Le marché des cartes sportives a explosé

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais le marché des cartes sportives a repris beaucoup de vigueur au cours des derniers mois.

En 2020, plusieurs ventes historiques ont d’ailleurs été enregistrées.

Notons d’abord celle de février, alors qu’une carte mettant en vedette LeBron James et Michael Jordan (Upper Deck Exquisite Collection Logoman, 2003-2004) a trouvé preneur auprès du collectionneur Nat Turner pour la jolie somme de 900 000$US. Il s’agissait du même coup d’un nouveau record pour une carte des temps modernes.

Ça éclipsait l’ancienne marque de 763 826$US, qui remonte à août 2016, et qui impliquait quatre joueurs des Ligues majeures, soit Pedro Gonzalez, Ken McMullen, Al Weis et… Pete Rose. Cette carte (Topps 1963) a pour qualité d’être reconnue comme la carte recrue de Pete Rose.

Le record de James et Jordan ne tiendra toutefois pas longtemps puisque trois mois plus tard, le 20 mai, le parieur professionnel Dave Oancea obtient 922 500$US pour la carte recrue de Mike Trout (Bowman Chrome Draft Red Refractor Autograph, 2009).

Le record tiendra cette fois-ci deux mois. Le 18 juillet, le collectionneur Leore Avidar acquiert pour le montant de 1,845 million $US la carte recrue de LeBron James (Upper Deck Exquisite Collection Rookie Patch Autograph).

Le mois suivant, plus précisément le 23 août, Dave Oancea récupère son record en vendant une autre carte recrue de Mike Trout (Bowman Chrome Draft Prospects, 2009) pour la modique somme de 3,936 millions $US.

Obtenir près de 4 millions $US pour un bout de carton de 9 cm par 6,5 cm, c’est totalement démesuré.

D’autant plus que David Oancea, qui visiblement en connaît un rayon sur les petits bouts de carton, avait acquis la même carte deux ans plus tôt pour 400 000$. Un méchant profit, comme dirait ma tante Exilda.

Deux autres ventes ont retenu l’attention depuis, même si leur valeur est loin de celle de Mike Trout.

En septembre, une carte du basketteur Giannis Antetokounmpo (Panini National Treasures Logoman Patch Autograph) a été achetée pour la somme de 1,857 million $US. C’est pas rien.

Et il y a quelques heures, la carte recrue de Wayne Gretzky (O-Pee-Chee 1979-1980 en photo d’entête) a été vendue pour la somme de 1,29 millions $US. C’est la première fois qu’une carte de hockey atteint le million de dollars. La même carte détenait l’ancien record pour le hockey depuis 2016, alors qu’elle avait été acquise pour 465 000$US.

Manifestement, les collectionneurs, de plus en plus nombreux, sont prêts à investir des prix fous pour tenter d’obtenir les cartes les plus rares et ayant la plus grande valeur.

Par exemple, ce qui rend la carte de Gretzky si spéciale est le fait qu’il n’en existe que deux à avoir obtenu la note parfaite de 10 de la part de Professional Sports Authenticator (PSA). Dans le jargon des collectionneurs, on dit des cartes avec la note de 10 qu’elles sont gem mint.

Cela dit, la rareté d’une carte n’exige pas nécessairement la note parfaite pour avoir une grande valeur.

La preuve, il y en a une de Honus Wagner (American Tobacco, 1909) qui vaut la rondelette somme de 3,323 millions $US malgré sa note de 5 de la PSA. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle est surnommée la Mona Lisa des cartes de baseball.

Coupe Canada de vélo

Luc Arseneau se croise les doigts pour que la pandémie n’empêche pas la présentation de la Coupe Canada de vélo de montagne, que lui et son équipe planifient de présenter du 19 au 22 août à Dieppe.

On parle ici d’une compétition internationale qui devrait réunir des cyclistes de partout au pays et même d’ailleurs. Luc m’a confié que si la COVID-19 peut finir par nous laisser tranquille, c’est aux environs de 300 athlètes qui sont attendus.

Il prévoit même inviter la Néo-Brunswickoise Catharine Pendrel qui doit prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

«Catharine est actuellement enceinte et doit accoucher aux environs de février. De ce que j’ai pu apprendre, elle veut participer aux Olympiques. Je compte l’approcher bientôt pour lui demander de venir compétitionner ici. Ça serait incroyable de l’avoir ici», m’a raconté Luc qui est toujours autant passionné de vélo.

Ce serait effectivement un grand coup d’éclat.

La sœur de l’autre à Princeton

Dominique Cormier poursuivra son aventure dans le hockey avec le programme universitaire des Tigers de Princeton dans la NCAA.

La jeune sœur de Lukas, qui vient tout juste d’être retranché du camp de sélection d’Équipe Canada junior, se joindra à sa nouvelle équipe à temps pour la saison 2021-2022.