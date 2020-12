Crise du logement: Blaine Higgs utilise les stats qui l’arrangent

Y a-t-il une crise du logement au Nouveau-Brunswick? Le gouvernement devrait-il mieux protéger les locataires?

L’enjeu retient de plus en plus l’attention, alors que les taux d’inoccupation sont bas et que certains propriétaires en profitent pour imposer des hausses subites des loyers. Tout ça en pleine pandémie et alors que la liste d’attente pour un logement social est très longue.

Blaine Higgs n’est pas du tout convaincu qu’il doit s’en mêler. En point de presse, la semaine dernière, il a dit qu’il veut «comprendre les faits» avant d’agir.

Il a noté, chiffres à l’appui (un signe qu’il voyait la question venir), qu’il y a eu moins d’expulsions en 2020 qu’au cours des années précédentes. Le problème, c’est que ces statistiques ne racontent qu’une partie de l’histoire.

C’est qu’il y a eu un moratoire sur les expulsions pour non-paiement du loyer du 19 mars au 31 mai en raison de la COVID-19. Il est donc normal que moins de gens aient été jetés à la rue.

Ce qui est pire encore – et qu’il s’est bien gardé de mentionner – c’est que les données qu’il a citées sont très incomplètes.

Des journalistes de Global et de CBC ont rapporté que Service Nouveau-Brunswick (SNB) recense seulement les cas d’expulsions (par exemple lorsqu’un locataire ne paie pas son loyer ou qu’il refuse de quitter son logement).

SNB ne compte donc pas les gens qui déménagent parce que leur proprio n’a pas renouvelé leur bail pour faire des rénovations ou parce qu’il leur a imposé une hausse subite du loyer.

Le logement est un besoin essentiel. Et il y a des éléments qui nous permettent de croire qu’il y a une crise au Nouveau-Brunswick.

Si Blaine Higgs veut vraiment «comprendre les faits», il ne peut pas seulement regarder le nombre d’expulsions, parler aux proprios (qui vont lui dire ce qu’il veut entendre) et balayer ça sous le tapis. Il va devoir aller pas mal plus loin.