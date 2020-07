Votre télé sur le net – 18 juillet

J’ai vu pour vous

The Business of Drugs – (Netflix)

Qui exactement s’enrichit sur le dos des adeptes de cocaïne? Comment cette drogue fait-elle son chemin des montagnes colombiennes jusqu’au centre-ville des grandes villes nord-américaines? Et si l’ecstasy – une drogue illégale – permettait de guérir les soldats atteints de symdrome post-traumatiques? Depuis le début de la guerre en Afghanistan, par quelle route voyage maintenant l’héroïne vers l’occident? Qu’est-ce que le cannabis synthétique et pourquoi est-il si abordable et dangereux? Quelles ont été les conséquences de la légalisation de la marijuana en Californie? Cette exceptionnelle série documentaire répond à toutes ces questions et encore plus. Amaryllis Fox, une ancienne agente de la CIA spécialisée dans la lutte au terrorisme, nous entraîne dans les coulisses de l’industrie de six drogues différentes. Grâce à des entrevues avec des spécialistes, elle nous explique tous les rouages économiques d’une industrie multimilliardaire et mondiale. Ses entrevues avec des acteurs du milieu (qu’ils soient producteurs de coca, passeur de drogues aux frontières, revendeurs dans la rue ou paramilitaires qui financent leurs activités grâce à la drogue) sont aussi culotées qu’éducatives. Cette série, qui nous entraîne aux quatre coins de la planète, a fait de moi un junkie (sans mauvais jeu de mots) alors que je me suis tapé les quatre premiers (de six) épisodes d’une traite. Pourtant, je ne m’étais jamais vraiment intéressé au commerce de la drogue auparavant. Mais la recherche est tellement poussée et les intervenants si bien choisis qu’il est impossible de rester de glace face à un tel travail journalistique. De la très grande télévision, mes amis. (4,5/5)

À surveiller cette semaine

The Kissing Booth 2 – (Netflix) (En ligne vendredi)

Cette suite au film de 2018 est très attendue dans certains milieux. Des médias en parlent même comme un des films à voir absolument cet été. Je vous avoue être un peu sceptique devant tant d’adoration. Je n’ai pas vu le film original, mais si je me fie au site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, je n’ai rien manqué, alors que seulement 17% des critiques ont rédigé une appréciation favorable. Plusieurs ont cité son abus de clichés et son absence de sentiments. La dose d’amour envers la franchise vient probablement de la base, alors que 60% des gens qui ont vu The Kissing Booth ont dit avoir aimé le film. Dans cette suite, le personnage d’Elle fréquente maintenant l’université et vit une relation à distance avec Noah. Sa rencontre avec un charmant compagnon de classe risque toutefois de compliquer sa vie amoureuse… Cliché qu’on vous disait?

Radioactive – (Amazon prime) (En ligne vendredi)

Ce n’était qu’une question de temps avant que Hollywood s’intéresse à Marie Curie. Celle qui est peut-être la plus grande scientifique de l’histoire (elle est la seule personne à avoir remporté deux Prix Nobel dans deux domaines différents) est en vedette dans Radioactive, un drame biographique diffusé sur Amazon Prime. Mme Curie et son mari Pierre sont les pionniers mondiaux de la recherche sur la radiation. C’est Rosamund Pike (Gone Girl, Jack Reacher) qui interprète la scientifique d’origine polonaise, alors que le rôle de son mari est revenu à Sam Riley (On the Road, Maleficent). On peut s’attendre à une histoire assez triste puisque Marie Curie est décédée d’un cancer attribué à une trop grande exposition à l’objet de ses recherches, le radium.