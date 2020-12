Cinq livres jeunesse acadiens pour célébrer Noël

Quoi de mieux qu’un conte de Noël pour s’imprégner de l’esprit des fêtes. Je vous propose donc de découvrir ou de redécouvrir cinq belles histoires pour les jeunes lecteurs de différents âges, publiées par des auteurs de l’Acadie au cours des dernières années.

Samuel et la tuque de Noël, Art Richard, Chantal Pelletier Richard. Illustrations, Isabelle Léger

Bien connu pour ses spectacles pour enfant, le musicien Art Richard est aussi un conteur. Coécrit avec l’enseignante Chantal Pelletier Richard, ce conte de Noël traite de générosité, de courage et de dépassement de soi. Visuellement très beau, cet album illustré pour les tout petits offre aussi une composante audio en ligne. C’est l’histoire de Samuel, un petit garçon ordinaire qui rêve de devenir un lutin du père Noël. Il se demande bien comment il pourrait y arriver. Un chaton et trois flocons magiques viendront transformer sa vie. Méritera-t-il alors la fameuse tuque rouge de Noël? (Éditions Bouton d’or Acadie, 2019)

Opération Noël, Rouge tomate 4, Édith Bourget. Illustrations, Jessica Lindsay

Ce roman jeunesse savoureux de l’auteure d’Edmundston nous entraîne dans une nouvelle aventure captivante de Tom et sa sympathique bande d’amis. Il n’est pas question pour Tom d’attendre Noël les bras croisés. Celui que l’on surnomme Rouge Tomate, en raison de son penchant pour la couleur rouge, suggère donc à ses amis de lancer une opération Noël. Leur mission comprend plusieurs projets, dont celui d’être des lutins chantants à la résidence où vit son arrière-grand-mère. Ils veulent avant tout semer des petits bonheurs et rendre les gens heureux. Quelle belle histoire drôle et touchante! Un incontournable du temps des fêtes. (Les Éditions du Boréal, 2015)

Cher père Noël, où est mon banjo? David Myles, traduction, Marie-Jo Thério. Illustrations, Murray Bain

«Oh! Père Noël apporte-moi un banjo / S’il te plaît ne m’oublie pas la nuit de Noël quand tu descends du ciel…». Cette célèbre chanson des fêtes de David Myles a été adaptée dans un livre. Histoire très rythmée traduite en français par nul autre que Marie-Jo Thério, Cher père Noël, où est mon banjo? donne du swing au 25 décembre. Elle nous raconte l’histoire du jeune David qui écrit désespérément des lettres au père Noël pour lui demander chaque année un banjo, mais en vain. Les illustrations d’après le vidéo clip d’animation de Murray Bain (Santa Never Brings Me a Banjo) sont particulièrement réussies. L’auteur s’est inspiré des matins de Noël de son enfance. Vous trouverez aussi dans ce livre la partition de la chanson. (Éditions Bouton d’or Acadie, 2019)

La clé magique du père Noël, Aline G. Thériault. Illustrations, Anne-Marie Sirois

Dans ce récit touchant, le père Noël est malheureux parce qu’il se rend compte que de moins en moins de maisons ont des cheminées. De plus, il a pris du poids, faisant en sorte qu’il a de plus en plus de difficulté à se glisser à l’intérieur. Il demande alors l’aide de ses lutins afin de trouver une solution à son problème. Le lutin Gaspard est déterminé à régler le problème du père Noël afin qu’il puisse livrer les cadeaux aux enfants. Il fera alors une étonnante découverte. L’auteure de Maisonnette offre un conte plein de tendresse portée par l’imagination et l’entraide. Les illustrations d’Anne-Marie Sirois apportent une touche d’humour et de fantaisie à l’histoire. (Les Éditions La Grande Marée, 2013)

Nouël à Turkeytown, Maryline Maillot, Pauline Dugas

Teinté d’humour, ce récit coloré par les superbes œuvres de l’artiste Pauline Dugas suit les aventures d’une famille acadienne du nord-est du Nouveau-Brunswick, le long de la baie des Chaleurs, appelée à vivre un Noël pas comme les autres. Sur la route du retour de l’aéroport pour aller chercher leur mamie, le 24 décembre, la famille de Juliette se retrouve de façon inattendue dans une forêt à Turkeytown. Ils font alors la rencontre d’une famille celte. Ainsi, ils apprendront de nouvelles coutumes pour fêter le solstice d’hiver tout en se familiarisant avec une culture différente de la leur. Un beau voyage littéraire imprégné d’un parfum celte qui illustre la diversité culturelle en Acadie. À la fin du livre, on retrouve un lexique qui facilite la compréhension de certaines expressions. (Éditions de la Francophonie, 2018)