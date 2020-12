Cette semaine – dimanche 13 décembre pour être précis – nous marquerons le jour du souvenir acadien. Souvenir d’une cruelle déportation qui a contribué à faire de nous les Acadiennes et Acadiens que nous sommes. «Réfugiés», «exilées», «demandeurs d’asile», «déplacés internes», nos ancêtres répondaient à tous ces titres utilisés aujourd’hui par l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés pour quantifier l’amplitude d’un problème planétaire.

Tout en réfléchissant à notre triste histoire, j’ai décidé de chercher les plus récentes statistiques mondiales sur les réfugiés et c’est peu de dire que ça donne froid dans le dos! Ils sont aujourd’hui, dans le monde, près de 80 millions dont 40% sont des enfants. 26 millions d’entre eux ont fui leurs terres, près de 46 millions sont des déplacés à l’intérieur même de leur pays. Plus de 4 millions sont des demandeurs d’asile et les Vénézuéliens, à eux seuls, représentent 3,6 millions d’exilés.

Les causes majeures de ces douloureux exodes nous sont familières: conflits, guerres et persécutions. Que la majeure partie de ces réfugiés soient accueillis comme nos ancêtres le furent en débarquant dans les 13 colonies britanniques au dix-huitième siècle, ne surprendra personne. Il n’y a pas loin à aller pour s’en persuader: il suffit de regarder chez notre voisin du sud. Et la COVID-19 n’a fait qu’amplifier la méfiance et la peur de ces étrangers qui sonnent à nos portes.

Face à tout cela, notre pays déclare vouloir augmenter son immigration à environ 1% de sa population. Pour des raisons évidentes: pallier la dénatalité et le vieillissement de notre population, trouver de la main-d’œuvre pour quantité de secteurs économiques où les travailleurs font cruellement défaut et, oui, pour répondre à nos idéaux humanitaires.

Qu’il se trouve encore aujourd’hui, parmi nous héritiers du Grand Dérangement, des gens pour dénoncer l’immigration et refuser ne serait-ce qu’une mangeoire dans une étable aux demandeurs d’asile, m’emplit de honte.