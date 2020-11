Cours en ligne et planification des repas!

Alors que l’horaire de vos jeunes enfants est demeuré sensiblement le même, celui de vos plus vieux a certes été modifié. Faisant l’école à la maison un jour sur deux, cela signifie que de nombreux ados doivent préparer leur repas plusieurs fois par semaine.

À moins de bénéficier du télétravail et d’être vous-même à la maison à l’heure des repas, voici quelques trucs pour vous assurer que vos enfants ont quelque chose de savoureux et nutritif à se mettre sous la dent entre deux cours en ligne!

La planification avant tout!

Avec l’aide de votre ado, dressez une liste d’idées de repas qui sont faciles à cuisiner ou à réchauffer, et qui lui plaisent. Cela lui facilitera la tâche et évitera la monotonie! Voici quelques pistes de départ!

Doublez les recettes

Quand vous préparez des soupers de semaine ou de fin de semaine, doublez les recettes et congelez les surplus en portions uniques. Votre jeune n’aura qu’à les réchauffer (pizza aux légumes, pâté chinois, macaroni, lasagne, ragoût, dahl, riz, couscous, etc.).

Sandwichs: offrez-leur des ingrédients de haute valeur nutritive

Pains: ciabatta et pains de grains entiers, tortillas et muffin anglais de blé entier, etc.

Protéines: salade d’œuf, végé-pâté, tofu mariné et grillé, tranches de poulet, thon en conserve, fromage, etc.

Légumes: épinards, laitue romaine ou Boston, micropousses, tranches de concombres ou de tomates, carottes râpées, lanières de poivrons, etc.

Soupes, potages

Pour que la soupe soit soutenante, assurez-vous d’y ajouter des légumes, des protéines et des grains entiers.

Protéines: légumineuses, petits dés de tofu, protéines végétales texturées, volaille, poisson, etc.

Grains entiers: pâtes de grains entiers, riz brun ou sauvage, quinoa, orge, etc.

Salades repas

Inspirez-vous du bol Bouddha. Il s’agit d’un plat tellement coloré, savoureux et nutritif qui se prépare de mille et une façons.

Légumes: laitue; tranches de concombre; carottes, betteraves et chou rouge râpés; lanières de poivron, micropousses, etc.

Protéines: edamames grillés; légumineuses en conserve rôties; triangles de tofu mariné et grillé; tranches de tempeh; œufs; thon ou saumon en conserve, etc.

Grains entiers: quinoa; riz brun ou sauvage; pâtes de grains entiers, couscous israélien, etc.

À court d’idées?

S’il vous manque des ingrédients ou des idées de repas, votre jeune pourra se régaler en mangeant un déjeuner… pour dîner ou pour souper! Lorsqu’il contient une variété d’aliments, ce type de repas peut être très nourrissant. Voici trois idées parmi tant d’autres:

Pain doré, raisins rouges, graines de citrouille, yogourt grec.

Rôties de grains entiers, beurre d’arachide, tranches de banane, cubes de fromage, boisson de soya ou lait.

Bagel de blé entier, œuf à la coque, fraises tranchées, poignée de noix non salées.

De bonnes collations à portée de main

Puis finalement, pour les p’tits creux en matinée ou en après-midi:

– Yogourt grec et clémentine

– Tranches de pommes et beurre d’amande

– Légumes frais et cubes de fromage

– Frappés à base de fruits et de yogourt grec

– Biscuits à l’avoine et noix de Grenoble

– Muffin au son recouvert de beurre d’arachide et boisson de soya.

Craquelins de blé entier servis avec du houmous

Mélange montagnard (céréales à déjeuner riches en fibres, graines ou noix non salées, fruits séchés).

J’espère que ces quelques idées de repas et de collations sauront plaire à vos adolescents ainsi que de vos adolescentes!