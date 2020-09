Votre télé sur le net – 19 septembre 2020

J’ai vu pour vous

The Social Dilemma – (Netflix)

J’ai vu pas loin de 500 films au cours des cinq dernières années. Et aucun n’était plus important que The Social Dilemma. Ce documentaire coup de poing m’a assommé. Comme tout le monde, je connaissais les dangers reliés aux médias sociaux (isolement, dépendance, vol de données, désinformation). Mais grâce à des entrevues avec ceux qui ont conçu et qui sont parvenus à monnayer des plateformes comme Facebook, Google, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et Pinterest, j’ai mieux compris pourquoi les médias sociaux sont une menace envers la démocratie. On y explique avec énormément de clarté de quelle façon ceux-ci luttent pour votre attention en vous manipulant. Par exemple, quand YouTube vous propose des vidéos, ce n’est pas dans votre intérêt à vous, mais bien dans celui de ses annonceurs. Tout ce que YouTube (ou Google ou Facebook ou TikTok) souhaite, c’est que vous restiez le plus longtemps possible en ligne. Ce qui vous est montré importe peu: ce peut être de la propagande, de la désinformation ou des fausses nouvelles. L’important, c’est que vous restiez en ligne afin d’être exposé à la publicité. Ce n’est pas un hasard si nos sociétés sont plus que jamais polarisées (et au bord du déchirement). Les médias sociaux nous bombardent de vidéos, de textes d’opinon et de manifestes qui ne servent qu’à renforcer nos croyances (sur les vaccins, le bilinguisme, le racisme ou le port d’armes, par exemple) sans nous offrir de contrepoids. Pourquoi? Parce que si ils vous offraient un point de vue contraire à vos opinions, vous ne cliqueriez probablement pas et vous ne verriez pas la «précieuse» publicité qui accompagne ces contenus. Vous croyez que j’exagère? Sachez simplement que de nombreux cerveaux derrière la création des Facebook de ce monde refusent que leurs enfants soient exposés à leurs créations… Voilà qui fait réfléchir. The Social Dilemma est un documentaire que chaque citoyen qui possède un compte sur au moins un média social doit voir absolument. (4,5/5)

À surveiller cette semaine

Enola Holmes – (Netflix) (En ligne mercredi)

Cette série à gros budget est extrêmement prometteuse. Elle met en vedette la formidable Millie Bobbie Brown (Eleven dans Stranger Things) dans le rôle de la soeur de Sherlock Holmes (Henry Cavill). Il paraît que l’apprenti détective n’a absolument rien à envier à son célèbre frangin.

Magic of Disney’s Animal Kingdom – (Disney+) (En ligne vendredi)

Dans une autre production qui à des airs d’autopublicité, Disney vous invite dans les coulisses de deux de ses parcs animaliers: Animal Kingdom et The Seas with Nemo & Friends. Au menu: animaux uniques et entrevue avec ceux qui en prennent soin.

Ratched – (Netflix) (En ligne vendredi)

Des jeunes adultes qui ont fait connaissance en ligne tentent de sauver le monde d’une dangereuse secte. Les neuf épisodes sont sous la direction de l’excellente écrivaine Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects). Avec John Cusack et Rainn Wilson (The Office).