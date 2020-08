Une province aux aguets

Les dés sont jetés: Blaine Higgs vient de déclencher des élections. En plus de permettre de renouveler le stock de députés, cette élection interpelle sociologiquement, car je ressens qu’un enjeu plus grand, plus élevé, se joue dans la province.

Peut-être est-ce dû à l’ambiance surréaliste créée par le mozusse de virus? Peut-être est-ce dû à la configuration style «cube de Rubik» du dernier scrutin provincial?

Peut-être est-ce dû au sentiment que la province est «stallée», pour le dire en bon français, qu’elle est sur pause, aux aguets, tellement inquiète de son présent qu’elle est déconnectée de son avenir.

En effet, outre les olé-olé du 15 août, il semble n’y avoir plus que les dates et journées commémoratives des événements tragiques du passé pour redonner à l’Acadie un semblant d’existence, comme si l’Acadie était née en 1755 et que son histoire n’était qu’un chapelet de mauvais coups du destin.

***

Force est de constater que l’Acadie n’a plus de projet collectif qui l’entraîne par l’avant, plus loin, plus haut, gonflée d’aspiration et de rêves porteurs de possibles.

Certes, on a vu un show télévisé à l’occasion de la fête nationale. La technique était nickel, les prises de vue saisissantes. Mais où était son «âme», cet étrange mot qui détonne en notre siècle techno? Et ça n’a rien à voir avec la pandémie, c’est comme ça depuis un bon moment.

L’Acadie semble en léthargie. Les droits linguistiques que les gouvernements fédéral et provincial lui ont concédés, souvent sous l’injonction des cours de justice, lui procure un faux sentiment de sécurité qui fait en sorte que dans plusieurs domaines elle baisse la garde. Un manque de vigilance qui pourrait finir par coûter cher.

N’en est-elle pas réduite aujourd’hui à devoir défendre la survie de certains de ses acquis au lieu de les voir progresser, s’épanouir, se multiplier? Par exemple, dans le domaine de la santé – où la communauté francophone est parvenue, après moult entourloupettes, à jouir d’une quasi dualité –, n’a-t-elle pas dû élever la voix pour les services ambulanciers, les urgences des petits hôpitaux locaux, des services spécialisés?

La communauté de langue française ne doit-elle pas régulièrement lutter contre la fermeture de bureaux et de points de services gouvernementaux? De quelle autorité et de quel pouvoir dispose-t-elle dans la gestion administrative de ses régions françaises?

***

Même les caisses populaires se sont mises de la partie! Après avoir travesti leur nom pour se donner une envergure qu’elles n’ont pas, elles ferment allègrement des points de service, contribuant à isoler davantage leurs membres et à rendre plus précaire la vie de villages déjà aux prises avec des fermetures d’écoles et de commerces, le vieillissement de la population, sans oublier la fuite, sous des cieux plus cléments, de jeunes bras vigoureux et de cerveaux ambitieux.

Et que dire de l’Université de Moncton qui ne cesse de déplorer d’année en année ses misères financières, la diminution de sa population étudiante, la possibilité d’abolir des cours et des programmes pour «rentabiliser» cette grosse machine, pourtant conçue non pas pour servir d’incubateur de travailleurs au service du monde entrepreneurial et industriel, mais pour contribuer à former une élite acadienne capable de prendre en main les destinées de l’Acadie. Est-ce bien ce qui se passe aujourd’hui quand on constate le morne silence qui émane de ses trois campus?

***

C’est sur ce fond de marasme économique, politique, social et sanitaire que s’est enclenchée l’élection provinciale du 14 septembre prochain.

J‘y vois quand même un élément positif: permettre à la province de s’extirper du cafouillis qui prévaut à l’Assemblée législative depuis près de deux ans. À moins que, compte tenu de la pitoyable performance des partis en Chambre et de leur mollesse en dehors de la Chambre, le scénario ne se répète et que tout ce beau monde se retrouve Gros-Jean comme devant!

Qu’on se le dise: il n’y a pas de bons ou de mauvais partis politiques pour les Acadiens; et l’Acadie doit éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle doit s’investir massivement dans toutes les formations politiques pour pouvoir agir sur tous les fronts. (On fera quand même abstraction des formations qui visent sa disparition…!)

Elle doit aussi arrêter d’attendre un «Sauveur» qui viendra terrasser tous les méchants dragons anti-acadiens. Le Sauveur de l’Acadie, c’est l’Acadie elle-même, l’Acadie au complet, confiante, créative, capable d’imaginer des solutions acadiennes à ses problèmes plutôt que d’attendre que quelqu’un d’autre le fasse à sa place.

Ce qui fait la grandeur de l’Acadie, ce n’est pas la douleur de la tragédie de 1755, ce sont les 150 années précédentes et les 265 qui ont suivi. C’est sa résilience, son enracinement émotionnel, et la force de sa culture. C’est là que germe son avenir. Ne faudrait pas l’oublier.

***

AMENDE HONORABLE

Je tiens à faire amende honorable pour la manière cavalière avec laquelle j’ai caricaturé le député Robert Gauvin dans ma dernière chronique.

Il arrive que ma plume prenne le mors aux dents et que je lâche les cordeaux plutôt que de la retenir. Ça m’apprendra.

Bref: au moment où l’on déplore sur toutes les tribunes la démobilisation citoyenne face aux enjeux difficiles qui confrontent la communauté acadienne, ce n’est pas le temps de commencer à frapper sur ceux et celles qui ont le courage de leurs convictions et qui, au prix d’énormes sacrifices personnels, familiaux et professionnels, s’engagent hardiment à servir leur communauté.

Aux dernières élections, Robert Gauvin a bravé l’opinion publique pour oser aller défendre les intérêts acadiens et francophones dans une formation qui fut, avec Richard Hatfield, Jean-Maurice Simard, Brenda Robertson et son père Jean Gauvin, une alliée solide de l’Acadie.

Cette belle alliance «bleue-Acadie» s’est joliment effritée depuis et les circonstances extrêmes dans lesquelles a dû évoluer l’infortuné député l’ont amené à se joindre à une autre équipe. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance et bon courage, ainsi qu’aux autres candidats et candidates francophones, peu importe leur couleur politique.

Han, Madame?