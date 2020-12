En public, pour le meilleur et pour le pire

L’important et puissant comité d’administration de l’Assemblée législative continuera vraisemblablement à siéger derrière des portes closes en dépit de la volonté de l’opposition d’y injecter une bonne dose de transparence.

D’après le premier ministre Blaine Higgs, qui possède la majorité à l’Assemblée, les décisions qui sont prises au comité sont beaucoup trop importantes pour courir le risque d’y introduire le genre de partisanerie dont font automatiquement preuve nos élus lorsqu’on leur offre un auditoire.

Selon lui, certains députés des partis adverses sont tout à fait raisonnables en privé, mais absolument intraitables en public tellement leur besoin de marquer des points politiques est puissant. C’est aussi pour cette raison, toujours selon M. Higgs, que la période des questions et autre travail de comité en public sont souvent des exercices très peu productifs.

Est-il possible que certains députés soient parfois hyper partisans simplement pour épater la galerie? Fort probablement. Est-ce une raison suffisante pour empêcher le public et les médias d’assister aux délibérations et aux débats des élus? Absolument pas.

Si le premier ministre souhaite vraiment mettre fin au sensationnalisme politique, il pourrait plutôt commencer par montrer l’exemple en demandant à ses députés de faire preuve d’un peu plus de retenue durant les débats. Si M. Higgs est parfois un peu moins partisan que la moyenne des élus, certains de ses ministres sont passés maîtres dans l’art du spectacle politique depuis très longtemps. Même les questions d’un intérêt public évident qui sont clairement posées en toute bonne foi reçoivent rarement une réponse digne de ce nom durant la période des questions.

Les électeurs ont le droit de voir leurs élus débattre en public. C’est ensuite à eux de décider si leur comportement est à la hauteur ou s’il faut les punir en votant pour quelqu’un d’autre s’ils sont vraiment trop partisans.