Ces oeuvres qui changent une vie

Premier roman de Sébastien L. Chauzu, Modifié nous entraîne dans un récit qui change une vie. Sur le plan musical, je vous propose un retour sur la production télévisuelle Acadie Road: un road trip musical et poétique qui d’une certaine façon réinvente le concept de spectacle.

MODIFIÉ, Sébastien L. Chauzu

De la neige en abondance, un meurtre, une détective au franc-parler à la carrière peu reluisante et un enfant différent; voilà le contexte du premier roman de Sébastien L. Chauzu qui enseigne le français dans une école secondaire à Hampton dans le sud du Nouveau-Brunswick. Le récit se déroule dans la ville fictive de Saint-Georges qui pourrait très bien être Saint-Jean. Il est question de la famille Erwin qui a beaucoup de similitudes avec la famille Irving. L’auteur d’origine française a d’ailleurs commencé à écrire ce roman lorsqu’il enseignait à l’école Saint-John High.

L’histoire débute pendant une tempête de neige où Martha Erwin et son amoureux Allan tombent sur un enfant appelé Modifié qui viendra bouleverser leur vie. Celle dont l’existence se résumait à faire des filatures et qui a dû mal avec la vie de famille, notamment avec la fille insupportable de son conjoint, se verra confronter à une situation toute nouvelle qui ébranlera ses principes.

Elle sera appelée aussi à faire la lumière sur un cadavre retrouvé dans une piscine pour tenter de sauver l’héritier de la famille Erwin, son cousin. Pour Martha qui jusqu’à ce jour préférait garder son indépendance de la riche famille dirigée par son oncle, les choses se compliquent. Pendant ce temps, Modifié (un surnom qui provient du programme qu’il suit à l’école), viendra les voir régulièrement, souvent sans avertissement. Fasciné par les chasse-neiges, il adore déblayer la neige des entrées de maison. Si au début, Martha se fait distante, tranquillement, elle se rapprochera de cet enfant.

Entre la tendresse, l’ironie, le burlesque et un humour décalé qui nous permet de regarder un peu la réalité à distance, ce récit bien ficelé nous fait sourire et nous captive. On se laisse parfois attendrir et surprendre avec les nombreux rebondissements. C’est vraiment un roman construit autour de personnages bien développés, plus que sur un thème et une histoire. L’intrigue est parfois un peu chancelante, mais les personnages et l’atmosphère du roman sont tellement intéressants qu’on reste solidement accroché.

L’auteur ne voulait pas écrire un roman sur les enfants atteints de troubles autistiques, mais sur le regard des gens sur ces enfants.

«Modifié est plus un personnage miroir qui révèle la personnalité des autres personnages. La façon dont les gens regardent ces enfants-là révèle une part de leur personnalité, une part de leur crainte. C’est surtout ça qui m’intéressait plus qu’un roman à thème sur le trouble autistique», a expliqué l’auteur.

Ce roman pourrait bien être le premier jalon d’une trilogie puisque l’auteur a écrit deux autres histoires autour des mêmes personnages. Très hâte de lire la suite. (Éditions Grasset, 2020). ♥♥♥½

Sébastien L. Chauzu publie son premier roman aux Éditions Grasset. – Gracieuseté Sébastien L. Chauzu publie son premier roman aux Éditions Grasset. – Gracieuseté

ACADIE ROAD: UN ROAD TRIP MUSICAL ET POÉTIQUE

Contexte extraordinaire exige parfois des transformations extraordinaires. C’est ce que l’équipe du Festival Acadie Rock a réussi en créant la production Acadie Road: un road trip musical et poétique. On aurait pu s’attendre à un spectacle dans une salle sans public, mais les concepteurs ont choisi de sortir des sentiers battus en voyageant à travers plusieurs régions de l’Acadie sur la poésie évocatrice de Gabriel Robichaud. Ainsi on a pu voir, entre autres, Spoutnique interpréter CB Buddy de 1755 à Edmundston, Maggie Savoie chanter Petit-Rocher de Denis Richard dans un canot sur la rivière Restigouche, Jourdan Thibodeaux dans une interprétation émouvante de Ti-Gars de Lisa LeBlanc en Louisiane et Zachary Richard chanter Mon Acadie (une chanson popularisée par Bois-Joli). Et la liste se poursuit comme ça pendant toute la durée de l’émission.

Ce concept rafraîchissant a permis de revisiter des pièces du répertoire acadien interprétées par d’autres artistes, apportant ainsi un nouvel éclairage aux chansons. Il y a plein de beaux moments. Parmi les belles trouvailles, mentionnons Julie Julie ton fricot m’a sauvé la vie de Syntax Error réinterprété par Matt Boudreau, Thomé Young et Chloé Breault à Caraquet ou encore Fantôme de Blanchard de Joseph Edgar chanté par Troiselle au Monument-Lefebvre. L’image qui me restera en tête longtemps est celle de Lisa LeBlanc accompagnée de Benoit Morier à l’orgue qui chante Grain de Mil d’Édith Butler dans la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton.

Au-delà de ce beau concept très créatif, rassembleur, avec de belles prises de vue soignées, il reste que l’émotion que l’on peut ressentir dans les grands spectacles du 15 août est plus difficile à transmettre dans ce genre d’émission. J’aurais aimé que ce soit un peu plus mordant et revendicateur, mais ce n’est peut-être pas le but de ce genre d’exercice artistique. Réalisée par Kevin McIntyre et diffusée sur Radio-Canada, Acadie Road: un road trip musical et poétique est toujours disponible en ligne et sur le site de Tou.tv. ♥♥♥♥