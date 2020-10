Chronique voyageuse et d’errance

Source d’inspiration pour bien des artistes, le mouvement se retrouve dans ces deux œuvres dans des formes différentes. Le ravissant cinquième roman de Jocelyne Saucier nous entraîne dans l’univers des trains, tandis que le nouvel opus de Daniel Bélanger nous invite à découvrir une suite de petits films musicaux.

À train perdu, Jocelyne Saucier

«Quand on a connu le bonheur, il est impossible de croire qu’il n’est plus possible», écrit Jocelyne Saucier dans son tout nouveau roman très attendu. La romancière de l’Abitibi originaire du Madawaska qui avait séduit les lecteurs avec son magnifique Il pleuvait des oiseaux (porté à l’écran par Louise Archambault) nous revient avec une œuvre qui est tout autre dans sa forme, mais qui reprend à certains égards ses thèmes de prédilection. Elle nous offre une chronique voyageuse autour du thème de l’errance. Encore une fois, ses personnages attachants et très forts sont épris de liberté et mènent leur vie comme ils l’entendent. Attachée aux régions nordiques et aux grands espaces, l’histoire se déroule dans les régions reculées du Québec et de l’Ontario.

Dans son roman précédent, une photographe tentait de retrouver la trace de Boychuk, témoin et brûlé des Grands Feux qui ont ravagé le nord de l’Ontario. Cette fois, on suit le voyage de Gladys, une femme âgée et veuve d’un mineur, surnommée la «femme de Swastika». Une fuite que son entourage s’explique mal. Sans bagage et sans avertissement, cette femme a décidé un jour de quitter son village, sa maison et sa fille Lisana en eaux troubles pour s’embarquer dans le train vers une destination inconnue. Visiblement très malade, elle voyagera de train en train sans que personne ne sache trop pourquoi ni dans quel but. Il faut dire que Gladys est née sur un train puisque son père William Campbell enseignait sur les schools trains (de 1926 à 1967) aujourd’hui disparus. Celle qui a eu une enfance heureuse entourée d’amour a grandi dans cette école ambulante au rythme du cliquetis des rails.

Fasciné par ce récit, un homme de Senneterre en Abitibi, narrateur du roman, revient sur cette histoire ancienne qui avait marqué toute la communauté. Il cherchera alors à comprendre les motivations de Gladys. Pour suivre ses traces, ce fils de cheminot qui se transforme en enquêteur refait le trajet de Gladys. Il va à la rencontre de ceux qui l’ont connue, ses amis, ses voisins, le chef de train, etc. et voyage de village en village. Un récit passionnant et fascinant qui aborde des questions humaines éminemment pertinentes: le bonheur, la ruralité, la vieillesse, la mort, la maladie mentale. Dans une entrevue récente accordée au journal Le Devoir, Jocelyne Saucier a confié que l’inspiration de ce roman lui est venue lors d’un voyage en train où elle a croisé une vieille dame au comportement discret. À train perdu est le cinquième roman de Jocelyne Saucier. (Édition XYZ, septembre 2020). ♥♥♥♥

Travelling, Daniel Bélanger

Ceux qui aiment la voix et la poésie de Daniel Bélanger seront peut-être déçus ou surpris d’apprendre que le nouvel album de l’auteur-compositeur-interprète est instrumental. Mais en écoutant ce nouvel opus, on est vite transporté par les images et les émotions que sa musique évoque.

Avec une ouverture et une finale éclatantes, les pièces apparaissent comme de petits films de différents genres: western, romantique, action, suspens, dramatique. Ainsi défilent les 13 pièces de l’album. Inventif, chaque morceau a sa propre personnalité.

Après 11 disques, l’artiste s’est permis cette liberté de créer une œuvre instrumentale. Clin d’œil au mouvement de caméra, Travelling invite donc les auditeurs à se faire leur propre cinéma. Un voyage étonnant et très éclaté. Daniel Bélanger qui joue plusieurs instruments sur ce disque a fait appel à des musiciens chevronnés pour jouer, entre autres, les violons, l’alto, le piano, la basse et la trompette. Il y a plein de petits bijoux riches musicalement sur ce disque. L’album sort ce vendredi 2 octobre. ♥♥♥½