C’est l’temps du maïs en épi

Vous aimez le bon blé d’Inde? Bien, sachez que vous pouvez désormais en trouver en épicerie. Profitez-en, car rien ne bat la fraîcheur et la saveur des épis locaux et de saison!

Valeur nutritive

Considéré à tort comme un légume, le maïs fait partie de la famille des céréales. D’ailleurs, plusieurs produits céréaliers en sont dérivés : la farine, la semoule et la fécule.

Un épi de maïs blanc et jaune (plus sucré) fournit environ 80 calories, 19 g de glucides et 3 g de fibres. Il procure aussi de nombreux antioxydants, de la vitamine E, du phosphore, du magnésium, du potassium et des folates.

Comment le choisir?

Pour s’assurer de la fraîcheur des épis de maïs, voici quelques conseils à garder en tête lorsque vous vous apprêtez à en faire l’achat:

Les feuilles qui enveloppent l’épi doivent être humides et vertes;

Les cheveux (les barbes) sous le feuillage doivent être humides, mais secs à la pointe;

L’extrémité de l’épi ne doit pas être sèche

Puis finalement, les grains doivent être bien dodus et brillants.

Méthodes de conservation

Il est important de se rappeler que c’est tout de suite après la cueillette que le maïs est à son meilleur! Il est donc de mise de le cuire dès que possible. Si on attend trop longtemps, le sucre se transforme en amidon, ce qui lui confère un goût fade et à la texture pâteuse.

Dans l’éventualité où sa cuisson doit être remise à plus tard, conservez les épis dans le bac à légumes du réfrigérateur, toujours enveloppés de leur feuillage.

Pour réduire les pertes et maximiser sa fraîcheur, il est également possible de blanchir les épis, puis de les congeler entiers ou les égrainer avant la congélation.

Méthodes de cuisson pour tous les goûts!

Bouilli: Nettoyez les épis et faites-les bouillir de 3 à 4 minutes s’ils sont petits et de 5 à 7 minutes s’ils sont plus gros.

À la vapeur: Nettoyez les épis, puis faites-les cuire de 7 à 10 minutes (selon la taille).

Au micro-ondes: Nettoyez les épis et placez-les dans un récipient allant au micro-ondes. Recouvrez le récipient d’une pellicule de plastique et faites cuire environ 2 minutes à haute intensité. Pour réduire les risques de brûlure, utilisez des mitaines à four pour manipuler le plat et retirer la pellicule de plastique.

Sur le gril (barbecue)

Méthode 1: Enlevez quelques feuilles et les cheveux visibles sur chaque épi, puis immergez les épis dans de l’eau environ 25 minutes (pour éviter que les feuilles ne brûlent trop rapidement). Placez les épis directement sur le gril, de 15 à 20 minutes. Le temps de cuisson variera selon la grosseur des épis et la chaleur de votre barbecue.

Méthode 2: Nettoyez les épis, puis faites-les bouillir 5 minutes. Ensuite, badigeonnez-les de beurre et placez-les sur le gril durant 5 minutes en les retournant souvent, pour qu’ils soient colorés de tous les côtés!

De la variété dans l’assiette

Outre que consommer les épis tels quels et recouverts de beurre et de poivre, on peut les égrainer et ajouter les grains aux:

potages, chaudrées et soupes;

casseroles et chilis;

burritos, fajitas, salsas, chutneys, sautés;

salades de légumineuses, galettes et boulettes végétariennes, etc.

Ne laissez pas l’été se terminer sans avoir savouré le maïs local! Bonne épluchette!