Merci pour tous ces souvenirs, Rhéal.

Avec le décès de Rhéal Cormier, le Nouveau-Brunswick n’a pas seulement perdu l’un de ses plus illustres bénévoles, en fin de semaine. À 98 ans, Rhéal était aussi le plus vieil immortel toujours vivant du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Son patrimoine sportif est pensionnaire du panthéon depuis 1994.

Rhéal avait hérité du statut de plus vieil immortel à la suite du décès de John Steele (1920-2019) en juillet 2019 à l’âge de 99 ans.

Au fil des ans, mon métier m’a permis de rencontrer ce grand homme qu’était Rhéal Cormier à quelques reprises. J’ai aimé chacune de nos rencontres.

Chaque minute.

La dernière remonte à avril 2019, alors que j’étais allé le visiter aux résidences Mgr. Chiasson à Shippagan. Nous avions alors conversé pendant près de deux heures.

Nous avons parlé de sport, bien sûr, mais également de musique. Rhéal était un très bon organiste et il a été à la tête de quelques orchestres, dont les Aigles Dorés.

Pendant cette dernière rencontre, Rhéal m’a également dit qu’il m’aimait beaucoup comme journaliste. J’en avais été très flatté.

Ce qui m’impressionnait le plus avec Rhéal, c’est qu’il avait encore en tête des souvenirs sportifs d’avant la Grande Dépression. Le krash de 1929 si vous préférez.

«Mon amour pour le sport remonte à l’époque où mon frère Omer fréquentait le collège de Memramcook. Nous habitions à Bertrand (près de Caraquet) dans le temps. Chaque fois qu’il revenait à la maison, il avait soit un gant de baseball ou encore un bâton de hockey. J’avais 4 ou 5 ans. Omer m’a initié au sport en m’expliquant comment se jouait ces sports et j’y ai tout de suite pris goût», m’a raconté Rhéal.

Comme Rhéal est né en 1922, je vous précise que l’anecdote remonte donc aux environs de 1927.

Rhéal a très rapidement pris goût au bénévolat sportif comme en témoignent une autre anecdote qu’il m’a confié.

«Je devais avoir 12 ou 13 ans et j’étais à peu près le seul jeune qui savait ce qu’était le sport à Bertrand. Parfois, nous allions à la station de train à Caraquet pour aller chercher des trucs pour le magasin et il m’arrivait de voir des jeunes jouer au baseball dans le champ. Tu peux pas savoir comment j’aurais aimé être avec eux autres dans le champ. Peu de temps après, j’ai décidé d’organiser moi-même des sports. Je n’ai pas arrêté ensuite.»

Bien que ce soit son bénévolat dans le hockey qui l’a mené au Temple de la renommée sportive, son sport de prédilection a toujours été le baseball. Sans être un joueur étoile, il était néanmoins un excellent coureur. Qualité qui lui a d’ailleurs permis de voler plusieurs buts.

Au hockey, il s’est également illustré comme entraîneur des Marchands de Shippagan dans la première moitié des années 1960. Armand Gauvin, Domitien Roussel et Éloi Haché sont parmi les bons joueurs qu’il a eu sous ses ordres. En passant, Domitien est le papa de Bruno et Hubert, qui ont à leur tour été d’excellents joueurs de hockey dans les années 1980 et 1990.

«Être entraîneur dans la Ligue de hockey de la Côte-Nord, c’était comme coacher dans la Ligue nationale. J’avais toujours mon chapeau à la Toe Blake sur la tête afin de me donner une image de respect. Toe Blake était mon idole. Je me souviens même d’avoir suivi une clinique avec Toe Blake dans les années 1950», m’avait raconté Rhéal à la fin des années 1980.

Rhéal Cormier, vous vous en doutez bien, était aussi une banque d’anecdotes. J’ai la chance d’en connaître plusieurs. Il faut dire que Rhéal était un conteur magnifique.

Dans les années 1940, alors qu’il était lanceur pour une formation de baseball de Caraquet, un adversaire avait réussi à cogner un circuit contre lui. Le hasard a voulu que la balle tombe devant une bécosse dont la porte était ouverte. Évidemment, la balle a terminé son chemin dans le trou de la bécosse.

Il m’a aussi déjà narré une histoire mettant en vedette l’ancien boxeur professionnel Riel Duguay, qui se débrouillait aussi très bien au baseball. Lors d’un match, Riel a réussi à frapper un circuit et le hasard, encore une fois, a voulu que la balle frappe une roche et dévie vers la maison voisine au terrain de baseball. Le hic, c’est que la vitre du sous-sol était ouverte et un monsieur était en train de brasser un gallon de peinture. La balle avait pratiquement assommé le monsieur en question. Et, comble de l’ironie, ce monsieur et Riel Duguay étaient très loin d’être des amis.

En terminant, je me souviens d’avoir déjà demandé à Rhéal quel était son plus grand regret dans la vie.

«C’est de ne pas avoir pu doter Shippagan d’un club de curling, m’avait-il répondu. Le plan était prêt avec un club de deux allées qui aurait été construit tout juste à côté de l’aréna. Malheureusement, Tracadie a fini par nous devancer quelques années plus tard.»

Merci pour tous ces souvenirs, Rhéal.