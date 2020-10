Votre télé sur le net – 3 octobre 2020

J’ai vu pour vous

Utopia – (Amazon Prime)

Cette série de huit épisodes créée par l’écrivaine Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) est fascinante. D’abord parce qu’elle porte sur une épidémie… de grippe mortelle qui tire son origine… d’une chauve-souris. Troublant quand on pense qu’elle a été tournée en 2018, bien avant que le COVID-19 fasse partie de nos vies… Encore plus fascinant: elle raconte l’histoire d’un groupe de jeunes qui tentent de déchiffrer le symbolisme d’une bande dessinée pour prédire les menaces qui pèsent sur l’humanité. Et l’épidémie de grippe dont il est question dans Utopia est prédite dans la BD! Donc, si vous me suivez bien: Utopia est une série qui a anticipé la pandémie actuelle et qui porte sur une BD qui a prédit une épidémie… J’ai les synapses qui surchauffent! La série est aussi fascinante parce qu’elle déborde de violence, même si elle a été principalement créée, écrite et tournée par des femmes. On a droit à des scènes extrêmement crues comme l’assassinat d’un enfant, l’énucléation d’un personnage principal, un lapin abattu à bout portant et, juste dans le premier épisode, au moins 25 morts de sang froid. Les coeurs sensibles risquent de ne pas du tout aimer. La série met en vedette John Cusack et Rainn Wilson et elle ne ménage vraiment pas les surprises. Le rythme est toutefois très inconstant, la finale décevante et le personnage principal (Jessica Hyde) est impossible à aimer. Ce qui me perturbe toutefois le plus dans cette série, c’est que ce sont les complotistes qui voient clair dans tout ce qui touche l’épidémie de grippe mortelle. En cette période où la science doit primer, le message lancé par Utopia est à la limite dangereux. (3,5/5)

À surveiller cette semaine

The Lie – (Amazon Prime) (En ligne mardi)

L’Halloween approche et Amazon Prime souhaite assouvir la faim des passionnés de films d’horreur avec la mise en ligne de pas moins de six films originaux d’ici la fin du mois. The Lie, qui met en vedette Joey King ( The Kissing Booth) est le premier de la liste. C’est l’histoire de parents qui sont prêts à tout pour protéger le secret de leur fille.

Hubie Halloween – (Netflix) (En ligne mercredi)

On reste dans le même thème, mais cette fois, du côté de Netflix. Avec comme tête d’affiche Adam Sandler, ce film raconte l’histoire d’un homme de Salem, au Massachusetts, qui tente de convaincre ses concitoyens que les mythes associés à leur ville sont bien réels. Julie Bowen, Ray Liotta et Steve Buscemi sont aussi de la partie.

The Haunting of Bly Manor – (Netflix) (En ligne vendredi)

Cette série surnaturelle fait suite à The Haunting of Hill House (2018), une de mes émissions préférées des dernières années. Il ne s’agit pas d’une suite à proprement parler, mais des comédiens de Hill House sont de retour dans des rôles totalement différents. Il y sera évidemment question de fantômes et d’une maison hantée.

The Right Stuff – (Disney+) (En ligne vendredi)

Parce qu’il n’y a pas que l’Halloween dans la vie, Disney nous invite à revivre le dangereux concours de sélection des premiers astronautes de l’histoire de la NASA. Une série de cinq épisodes qui a des airs de téléréalité-avant-son-temps.