Réinventer son temps des Fêtes

Au cours des dernières décennies, le désir de se surpasser s’est taillé une place grandissante durant la période de Noël, tant pour ce qui concerne la valeur des cadeaux que les repas grandioses. Alors que la COVID-19 nous oblige à revoir nos plans, profitons de ce moment unique pour réévaluer nos priorités et miser sur la simplicité.

Voici six suggestions d’activités qui vous feront oublier les désagréments de la pandémie:

Promenez-vous dans les rues

À pied ou en voiture, profitez-en pour déambuler dans les rues à la recherche des plus belles décorations de Noël. C’est là un excellent moyen pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

Construisez de belles maisons en pain d’épice avec vos enfants

Donnez-leur de votre temps, c’est ce dont ils ont vraiment besoin! Ensemble, prenez plaisir à construire une belle maison en pain d’épice. Vous trouverez une recette parfaite pour cette activité sur le site Internet de Ricardo (maison en pain d’épice). Si le temps vous manque, optez pour un ensemble prêt-à-assembler vendu en magasin (qui inclut les parties de la maison, les bonbons, le glaçage, etc.).

N’oubliez surtout pas les bonshommes en pain d’épice. Les enfants prendront autant plaisir à les décorer et les placer autour de leur maison en pain d’épice qu’à les manger.

Recette de biscuits en pot

Voici le cadeau idéal à laisser sur les marches d’escalier des gens que vous aimez, mais qui ne font malheureusement pas partie de votre bulle familiale cette année.

Instruction: Pour une présentation élégante, utilisez un pot Mason. Déposez-y délicatement et «en étages» tous les ingrédients secs de votre recette de biscuits préférés (flocons d’avoine, cassonade, farine, sel, poudre à pâte, brisures de chocolat, etc.). Ensuite, apposez-y une étiquette explicative indiquant les ingrédients non compris dans le pot (margarine, lait, etc.) et le mode de préparation. Pour voir une vidéo de ce projet, inscrivez dans votre moteur de recherche: «biscuits en pot Ricardo».

Des plats en direct

Malgré l’absence de nombreux membres de votre noyau familial, profitez-en pour «cuisiner en direct avec eux» les plats traditionnellement cuisinés par ces derniers (Facetime, Zoom, Skype, etc.).

P.S. Voilà une stratégie gagnante pour finalement connaître «l’ingrédient magique» de la fameuse tourtière de grand-

maman.

Sortez la raclette!

Planifiez un repas durant lequel l’ingrédient de base est de «prendre tout son temps». Au menu… la raclette!

L’avantage de la raclette: tous les ingrédients peuvent être préparés à l’avance (lavage et coupage des légumes, marinage du tofu ou de la volaille, cuisson du riz sauvage, préparation des vinaigrettes et des sauces, etc.).

À l’heure du repas, chacun s’assoit et fait cuire tranquillement ses aliments, ce qui laisse place à de belles et longues conversations et de nombreux fous rires.

Film et maïs soufflé

Pour le bonheur des enfants, faites les choses en grand.

Un grand matelas dans le salon, avec beaucoup de couvertures et d’oreillers, un bon film et du maïs soufflé.

Même si la COVID apporte plusieurs contraintes cette année, elle a aussi son lot d’avantages, dont celui de ralentir le pas et de profiter de chaque moment, tout simplement.