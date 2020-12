La bûche: bois mort ou vivant?

J’ai besoin de changer d’air. Celui du temps présent est pesant. Dans la crèche, même la ouate sur les ailes des anges semble lourde. Difficile de prendre son envol.

Je suis allé casser des branches pour mettre un peu de verdure et d’odeur dans le salon. En haut du champ, il y avait du bois coupé. C’est beau du bois coupé, bien cordé. Des billots placés les uns à côté des autres.

Ça m’a fait du bien de voir comment une grande forêt peut être ramassée entre deux poteaux. Comme toute une vie dans un cercueil. Ou l’histoire d’un peuple dans une chanson.

Devant moi, il y avait des billots à l’horizontal. Je n’ai pas seulement pensé à la forêt, je l’ai vue. J’ai vu les arbres avec leurs branches et leurs feuilles. J’ai entendu le vent siffler entre les troncs comme le souffle devient mélodie en passant dans le bois d’une flûte. J’ai entendu les oiseaux se courtiser. J’ai admiré la forêt en regardant du bois mort!

+++

Il y en a du travail dans une corde de bois. D’abord celui des arbres. Au départ, ils devaient se lever sur la pointe des pieds pour se laisser atteindre par quelques rayons de soleil. Ils ont trimé dur pour élever leurs bras d’année en année. Et pour étendre les racines dans leur sous-sol. Tant d’années de croissance au fil des saisons.

Ajoutez à cela le travail des hommes et des femmes. Ceux qui ont planté; celles qui ont étudié la sylviculture pour trouver les conditions idéales; ceux qui ont abattu, débranché, coupé, chargé, cordé, etc.

Le travail de l’oiseau aussi. Sans même s’en apercevoir, il a pu échapper une graine pour donner le coup d’envoi à un spectacle extraordinaire. Celui des insectes qui ont nourri l’arbre. Ou qui lui ont donné du fil à retordre. C’est prodigieux la vie dans une corde de bois.

J’ai pensé aux billots qui prendront bientôt la direction du poêle à bois ou du foyer. Et aux bûches qui seront sur les tables pour être admirées… et mangées!

+++

Dans les Noëls de mon enfance, la bûche au milieu de la table n’était pas en chocolat. C’était un vrai morceau de bois. Mon père faisait un trou (parfois deux) pour installer des chandelles rouges. Pour avoir de la verdure, on agrafait des branches de sapin sur le dessus. Et voilà notre centre de table du temps des fêtes.

La bûche en chocolat est arrivée plus tard chez nous. Comme dans l’histoire de l’humanité d’ailleurs.

Avant Jésus-Christ, on avait l’habitude de placer une bûche parmi les tisons au solstice d’hiver. Elle devait être assez grosse pour durer toute la nuit. Dans certains lieux, elle devait durer jusqu’au 1er janvier. Parfois jusqu’à l’épiphanie.

La bûche, bénie et enrubannée, nourrissait un feu dont la lumière venait éclairer les sombres jours d’hiver. On conservait les cendres qui avaient, selon les dires, des propriétés curatives. Elles apportaient la chance, autant pour les vivants que pour les morts (on en déposait dans les cercueils).

Ce n’est qu’au 19e siècle que des pâtissiers français en ont fait un dessert. Puisque de moins en moins de maisonnées pouvaient regarder une bûche se consumer dans l’âtre du foyer, on a roulé un gâteau avec de la crème (glacée parfois) pour lui donner la forme d’un billot. Décorée avec une scie, des rennes ou encore saint Nicolas, elle est devenue un délice pour les yeux et les papilles.

+++

La corde de bois est belle en haut du champ. Bientôt, elle sera recouverte d’un manteau de neige. Le plus beau reste à venir. C’est ce que je me suis dit cette semaine pour m’encourager d’un décembre pluvieux. Certains disent que le temps doux de décembre, c’est au moins ça de gagné sur l’hiver. Je les écoute en gardant le silence.

On ira chercher une bûche pour les fêtes cette année encore. On la placera sur la table ou dans le brasier. Si la famille doit se réunir dehors, nous échangerons les cadeaux autour d’un feu. À partir d’un morceau de bois mort, on fera la fête, on célébrera la vie. Toute est dans toute!

Dans les récits de la nativité, on ne parle pas de feu. Mais on peut imaginer que les bergers se chauffaient autour d’un feu en gardant leurs troupeaux. Et les étoiles dans la nuit de Noël, c’était peut-être les beluettes du feu de la grotte. Et la louange des anges, c’était peut-être le crépitement du feu montant dans la nuit. Vive la chanson du feu! Vive sa chanson!