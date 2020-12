Se laisser manger la laine sur le dos

Ça brasse pas mal au pays dans le dossier des langues officielles – à savoir l’anglais et le bilingue. Ottawa se penche sur la question. Même que la ministre Mélanie Joly, responsable des langues officielles, va écrire un livre sur le sujet. Un livre blanc. C’est beau de savoir la couleur de la couverture, mais ce serait encore plus beau s’il y avait quelque chose dedans!

Ça brasse aussi au Niou-Brunswick où on doit également épousseter la loi sur les langues officielles. Paraît même qu’aux dernières élections des conservateurs voulaient promettre la création d’un comité permanent de l’Assemblée législative sur les langues officielles, genre de salon d’esthétique linguistique, et que le projet a fait patate parce que le Primieur Higgs n’était pas plus intéressé que le reste de la population!

Le Parti libéral exige aussi maintenant la création d’un tel comité. Pourquoi le parti ne l’a-t-il pas mis en place alors qu’il était au pouvoir il n’y a même pas trois ans! Pourquoi attendre d’être dans l’Opposition pour «agir»…?

***

Question existentielle: à quoi pourrait bien servir un tel comité dans un parlement et un gouvernement provincial où tout le monde se fend en quatre pour fonctionner en anglais?

Il y a déjà un tel comité à la Chambre des communes et un autre au Sénat. En quoi l’existence de ces comités a-t-elle changé quoi que ce soit dans notre vie de tous les jours?

Le français est-il maintenant mieux accepté et plus parlé d’un océan à l’autre?

Le taux d’assimilation au pays a-t-il baissé?

Les immigrants francophones se bousculent-ils aux portillons des régions françaises du pays?

***

Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que le Québec s’apprête lui aussi à retricoter sa propre législation linguistique, même s’il s’en trouve certains pour juger que le Québec est vraiment sans cœur d’afficher un tel respect de soi quant à la défense de la langue française en sol québécois…

C’est vrai qu’il faut être effronté pour s’imaginer que la langue française en terre d’Amérique mérite autant d’honneur d’un gouvernement provincial, alors que trop de francophones canadiens, faisant preuve de magnanimité, se contentent du bilinguisme, et vont même jusqu’à se parler en anglais entre eux, dans certaines régions, par respect pour le Conquérant!

Une chance que les francophones du Canada disposent de comités de langues officielles aux Communes et au Sénat pour les protéger contre les vilains Québécois qui se tiennent debout alors que personne ne leur en a donné la permission!

Dans un tel contexte, les autres provinces n’ont pas besoin d’exiger quelque respect linguistique que ce soit. Elles fonctionnent déjà en anglais de toute façon! Pourquoi se mettraient-elles en frais de sauver «leurs» francophones malgré eux?

***

Ici, au Niou-Brunswick, la population francophone dispose pourtant de plusieurs outils pour que le fait français dure et perdure. Elle jouit d’une armature juridique qui la protège. Pensons aux lois fédérale et provinciale sur les langues officielles, à la loi sur l’égalité, aux Commissariats fédéral et provincial aux langues officielles, ainsi qu’aux dispositions spécifiques de la Charte canadienne des droits et libertés. Voilà un arsenal pour se défendre contre un ennemi sournois: l’assimilation.

Est-ce que nous nous en servons à bon escient?

Est-ce que nous vivons, tout simplement, en français?

Les mots qui sortent de notre bouche franchissent nos lèvres parce que nous les prononçons. Si nous nous contentions de les formuler en français tous ces mots, quand rien ne nous en empêche, nous aurions déjà fait un grand pas dans l’affranchissement de notre servitude anglophonique.

***

Quand j’apprends que cinquante ans après l’adoption des lois sur les langues officielles au Canada et au Niou-Brunswick, le député vert Kevin Arsenault a dû faire appel à la commissaire aux langues officielles de la province pour obtenir un service d’interprétation simultanée au comité d’administration de l’Assemblée législative provinciale, je capote!

Et quand j’entends le porte-voix du Parti libéral, Roger Melanson, ancien ministre libéral, affirmer qu’il est «heureux que cela ait été porté à l’attention de la Commissaire aux langues officielles», et le ministre conservateur responsable de la Francophonie, Glen Savoie, soutenir que «c’est simplement que quelque chose a été manqué», je tombe haut en bas de ma chaise!

On se croirait retourné AVANT Louis Robichaud!

***

Franchement, je ne sais plus quoi penser de toutes ces manigances pathétiques qui se jouent autour des satanées langues officielles au Canada.

Il semble n’y avoir personne pour se tenir debout, une bonne fois pour toutes, et envoyer promener tous ces politiciens mièvres d’un bout à l’autre du pays qui se révèlent incapables de la moindre résistance. Exception faite de Kevin Arsenault, devrais-je dire, parce qu’il s’est plaint et a obtenu gain de cause.

Ça m’a rappelé les crises du ministre Jean-Maurice Simard pour obtenir des rapports en français. Son entourage bureaucratique anglophone, pourtant tenu de respecter la loi sur les langues officielles, était plus souvent qu’autrement outragé – oui: outragé – qu’un francophone ose demander qu’on lui présente dans sa langue des documents qu’il était en droit d’obtenir dans sa langue!

Et je constate, ahuri, que rien n’a changé. Que ce ne sont pas quelques petites modifications cosmétiques aux lois sur les langues officielles qui vont changer quoi que ce soit à la situation, tant et aussi longtemps que les francophones du Canada accepteront de se laisser manger la laine sur le dos.

***

Tandis que toutes ces belles personnes au Parlement du Canada et à l’Assemblée législative du Niou-Brunswick se tripoteront les méninges afin de trouver des moyens de donner l’impression de s’occuper des droits des francophones du pays, l’assimilation continuera son p’tit bonhomme de chemin comme si de rien n’était.

Au même moment, le gouvernement du Québec procédera lui aussi au renouvellement de sa loi linguistique afin que la réalité du fait français en Amérique subsiste, mais il sera attaqué, y compris parmi ceux qui seront les premiers à en bénéficier.

C’est dire l’état de déshérence de la francophonie canadienne.

Han, Madame?