équipe championne des Wildcats. Nous sommes très excités», m’a raconté Ritchie Thibeau.

Par ailleurs, le premier choix international Maxim Barbashev a pour sa part déjà signé son contrat.

Enfin, Ritchie Thibeau, qui n’était visiblement pas à court de bonnes nouvelles, m’a révélé qu’il était confiant de voir trois agents libres, peut-être même quatre, réussir à se tailler un poste avec l’équipe.

Thibeau est d’avis que c’est possiblement l’une des meilleures années dans l’histoire de l’équipe au niveau des invitations.

Il n’a évidemment pas voulu me donner les noms des joueurs à surveiller, mais mon petit doigt me dit que l’Américain Seamus Campbell, ainsi que les Ontariens Connor Olson et Vincent Labelle pourraient bien être les trois favoris. Nous verrons bien si j’ai raison.

Olivier-Luc Haché en confiance

La fierté de Savoy-Landing, Olivier-Luc Haché, se présentera au prochain camp des Huskies de Rouyn-Noranda avec la ferme intention de se tailler un poste comme joueur de 20 ans.

Haché est d’avis que sa versatilité joue en sa faveur.

«C’est évident que je vise pour un poste de 20 ans et j’ai l’avantage de pouvoir jouer aux deux positions. On verra bien ce qui va se passer», m’a confié Haché.

L’athlète de 5 pieds 11 pouces et 172 livres s’entraîne actuellement à Moncton sous la supervision de Rick Léger (hors glace) et Derek Cormier (sur glace).

Haché, qui a gagné un pouce et six livres dans les derniers mois, a bien rigolé quand je lui ai fait savoir que son nouveau pouce était pesant en simonac et que s’il fallait que chaque pouce lui donne six livres supplémentaires, il ferait aujourd’hui osciller le pèse-personne à 426 livres.

Haché sera accompagné de cinq autres Néo-Brunswickois au camp, soit bien sûr Jérémy Duguay (Tracadie), qui a d’ailleurs disputé 25 rencontres la saison dernière, ainsi que Coen Strang et Dyllan Gill, repêchés en juin, Jared Cosman (Grand Bay-Westfield), sélectionné en 2019, et Alex Petrie (Moncton), invité.

C’est terminé pour Zackary Riel

On m’a confirmé que le défenseur Zackary Riel ne sera pas de retour avec le Titan la saison prochaine.

Âgé de 19 ans, le colosse de 6 pieds 1 pouce et 210 livres sera soit échangé ou encore prêté à une équipe pour un camp d’entraînement.

Acquis des Eagles dans la transaction qui a envoyé Shawn Élément au Cap-Breton et permis au Titan d’obtenir l’Acadien David Doucet (Baie-Sainte-Anne), Riel a disputé 13 parties avec la formation de Bathurst sans s’inscrire au tableau.

Que vaut Riel sur le marché des transactions? Probablement une sélection de neuvième tour.

Avec l’entrée en scène du joueur de 20 ans Adam McCormick, la présence des jeunes vétérans Harijs Brants, Cole Larkin et Benjamin Roode, ainsi que les recrues Zach Biggar, Sam McKinney, Lane Hinkley et Marc-André Gaudet qui devraient logiquement se joindre à l’équipe, il était clair que les jours de Riel étaient comptés. À moins d’une surprise, Zachary Racicot et Maxime Rioux devraient subir le même sort.

Notons que McCormick (Woodstock), McKinney (Fredericton), Hinkley (Moncton) et Gaudet (Saint-Ignace) sont tous originaires du Nouveau-Brunswick. Une défensive de la LHJMQ avec quatre Néo-Brunswickois, ce serait probablement une première dans l’histoire de la LHJMQ.

Ça se précise pour Jan Bednar

Au sujet du Titan, le directeur général Sylvain Couturier m’a fait savoir qu’il avait réussi à discuter un brin avec le premier choix international, le gardien Jan Bednar.

Sans dire que Bednar avait confirmé sa présence avec l’équipe, Couturier soutient que les chances sont excellentes.

«Nous attendons toujours sa réponse, mais disons que la conversation a été très positive. Nous lui avons également envoyé son chandail du Titan, a mentionné Couturier d’une voix enthousiaste. J’ai aussi parlé à son agent (Greg Landry) et tout semble positif.»

Rappelons que Bednar, un Tchèque de 18 ans qui a évolué dans l’Extraliga lors des deux dernières saisons, est le deuxième meilleur espoir parmi les gardiens de l’Europe en vue du prochain repêchage de la LNH.

Alexis Dubé en grande forme

L’Acadien de Dieppe Alexis Dubé pète la forme et entend bien en mettre plein la vue lors de la prochaine saison du Titan.

«Tout va très bien de mon côté et l’entraînement se déroule parfaitement. Mon objectif est d’être un joueur efficace des deux côtés de la patinoire et d’aider mon équipe à gagner», m’a révélé Dubé.

Quand je lui ai demandé s’il avait ajouté quelques livres à sa charpente, la réponse a été non.

«Je suis toujours à 6 pieds 1 pouce et 189 livres. Je crois que c’est mon poids idéal pour le moment. Ça me permet à la fois d’être solide tout en gardant ma vitesse sur la glace», m’a-t-il expliqué.

Dubé a démontré beaucoup de fougue en deuxième moitié de saison l’hiver dernier, au grand plaisir de l’organisation. Le Titan semble nourrir de grands espoirs sur cet attaquant de puissance qui ne célébrera que ses 18 ans le 27 juillet prochain.

Patrick Desrosiers à Gatineau

L’ancien recruteur du Titan, Patrick Desrosiers, vient d’être nommé recruteur-chef des Olympiques de Gatineau.

Desrosiers était jusqu’à tout récemment le directeur de la centrale de recrutement de la LHJMQ.

Desrosiers a aussi été recruteur chez les Tigres de Victoriaville, les Islanders de Charlottetown et le Drakkar de Baie-Comeau. Il a aussi été recruteur pendant quelques années pour l’agence Newport Sports Management.