Votre télé sur le net – 5 décembre 2020

J’ai vu pour vous

The Flight Attendant – (HBO Max + Crave)

Mise au monde par la série télévisée 8 Simple Rules au début du millénaire, Kaley Cuoco a connu la gloire et la richesse grâce à son rôle de Penny dans la série culte The Big Bang Theory. Tellement qu’après 12 ans, il est maintenant presque impossible de séparer Cuoco de Penny. La comédienne en est bien consciente et The Flight Attendant ressemble à un effort pour démontrer qu’elle est plus qu’une blonde drôle et sexy. Dans son effort, Cuoco a acheté, par le biais de sa maison de production, le roman de Chris Bohjalian duquel The Flight Attendant est adapté. Elle s’est appointée productrice de la série en plus de se donner le rôle principal, celui d’une agente de bord new-yorkaise prénommée Cassie qui, un soir, après avoir fait la fête à Bangkok, se réveille aux côtés du cadavre d’un homme qu’elle avait rencontré dans l’avion. Souhaitant éviter les complications, Cassie nettoie la scène de crime et rentre aux États-Unis. Le FBI est toutefois sur ses traces, incapable de savoir s’il doit traiter la jeune femme comme témoin ou suspect. Les trois premiers épisodes sont présentement en ligne et j’avoue être demeuré sur ma faim. The Flight Attendant tente de se distancer de toutes les séries d’enquêtes policières en ajoutant une dimension un brin paranormale à son intrigue – Casey remonte en effet le fil de sa mémoire grâce à des «conversations» avec le mort… C’est original, mais ça sert surtout à étirer l’intrigue, à mon humble avis. Je n’ai pas perdu espoir, mais pour le moment, le scénario est très convenu. Bref, ce n’est pas mauvais, mais ce n’est pas un immanquable non plus. (3/5)

À surveiller cette semaine

Ava – (Netflix) (En ligne lundi)

Le prémisse de ce film de Tate Taylor (The Help) – une tueuse à gages qui se retrouve pourchassée par sa propre organisation – est usée à la corde, mais la présence au générique de la formidable Jessica Chastain me rend optimiste.

Let Them Talk – (HBO Max, Crave) (En ligne jeudi)

Le réalisateur Steven Soderbergh et Merryl Streep sortent un peu de leur zone de confort en nous offrant une comédie dans laquelle la grande dame du cinéma contemporain interprète une auteure qui part en croisière afin de retrouver son inspiration.

The Wilds – (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Dans ce qui n’est pas sans rappeler la série culte Lost, un groupe d’adolescentes se retrouve coincé sur une île après l’écrasement de leur avion. Léger détail, toutefois: l’accident ne serait pas le fruit du hasard… Avec Sophia Ali, notamment.

The Prom – (Netflix) (En ligne vendredi)

Semaine chargée pour Meryl Streep, qui tient également la vedette dans cette comédie qui raconte l’histoire d’un groupe de comédiens narcissiques qui mettent leur ego de côté le temps d’aider un adolescent à conquérir la fille de ses rêves. Nicole Kidman fait aussi partie de la distribution.