Deux poids deux mesures

Les autorités publiques provinciales ont décidé de serrer la vis concernant les directives à suivre durant la pandémie de la COVID-19. Les populations des zones en phase orange doivent porter le masque dans les lieux publics extérieurs. Il est interdit pour les personnes qui n’habitent pas dans le même logement de partager une table à un restaurant. Les propriétaires d’établissements et les clients récalcitrants peuvent recevoir des amendes salées.

Lorsque la ville de Moncton est entrée dans la phase orange, les inspecteurs et les agents de la sécurité publique ont fait plusieurs visites dans les bars et restaurants pour y faire appliquer les nouvelles directives. Comme certaines personnes peu scrupuleuses ont donné de fausses identités et adresses lorsqu’elles se présentaient chez les tenanciers de bars et les restaurateurs, les employés sont maintenant appelés à jouer à la police et doivent demander une pièce d’identité. Un peu comme l’exigeait Cannabis NB lors des premiers mois de son ouverture.

Les directives décrites plus haut ne semblent pas s’appliquer à tout le monde. Ceux qui ont circulé sur la rue Main à Moncton surtout le weekend ont pu y voir une poignée de manifestants avec des pancartes devant l’hôtel de ville. Ces derniers collés les uns sur les autres ne portaient pas de masques. Les slogans brandis aux yeux des passants et des automobilistes s’en prenaient aux directives concernant la COVID-19 qui seraient une atteinte à leurs libertés comme citoyens.

C’est en toute impunité, pourtant tout près du poste de police municipal, que les opposants ont pu y afficher leurs scepticismes concernant la gravité de la COVID-19 sur la santé publique. Pourquoi les forces policières ne sont pas intervenues pour y faire appliquer la directive concernant le port obligatoire du masque?

Nous avons au Canada depuis 1982 une Charte des droits et des libertés pour protéger les citoyens contre les abus potentiels de l’État et des gouvernements. L’article 1 de ladite Charte stipule que les droits et libertés qui y sont énoncés «ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique».

Il faut remonter au siècle dernier lors de la grippe espagnole de 1918 à 1919 qui avait fait plusieurs millions de morts à travers le monde pour assister à une pandémie comparable à ce que nous vivons avec la COVID-19. Les temps extraordinaires auxquels nous devons faire face rencontrent les critères de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent décréter les mesures nécessaires dans l’intérêt général des Canadiens.

Le spectacle affligeant de nos voisins américains dans leur gestion de la COVID-19 devrait nous rappeler que l’État et les gouvernements ont un rôle important à jouer lorsqu’il s’agit de contrer les effets dévastateurs de la COVID-19 tant sur la santé et l’économie nationales. Le moment n’est pas venu de baisser la garde.