Votre télé sur le net – 13 novembre 2020

J’ai vu pour vous

Love & Anarchy – (Netflix)

Cette comédie dramatique suédoise ne manque pas d’originalité. Elle se déroule dans une maison d’édition où un jeune technicien en informatique (Bjorn Mosten) ainsi qu’une consultante d’âge mûr et mariée (Carla Sehn) se lancent des défis pour le moins singuliers. Évidemment, tout cela mènera à une relation amoureuse qui n’est pas sans conséquence. C’est drôle par moment et le sexe (parfois assez cru) occupe une place prépondérante dans l’émission. Le ton est principalement léger, mais si certaines réflexions sur la santé mentale sont assez lourdes. Un petit plaisir coupable qui s’écoute bien, mais qui est fortement déconseillé aux enfants. (3,5/5)

Carmel: Who killed Maria Marta? – (Netflix)

Les Américains n’ont pas le monopole des documentaires sur les True Crimes. Carmel: Who Killed Maria Marta? en est la preuve. Cette minisérie d’une durée d’environ quatre heures s’intéresse au meurtre de María Marta García Belsunce, une Argentine assassinée dans sa demeure en octobre 2002. La cause, complexe, est digne d’un roman d’Agatha Christie. Et parce que la victime était issue de la haute société argentine, tous les médias du pays en ont fait leurs choux gras. Le documentaire est bien fait, la recherche est à point et les images sont d’une surprenante qualité. Malheureusement, toutes les infographies sont en espagnol, ce qui complique la compréhension de l’histoire, surtout que je suis loin d’être familier avec le système judiciaire argentin. Disons que j’ai deviné plus que compris de très longs passages… Reste que ma plus grande déception, c’est qu’au bout de quatre heures d’écoute, on n’a très peu de réponses à la question que pose le titre du documentaire. À moins que vous ayez une fascination pour l’Argentine ou les True Crimes, je ne peux pas, en mon âme et conscience, vous conseiller Carmel. (1,5/5)

À surveiller cette semaine

The Crown – Saison 4 – (Netflix) (En ligne dimanche)

Parce que la monarchie me laisse totalement indifférent, je n’ai vu aucun épisode de The Crown. Je sais par contre que la série est très suivie et que les critiques l’adorent. Cette quatrième et dernière saison nous transporte dans les années 1980, avec l’entrée en scène de la princesse Diana (Emma Corrin) et de Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

LEGO Star Wars Holiday Special – (Disney+) (En ligne mardi)

L’union entre LEGO et Star Wars date d’une vingtaine d’années, que ce soit par le biais de jouets, de dessins animés et de jeux vidéos. Cette collaboration entre les deux entreprises atteindra son apogée mardi dans le cadre d’un film d’animation très attendu. Dans ses efforts pour en apprendre davantage sur la force, Rey se retrouve coincée dans une faille temporelle qui lui permet d’assister aux moments clés de la saga.

The Pack – (Amazon Prime) (En ligne mercredi)

Dans le cadre de cette série originale, l’ancienne skieuse américaine Lindsey Vonn nous conduit sur les traces de douze équipes composées d’un chien et de son propriétaire. Au menu: des compétitions loufoques et un grand prix de 500 000$.