Adieu Howie

Lorsque Howie Meeker est décédé le 8 novembre à l’âge de 97 ans, la Ligue nationale de hockey a fait ses adieux à son ex-joueur le plus âgé à avoir remporté un trophée individuel.

En 1947, l’ancien attaquant des Maple Leafs de Toronto s’était vu décerner le trophée Calder remis à la recrue de l’année, grâce à une récolte de 27 buts et 45 points en 55 parties. Seulement cinq joueurs, dont le meneur Maurice Richard avec ses 45 réussites, avaient marqué plus de buts que Meeker cette saison-là.

Oublié avec le temps par la plupart des amateurs de hockey, Meeker a néanmoins conservé une place de choix dans mes lointains souvenirs puisqu’il est l’auteur du premier livre (L’ABC du hockey) traitant de sports à s’être retrouvé dans la bibliothèque de la famille à la maison.

En fin de semaine, je suis tombé par hasard sur une photo de Meeker en faisant de la recherche et je me suis alors demandé qui était désormais l’ex-joueur le plus âgé, et toujours vivant, à avoir remporté un trophée individuel dans la LNH.

Et bien ce statut honorifique revient maintenant à Glenn Hall, qui a célébré le 3 octobre ses 89 ans.

En 1956, alors gardien recrue chez les Red Wings de Détroit, Hall avait reçu le trophée Calder au terme d’une saison où sa moyenne de buts alloués s’était chiffrée à 2,10 et son taux d’arrêt à ,922. Ajoutez à cela 30 victoires et 12 jeux blancs. Hall avait de plus pris part à tous les 70 matchs de son équipe.

Avec les années, Hall a ajouté trois Vézina (1963, 1967, 1969) et un Conn Smythe (1968) à sa collection.

Hall est toutefois suivi de très près dans ce classement par son ancien coéquipier des Wings, Alex Delvecchio, qui lui a fêté ses 89 ans vendredi dernier.

En 1959, Delvecchio a été récompensé du trophée Lady Byng pour avoir été le joueur le plus gentilhomme sur la glace. Il a d’ailleurs remporté ce trophée à deux autres reprises par la suite, soit en 1966 et en 1969.

Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus, j’ai pour vous compilé tous les autres joueurs encore vivants et âgés d’au moins 70 ans (par ordre de naissance) à avoir remporté un trophée individuel dans la LNH.

Je tiens cependant à préciser que je me suis concentré uniquement sur les trophées remis aux joueurs. Je n’ai donc pas tenu compte des gagnants des trophées Jack Adams (entraîneur) et Jim Gregory (directeur général) qui comptent également d’anciens joueurs.

Joueurs âgés d’au moins 70 ans (et toujours vivants) qui ont remporté un trophée individuel dans la LNH:

Glenn Hall (89 ans, 3 octobre 1931, Calder 1947)

Alex Delvecchio (89 ans, 4 décembre 1931, Lady Byng, 1959)

Phil Goyette (87 ans, 31 octobre 1933, Lady Byng, 1970)

Don McKenney (86 ans, 30 avril 1934, Lady Byng, 1960)

Johnny Bucyk (85 ans, 12 mai 1935, Lady Byng, 1971)

Bill Hay (84 ans, 9 décembre 1935, Calder, 1960)

Ted Hampson (83 ans, 11 décembre 1936, Lady Byng, 1969)

Ralph Backstrom (83 ans, 18 septembre 1937, Calder, 1959)

Frank Mahovlich (82 ans, 10 janvier 1938, Calder, 1958)

Denis DeJordy (82 ans, 12 novembre 1938, Vézina, 1967)

Bobby Hull (81 ans, 3 janvier 1939, Art Ross, 1960)

Ed Giacomin (81 ans, 6 juin 1939, Vézina, 1971)

Dave Keon (80 ans, 22 mars 1940, Calder, 1961)

Gilles Villemure (80 ans, 30 mai 1940, Vézina, 1971)

