Blaine Higgs et les francos: ne retenez pas votre souffle

Blaine Higgs s’est mis le pied dans la bouche et s’est aliéné un peu plus les francophones, la semaine passée, peu après avoir remporté les élections.

Il a dit que certaines circonscriptions du Nord sont tellement rouges que les libéraux pourraient y faire élire des abat-jour.

Il a aussi affirmé que si Richard Hatfield, Bernard Lord et David Alward ont réussi à remporter certains de ces sièges par le passé, c’est parce qu’ils ont fait des promesses coûteuses aux électeurs du Nord (ce qu’il a refusé de faire).

Dans son édito de samedi, le collègue François Gravel note que c’est une énième preuve que le premier ministre ne comprend rien à l’Acadie.

Il l’invite à être plus rassembleur et à ne pas être une source de division. Désolé François, mais tu risques d’attendre longtemps.

Lors de la campagne de 2018, Blaine Higgs n’a rien promis de concret aux francophones pour les aider à préserver et développer leur culture. Il s’est fait planter dans le Nord.

Les organismes acadiens l’ont mis en garde de ne pas collaborer avec la People’s Alliance of New Brunswick. Il ne les a pas écoutés, a pris le pouvoir avec la collaboration de cette formation et a ensuite travaillé de près avec elle.

Lors de la campagne de 2020, Blaine Higgs a quasiment fait abstraction des défis particuliers des francophones (mis à part une promesse sur l’immigration). Il s’est ENCORE fait planter dans le Nord.

Aujourd’hui, certains attendent encore un «pivot» de la part du premier ministre. Ils espèrent qu’il arrêtera de voir la province comme un bloc monolithique et qu’il comprendra enfin que le Nord et les francophones ont des défis particuliers.

Mais sérieusement, quelles sont les chances que cela se produise maintenant qu’il a sa majorité (gagnée sans les régions francophones) et qu’il ne s’engage pas à rester en poste jusqu’à la fin de son mandat?

Il n’a jamais eu moins besoin des francos. Ne retenez pas votre souffle en attendant qu’il change. Comme on le dit en anglais; Blaine Higgs gonna Blaine Higgs.