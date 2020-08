Votre télé sur le net – 22 août 2020

J’ai vu pour vous

Teenage Bounty Hunters – (Netflix)

Mon coup de coeur de l’été, rien de moins. Je suis tombé sous le charme de Sterling et Blair, deux jumelles qui fréquentent une école secondaire catholique le jour et qui font équipe avec un chasseur de prime le soir. Je m’attendais à quelque chose de léger, mais je n’aurais pas pu avoir plus tort. La série, malgré sa prémisse un peu «fofolle», déborde d’intelligence. C’est aussi une formidable critique sociale sur l’apparence, la religion, le racisme et la richesse. Mais au-delà de tout ça, c’est la magnifique et unique complicité entre la Canadienne Maddie Phillips et Anjelica Bette Fellini qui fait de Teenage Bounty Hunters une série aussi intéressante. Ces deux pince-sans-rire sont dotées d’un humour à la fois cynique et naïf presque fusionnel. Faute de temps, je n’ai pu voir que quatre des dix épisodes. Mais je peux vous dire que ce furent certaines des minutes les mieux investies de mon été télévisuel et cinématographique. Pensez à un croisement entre Riverdale et Sex Education, mais avec un des duos de tête les plus charismatiques de l’histoire récente de la télévision. (4,5/5)

À surveiller cette semaine

The One and Only Ivan – (Disney+) (En ligne depuis vendredi)

À quelques rares exceptions près, je ne suis pas super enchanté par la direction que prennent les studios Disney depuis quelques années. Entre les remakes et les films génériques à grand déploiement, c’est comme si l’empire avait perdu tous ses pouvoirs. J’avoue par contre que The One and Only Ivan m’intéresse énormément. Adapté d’un livre primé, le film raconte l’histoire d’un gorille, de deux éléphants et d’un chien qui cherchent à comprendre pourquoi ils se retrouvent soudainement dans une cage. Je m’attends à de belles émotions. En espérant que la version française sera disponible…

Million Dollar Beach House – (Netflix) (En ligne mercredi)

Les émissions qui traitent du marché immobilier des maisons qui se vendent à des prix qui atteignent les sept ou huit chiffres ont la cote ces temps-ci. Celle-ci nous entraîne dans un des coins de paradis de la côte Est américaine, les Hampton. Quel Acadien n’a jamais rêvé de posséder une maison de rêve en bordure de mer?

All Together Now – (Netflix) (En ligne vendredi)

Ce feel-good-movie nous arrive avec une aura de succès. Il raconte l’histoire d’Amber, une élève du secondaire douée pour la musique, mais qui affronte des difficultés dans sa vie personnelle (elle vit notamment dans un autobus scolaire…). On y suivra Amber, qui devra apprendre à accepter l’aide des autres si elle souhaite réaliser ses rêves. Auli’i Cravalho, qui avait prêté sa magnifique voix à Moana dans le film du même nom en 2016, interprète le personnage principal.