Bobby Rousseau (80 ans, 26 juillet 1940, Calder, 1962)

Ed Westfall (80 ans, 19 septembre 1940, Bill Masterton, 1977)

Jean Ratelle (80 ans, 3 octobre 1940, Lady Byng, 1972)

Rodrigue Gilbert (79 ans, 1er juillet 1941, Bill Masterton, 1976)

Lowell MacDonald (79 ans, 30 août 1941, Bill Masterton, 1973)

Jacques Laperrière (79 ans, 22 novembre 1941, Calder 1964)

Phil Esposito (78 ans, 20 février 1942, Art Ross et Hart, 1969)

Tony Esposito (77 ans, 23 avril 1943, Calder, 1970)

Yvan Cournoyer (77 ans, 22 novembre 1943, Conn Smythe, 1973)

Gary Smith (76 ans, 4 février 1944, Vézina, 1972)

Brit Selby (75 ans, 27 mars 1945, Calder, 1966)

Bernard Parent (75 ans, 3 avril 1945, Conn Smythe, 1974)

Rogatien Vachon (75 ans, 8 septembre 1945, Vézina, 1968)

Serge Savard (74 ans, 22 janvier 1946, Conn Smythe, 1969)

Derek Sanderson (74 ans, 16 juin 1946, Calder, 1968)

Ken Dryden (73 ans, 8 août 1947, Calder, 1972)

Bobby Orr (72 ans, 20 ars 1948, Calder, 1967)

Brad Park (72 ans, 6 juillet 1948, Bill Masterton, 1983)

Glenn Resch (72 ans, 10 juillet 1948, Bill Masterton, 1982)

Don Luce (72 ans, 2 octobre 1948, Bill Masterton, 1975)

Bobby Clarke (71 ans, 13 août 1949, Hart, 1975)

Butch Goring (71 ans, 22 octobre 1949, Bill Masterton, 1978)

Reggie Leach (70 ans, 23 avril 1950, Conn Smythe, 1976)

Gilbert Perreault (70 ans, 13 novembre 1950, Calder, 1971)

Un clone de Jeffrey Viel

La dernière période de transactions de la LHJMQ va démarrer dans moins de deux semaines et je me suis laissé dire que le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst Sylvain Couturier serait à la recherche d’un jeune attaquant de puissance.

En fait, de ce que j’ai pu comprendre, Couturier aimerait trouver un clone de Jeffrey Viel. Rien de moins. Le genre de joueur qui, une fois le club à maturité, serait capable de tenir un rôle de première importance. Je vous rappelle que l’ancien capitaine du Titan a été le joueur le plus utile de l’équipe lors de la conquête de la coupe du Président et qu’il a été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi de la coupe Memorial.

J’ai donc pris la peine de jeter un œil sur les alignements des 17 autres formations du circuit et j’ai répertorié quelques joueurs qui pourraient correspondre au profil de l’attaquant recherché. Toutefois, je n’ai uniquement tenu compte des joueurs nés en 2002 et 2003.

Bref, voici la liste de certains gars qui ont à la fois le physique et le talent pour tenir un tel rôle en vue des saisons 2021-2022 et 2022-2023.

Ils sont Dawson Stairs des Sea Dogs de Saint-Jean, Justin Gill des Islanders de Charlottetown, Maxime Pellerin des Tigres de Victoriaville, William Veillette des Cataractes de Shawinigan, Jacob Melanson des Remparts de Québec, Jérémy Lapointe des Voltigeurs de Drummondville, Israël Mianscum du Phoenix de Sherbrooke, Olivier Picard des Foreurs de Val-d’Or et bien entendu Zachary L’Heureux des Mooseheads de Halifax.

Évidemment, plusieurs d’entre eux sont considérés comme des intouchables au sein de leur équipe respective. Par contre, avec le bon prix, certains pourraient effectivement être disponibles.